مرصد حقوقي يدعو إلى الاستثمار في ثروة الطفولة

حميد رزقي من بني ملال

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، أمس الخميس، فعاليات الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل، تحت شعار "الطفل البرلماني في خدمة باقي الأطفال".

وتروم هذه الدورة التي يؤطرها المرصد الوطني لحقوق الطفل، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، مواكبة الأطفال البرلمانيين من أجل تنفيذ أنشطة ميدانية وترافعية على صعيد المدينة والحي والمدرسة لفائدة نظرائهم الأطفال، بمساهمة من المجتمع المدني والفاعلين في مجال الطفولة، من أجل التحسيس والترافع حول حقوق الأطفال.

وثمن مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، "الجهود التي يبذلها المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل ضمان التأطير الجيد للأطفال البرلمانيين، وإتاحة الفرص لهم للالتقاء، والتشاور، والتعبير عن آرائهم، وإثارة انشغالات الطفولة المغربية، والإسهام في ترسيخ ثقافة المواطنة، والسلم والتسامح، وقيم الديمقراطية لدى الناشئة من خلال تنمية الوعي بالحقوق وبالواجبات".

وقال السليفاني إن "برلمان الطفل" يُعتبر آلية أساسية من الآليات التي اعتمدها المغرب في مجال إعمال اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك من أجل تمكين الأطفال المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية، وسائر جهات المملكة، من إطار قار لتبادل الرأي والنقاش حول المواضيع التي تهمهم مباشرة، وكذا النهوض بحقوق وثقافة حقوق الطفل، وتحليل الأسباب، واقتراح الحلول الكفيلة بمحاربة كافة مظاهر سوء المعاملة والاستغلال، ووضع إستراتيجية وطنية مندمجة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأوضح مدير الأكاديمية أن تجربة المغرب في إرساء وتفعيل آلية "برلمان الطفل"، والتي بلغت العقدين، تُعد رائدة على المستوى الدولي، وأضحت تجربة يُقتدى بها بالنظر إلى النتائج التي حققتها، والتغييرات التي أحدثتها على واقع الطفولة بالمغرب، وهو ما تسعى وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العلمي والبحث العلمي إلى ترسيخه، من خلال الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030 – 2015، التي جعلت التلميذ/الطفل في قلب العملية التربوية التعليمية، واعتبرته محور الإصلاح، لتحقيق الإنصاف، والجودة، وتكافؤ الفرص.

من جانبه أبرز ممثل المرصد الوطني لحقوق الطفل أن تنظيم هذا الحدث يأتي استمرارا في تنزيل أجندة الأطفال البرلمانيين على المستوى الميداني، وفي إطار الدورات الجهوية الثانية لبرلمان الطفل لفترة 2017-2019 على مستوى جميع جهات المملكة، مؤكدا أن المركز الوطني لحقوق الطفل سيواصل جهوده للنهوض بحقوق الأطفال، وداعيا في الوقت نفسه الجميع إلى بذل المزيد من الجهود للاستثمار في الطفولة، باعتبارها أهم ثروة للمجتمع، وضمان كافة حقوق الأطفال من صحة جيدة، وحماية، وتربية وتكوين، ووضع الطفولة في قلب الأجندات والإستراتيجيات العمومية على المستوى الترابي والجهوي والوطني.