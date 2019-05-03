مهنيو الصحة: "أحكام الريف وجرادة" جائرة وقاسية

هسبريس - وائل بورشاشن

مازالت ردود الفعل مستمرّة على تأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية في حق معتقلي حَراك الريف، واستمرار محاكمة معتقلي حَراك جرادة استئنافيا، إذ عُمِّمَت الخميس عريضةٌ وقّعها مجموعة من مهنيي الصحة "تندّد بالأحكام الجائرة والقاسية ضد معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة".

بيان مهنيي الصحة، الذي يتضمّن توقيعات أطباء، وأخصّائيين، وأطباء أسنان، وأطباء نفس، وصيدليِّين، يُدِينُ الأحكام القضائية في حقّ معتقلي الريف وجرادة التي وصفها بـ"الجائرة والقاسية"، ويعبّر عن تضامنه مع عائلات المعتقلين، و"قلقه العميق من عودة المحاكَمات السياسية واستصدار الأحكام والعقوبات القاسية في حقّ محتجّين وإعلاميين، ومواجهة الحَركات الاحتجاجية السلمية بالعنف ورفض الحوار".

ووجّه بيان مهنيي الصحة نداءه إلى "جميع المؤسّسات والنّخب السياسية والحقوقية والضمائر الوطنية الحيَّة والحكيمة المؤمنة بقيم حرية التعبير والحقّ في الاحتجاج من أجل حياة كريمة"، مطالبا بـ"الإنصات إلى صوت المجتمع وغضب فئاته، والانحياز إلى الإنصاف والعدالة، والعمل المشترك المترفِّع عن الحسابات السياسية الضيّقة".

هذه المؤسّسات والنّخب السياسية والحقوقية والضمائر الوطنية عليها، وفق نصّ البيان، أن تجد حلّا لـ"هذا الملف المسيء إلى صورة المغرب، عبر الإفراج عن معتقلي الحَراك الاجتماعي بالصيغ القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الجميع".

عمرو بنعمرو، طبيب أسنان موقّع على بيان التنديد بالأحكام على معتقلي حراكَي الريف وجرادة، قال إن الموقّعين يرون أن الأوان قد آن "ليجد هذا الملف مخرجا بما يحفظ كرامة المواطنين والمواطنات، من أجل أمر أساسي هو حرية التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي والمطالبة بتحسين أوضاع الناس".

ويرى بنعمرو أن "الاعتقالات التي شهدها المغرب مؤخّرا عقب الحراك الشعبي سواء في جرادة أو في الريف أو مناطق أخرى جعلت المنظّمات الوطنية تتضامن بشكل كثيف من أجل إطلاق سراح المعتقَلين"، وهو ما تأتي في إطارِه هذه المبادرة الرمزيّة التي تطالب بـ"إطلاق سراح المعتقلين، والحرية".

ويُذكّر بنعمرو بأن الأفراد وممثلي الجماعات والحركات الحقوقية ليس دورُهُم سياسيا، بل "المناشدة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقَلين"، ويضيف: "على البرلمان والأحزاب والحركات السياسية والنقابات والشارع القيام بمبادرات من أجل حلّ المشكل، أما نحن كأفراد ومنظّمات مجتمع مدني فلا نملك إلا قلما نوقّع به على المناشدات والمطالبة بحرية الناس من أجل الكرامة".

ويوضّح طبيب الأسنان الموقّع على العريضة أن هذه المبادرة تأتي في نفس إطار دعوة شخصيات فنية وإبداعية، ومنظّمات دولية ووطنية، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

تجدر الإشارة إلى أن كتابا وفنّانين وصحافيين مغاربة سبق أن ندّدوا، في عريضة عُمّمت في شهر أبريل الماضي، بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حَرَاكَي الريف وجرادة، ووصفوها بـ"الأحكام الجائرة والقاسية"؛ كما عرفت العاصمة الرباط تنظيم وقفة ندّدت بالتأييد الاستئنافي للأحكام الابتدائية في حق معتقلي الريف، ووصفت شعاراتُها الملفَّ بـ"السياسي".