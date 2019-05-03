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الرئيسية | مجتمع | المحكمة الإدارية تنتصر للدولة في قضية تشميع بيوت "الجماعة"

المحكمة الإدارية تنتصر للدولة في قضية تشميع بيوت "الجماعة"

المحكمة الإدارية تنتصر للدولة في قضية تشميع بيوت "الجماعة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 03 ماي 2019 - 13:00

قضت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة برفض الطعن القضائي الذي تقدمت به جماعة "العدل والإحسان" بالمدينة ذاتها بخصوص قرار السلطات المغربية تشميع وهدم بيوت تابعة لقيادات التنظيم الإسلامي بعاصمة الشرق.

وكانت جماعة "العدل والإحسان" تقدمت بطعن ضد كل من السلطات المحلية بوجدة ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بخصوص الشطط في استعمال السلطة وضد قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى للجماعة لطفي الحساني وعبيد البشير، واعتبرت القرار بمثابة "تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها".

وأكد الحكم الإداري الصادر ابتدائيا أن قرار الهدم "جاء بعد مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء"، مشيرا إلى أن "الجهات التي أسند لها المشرع معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها هم ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية".

وأوضح نص الحكم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "القائد فضلا عن أنه ممثل للسلطة المحلية وتابع للوالي فإنه ضابط للشرطة القضائية بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية عندما اتخذ قرار الهدم اتخذه في إطار الاختصاص الموكول له بمقتضى المواد المذكورة أعلاه"؛ وذلك ردا على جماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن الجهة التي قامت بالهدم ليست مختصة.

وبخصوص اتهام الإدارة بالانحراف في استعمال السلطة قبل الوصول إلى قرار الهدم دون سلوك المساطر القانونية المحددة في قانون التعمير، التي تمثل ضمانات حماية لفائدة المخالف، وعلى رأسها أنه لا يمكن هدم المسكن الذي تم تشييده بكيفية مخالفة إلا بموجب حكم قضائي نهائي، اعتبر نص الحكم أن "عيب الانحراف في استعمال السلطة يتصل من جهة بنية وقصد مصدر القرار إلى نتائج تتعارض مع الصالح العام، أو مع الهدف الذي قصده المشرع، وأن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى تلك النتائج".

وأضافت المصادر القضائية أنه في "النازلة الحالية والثابت من وثائق الملف أن قرار الإدارة القاضي بهدم البنايات المخالفة لقانون التعمير في بناية الطاعنين كلها ثابتة بموجب المحاضر المنجزة بهذا الشأن والمدرجة بالملف؛ كما أن الإدارة ذاتها عمدت إلى سلك المقتضيات القانونية المحددة في قانون التعمير كما تم توضيحه في حيثيات الحكم".

يشار إلى أن قرار الهدم الصادر عن والي الجهة الشرقية، في دجنبر الماضي، أكد "مخالفة قانون التعمير المرتكبة من طرف المسميان لطفي الحسني وعبيد البشير بالبناية الكائنة بشارع المشكاة رقم 13 تجزئة النهضة حي الأندلس بوجدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - N.H الجمعة 03 ماي 2019 - 13:17
هههه وكأنه يوجد العدل في هذه البلاد أكيد و ألف أكيد سوف تحكم المحكمة لصالح الدولة
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19
2 - يحي بوشيخي الجمعة 03 ماي 2019 - 13:22
اذن على المخزن هدم جميع بيوت ومنازل المغاربة.لانها كلها تخالف مقتضيات قانون البناء.للا اننا نذكر الحهات المختصة بالتالي..
من اعطى رخصة السكن للمعني بالامر ان كانت البناية تخالف التصميم؟
اين كان المعني باتباع مراحل التشييد؟
ثم لماذا بيوت اعضاء العدل والاحسان دفعة واحدة دون باقي منازل اصحاب النفوذ...؟
ثم هناك اجراآت قبل الهدم منها تصحيح الوضعية او هدم الجزئ الخارج عن التصميم ان وجد.
زالله لن تنطلي خدعم على المغاربة الاحرار
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20
3 - MCO الجمعة 03 ماي 2019 - 13:26
"" رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء"، مشيرا إلى أن "الجهات التي أسند لها المشرع معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها هم ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية "" !!!!!

إذن شهد شاهد من أهلها و وجب تشميع أغلب منازل المملكة الشريفة و لا لا ؟!!!!!
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18
4 - سمير الجمعة 03 ماي 2019 - 13:35
استهداف المعارضة الحقيقية بهدم منازلها و التضييق على عائلاتهم لا يختلف في شيء عن ما تقوم به اسرائيل من هدم بيوت اعضاء المقاومة و التضييق اليومي على الشعب الفلسطيني، و هذا يدل على ان من يحكمنا صهاينة بل هم اظلم. الصهلينة ينشدون اقامة دولتهم و تحقيق الرفاهية لافراده،، لكن صهاينتنا لا يبتغون الا مصلحتهم.
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12
5 - خالد الجمعة 03 ماي 2019 - 13:58
الجماعة لا تدافع عن الوحدة الترابية و لا تعترف برموز الوطن ادن حتى الدولة لن تعترف بها
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-2
6 - ولد الحاج الجمعة 03 ماي 2019 - 14:03
هاد الجماعات لا دور لها في المجتمع المغربي واحدة تؤلب المغاربة على رموز البلاد والاخرى تجمع الاصوات لحزبها ادوار سياسية فقط .
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-3
7 - ازول الجمعة 03 ماي 2019 - 14:12
يجب تشميع جميع البيوت التي تدعي الرمزية الدينية لانها اوكار قابلة ان تكون مصدر شر. باستثناء المساجد. ولا احد اكثر اسلامية وتقربا الى الله أكثر من الآخرين. تحية لهذا القرار الشجاع ومزيدا من الهدم.
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