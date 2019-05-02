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الرئيسية | مجتمع | حموشي يصرف مساعدات مالية لأرامل أسرة الأمن

حموشي يصرف مساعدات مالية لأرامل أسرة الأمن

حموشي يصرف مساعدات مالية لأرامل أسرة الأمن
هسبريس من الرباط
الخميس 02 ماي 2019 - 19:49

قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، صرف مبلغ مالي استثنائي لفائدة 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة العزيزة من أسرتها الكبيرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها خصصت غلافا إجماليا مهما لهذه المساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي، وذلك لدعم وإسناد فئة أرامل أسرة الأمن الوطني بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وأضاف البلاغ أن "هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني تأتي في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق، وكذا في إطار العرفان والامتنان وتوطيد أواصر الاتصال مع أسر موظفي الأمن الوطني الذين وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن وطنهم ومواطنيهم".

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