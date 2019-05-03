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الرئيسية | مجتمع | خمس نقابات تعليمية تتوعد الحكومة باعتصامات ومسيرات ليلية

خمس نقابات تعليمية تتوعد الحكومة باعتصامات ومسيرات ليلية

خمس نقابات تعليمية تتوعد الحكومة باعتصامات ومسيرات ليلية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 03 ماي 2019 - 17:51

شهرُ رمضان على وقْعِ الاحْتجاج ينتظرُ وزارة التربية الوطنية في علاقتها بالفاعلين النّقابيين الذين اخْتاروا الدّخول في "اعتصام إنذاري جزئي للمسؤولين الوطنيين للنقابات الخمس أمام مقر وزارة للتعليم بالرباط، مساء اليوم الجمعة، وخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 13 و14 ماي الجاري، بمختلف المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة".

وقرّر التنسيق النقابي المكوّن من خمس نقابات، الدّخول في إضرابات ومسيرات ليلية بالشموع في مختلف جهات المملكة خلال شهر رمضان بعدَ صلاة التراويح كلّ يوم سبت.

كما قررت النقابات خوض اعتصامات لأعضاء مكاتبها الجهوية والإقليمية داخل الأكاديميات والمديريات، مع حمْل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان، وتنظيم ندوات تواصلية إقليمية وجهوية خلال أيام رمضان، واصفة الوضع التعليمي بـ"المأزوم والمرشح لمزيد من التأزيم" في ظل "تزايد الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم وإصرار الوزارة على التمسك بنفس الخلاصات التي عرضتها على النقابات".

واعتبرت النقابات التعليمية أنّ "الحوار الاجتماعي قد توقّف فعليا منذ بداية العمل بدستور 2011، كما فشل الحوار القطاعي في قطاع التعليم في إيجاد مخارج مجدية لأزمة النظام التعليمي المتفاقمة ومعالجة الملفات الجماعية والفئوية".

ودعت النقابات الخمس، خلال ندوة صحافية نظمتها اليوم الجمعة بالرباط، إلى "إنهاء تملص الحكومة من 9 نقط من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير؛ والتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية، ما يعد نقلاً لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم".

كما طالبتْ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بـ"التراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وجراء ما سيأتي من تراجعات عبر ما سمي تجميع صناديق التقاعد cmr وrcar في قطب عمومي واحد"، و"رفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي بما ينسجم وقيمة التربية وأدوارها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية واسترجاع المؤسسات التعليمية التي بيعت للخواص".

ودعا الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الإدريسي، إلى "توحيد التعليم العمومي بما يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجال التعليم وكافة الخدمات العمومية، مع سحب القانون الإطار 17-51 الذي يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في التعليم الذي تم فرضه في مجلس وزاري، فشرع في تمرير مراسيم أداء رسوم التمدرس".

وقال المسؤول النقابي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ "الوضع التعليمي في المغرب قابل للانفجار في ظلّ ارتفاع منسوب الاحتجاج داخل القطاع"، مبرزاً أن على الوزارة "احترام الحريات والحقوق الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في الإضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسببه، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين".

وطالب الإدريسي بـ"إنصاف كل الفئات وجبر ضررها، وخصوصاً زيادة أجور نساء ورجال التعليم على الأقل بما يتماثل مع عدة قطاعات في الوظيفة العمومية، والزيادة في معاشات المتقاعدين، و"الزنزانة" منذ 2013-2012، و"شيوخ التعليم" ابتداء من 2012، وإلغاء قانون موظفي الأكاديميات والتشغيل بالعقدة، وإدماج الملحقين بمختلف فئاتهم (تربوي إدارة واقتصاد، كتاب إداريون ومساعدون تقنيون ومتصرفون، الموجهون والمفتشون والمبرزون والمحررون والتقنيون والمهندسون وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية)".

من جانبه، أورد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم: "الوزارة لم تستجب لمطالب النقابات التعليمية ولم تقدم عرضاً جديداً، بل على العكسّ، نرى أن الحكومة قامت باختيار ملفين دونما أن ترى مطالب النقابات التعليمية الرافضة لهذه المقترحات"، داعياً إلى "رفع الاحتقان داخل الوزارة وعدم الاستهتار بالحركة النقابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - المعطي الجمعة 03 ماي 2019 - 17:58
مزيدا من الالتحام والصمود، لابديل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية وحل ملف أساتذة الزنزانة 9 وغيرها من الملفات
الوزارة تماطل حتى تنهي هذه السنة بما تبقي منها من وقت..
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2 - حمورابي الجمعة 03 ماي 2019 - 18:03
شكرا للنقابات سنتابع فصول هاته المسرحية المضحكة خلال رمضان .. احسن من الكاميرا الخفية...
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3 - لا خير في النفايات الجمعة 03 ماي 2019 - 18:06
الاقتطاع ثم الاقتطاع للجم النفايات ومزايداتها الخاوية ،وقفت إلى جانب المتعاقدين الذين ضيعوا التلاميذ الفقراء همها هو تبطيق المتعاقدين المتقاعسين الذين نطلب من السيد الوزير أن يطرد رؤوس الفتنة منهم
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4 - بيروك الجمعة 03 ماي 2019 - 18:09
شبعتو خبز وحق الله.
زدتو فيه بلا قياس ولات مهنة التعليم مهنة مشبوهة وشوهتو وطيحتو بقيمتها يا المتعاقدين
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5 - سمعة خايبة الجمعة 03 ماي 2019 - 18:09
التعليم والصحة لي سمعتهم خايبة عند الشعب هوما لي ديما دايرين اضراب وباغين الفلوس
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6 - حق ي قة الجمعة 03 ماي 2019 - 18:12
قولوها نريد إسقاط الجكومة بأي شكل من الأشكال. شخصبا لن أصوت ببجيدي في 2021 ولكن ما هكذا نسقطها بالفوضى وفعايل الدراري الصغار كما يفعل الأطباء باستقالات مفترضة جماعية تبعهم طلبة الطب باكادير كذلك. ناي التعليم اكبر من ذلك ولا مطان لمطالب فئوية بل الوظيفة العمومية كلها وجب غربلتها
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7 - المعلم الجمعة 03 ماي 2019 - 18:14
عن اي تعليم تتحدثون ؟ الكارثة ؛معلمون قضوا العام في الشارع وضاع عام من عمر الطفولة ،هم ضحايا حسابات لادخل لهم فيها ،عند اقتراب العطلة ،قالوا والله سيستانفون العمل ،وما زالوا وغيرهم من الدين يطلقون على انفسهم "الزنزانة 9" ياكلون النعمة ويسبون الملة حسبي الله ونعم الوكيل ،لكن الله سبحانه وتعالى هو وكيل تلك الطفولة البريءة.كل عند الله الحساب.
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8 - Enseignant الجمعة 03 ماي 2019 - 18:18
هاذ النقابات غير شافو هاد الزيادة ديال 500 درهم وبغاو احرمونا منها
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9 - محمد الجمعة 03 ماي 2019 - 18:23
"احترام الحريات والحقوق الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في الإضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسببه، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين".هذا ما سيفاقم الاضرابات العبثية.. لازلت اتذكر الاضرابات المتوالية لسنوات 2008 حتى 2012.. حيث كان موظفو الادارات العمومية يضربون كل أربعاء وخميس وجمعة طيلة سنوات..
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10 - متتبع الجمعة 03 ماي 2019 - 18:24
يجب عليكم الانتفاض و رص الصفوف و جعل الاضراب اسابيع وليس 48 هكدا اضراب لن يجدي شيءا بلا متعدبو راسكم اتلمو مع خوتكم المفروض عليهم التعاقد و لا تتخاذلوا ...راكم شوهتواااا بمعنة الكلمة غيز زادكم ديك جوج زوالغ و يسحابكم حققتو شي 500درهم كتخليها غير بسكوي لولادك ف مرجان. فيقووووا و لا سيرو غبرووا
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11 - Wislani الجمعة 03 ماي 2019 - 18:26
سنة بيضاء ربما اصبحت امرا واقعا..لان الوزارة تتلكأ في حواراتها ..
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12 - mousfar الجمعة 03 ماي 2019 - 18:27
شهر رمضان شهر القران.شهر الاستغفار والصدقات .والعبادات والتقرب الى الله والندوات الدينية والوعض والارشاد وانتم بغيتو تقصرو وتسهرو على حساب وزارة التربية الوطنية العذر اقبح من ذنب .اشمن صيام عندكم تتحردوا عباد الله على الفوضى ..والله حتى خصكم المخزن نيت فين كانت النقابات ملي دوزو اصلاح التقاعد المشؤوم .وفين كنت من 2011
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13 - مصطفى بارماكو الجمعة 03 ماي 2019 - 18:30
لكم الحق في الاحتجاج السلمي لكن حذاري من حمى القلاعية التي تلامس شقيقتنا ( الجزائر) التي تصدر همومها ومصاعبيها إلينا من قصد وغير قصد.
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14 - واحد من الشعب الجمعة 03 ماي 2019 - 18:31
واش هاد المغرب ما فيه مشاكل غير مشاكل موظفي التعليم واش هاد رجال التعليم ما عندهم افاق في هاته الحياة غير الاحتجاج و الاضراب الصراحة هادالشي جابو نعيم العطل العديدة و نعمة الفراغ فهمهم الوحيد هو التكديس و الحساب دون مراعاة لابناءنا لو تم تطبيق التعاقد من زمان لكان الانضباط في دمهم فهو يخشون زوال الدرهم اكثر من همهم من عذاب الله بسبب خيانتهم لامانة التعليم و تضييعهم لحق التلميذ و الغريب ان رجال التعليم الذين غادروا التعليم العمومي وبعد المغادرة الطوعية او التقاعد النسبي وولجوا التعليم الخاص يشتغلون كعقارب الساعة دون كلل او شكوى لادراكهم ان صاحب المدرسة لن يتوانى دقيقة في طردهم و استبدالهم
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15 - سي الاستاذ الجمعة 03 ماي 2019 - 18:31
أرى أن هذه النقابات على غرار الأحزاب المغربية و كلما اقترب موعد اقتسام الكعكة تدخل في لعبة شد الحبل و لي الذراع.
هل بلغ بهم الغباء إلى درجة التلاعب بنا و استخفاف بقدراتنا الذهنية و العقلية؟ أو ليست النقابات التي. تدعي. التصعيد وتندد بالإضراب. هي التي وقعت مع السي العثماني اتفاق ثلاثي؟ و لمن نسي وجب. تدكيره أن الجامعة الحرة هي ذراع اتحاد العام للشغالين....
ألم تستحضر هذه المركزيات النقابية أن رجل. التعليم جزء من دائرة موظفي هذا الوطن و ان هذا الاتفاق لا يلبي و لا يستجيب لتطلعات رجال التعليم.
خليني ساكت راني. طايب.
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16 - أبو جنات الجمعة 03 ماي 2019 - 18:32
عملو الإضراب ولا المسيرات شغلكم هذاك المهم الشيء الوحيد لخاصكم تعرفو هو أننا لم و لن نسامحكم على ضياع مستقبل أولادنا الحساب يوم الحساب عند قاضي السماء و الأرض و لكم واسع التخمام
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17 - mustapha الجمعة 03 ماي 2019 - 18:33
ces syndicats sont a l'origine de tous les problèmes du pays leurs responsables ne sont satisfaits que lorsque ils sont bien récompensés ou a défaut inciter a la greve sans se soucier du pays et provoquer la fuite des investissements et la fermeture des entreprises avec les consequences ;le chomage et apres ils éclipsent
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18 - omar الجمعة 03 ماي 2019 - 18:34
هاذ القرار جاء بعد توقيع الاتفاق المهزلة ليوم 25 ابريل الجاري ونتائجه الهزيلة جدا بعد ثمان سنوات من الانتظار!!! على من تضحكون؟؟ واش مازال محشمتوش من التمثيل على عباد الله؟
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19 - nouri الجمعة 03 ماي 2019 - 18:35
و ماذا عن الزيادة الهزيلة التي لا تتماشى مع الزيادات في الأسعار و التي قبلتم بها؟؟؟؟؟
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20 - مراد الجمعة 03 ماي 2019 - 18:36
أين كنتم حينما كانت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يحتاجون للدعم في الشارع ، أما الآن فقد انتهت السنة الدراسية، و لم يبق جدوى من الاحتجاج .
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21 - sidihajaj الجمعة 03 ماي 2019 - 18:37
زمن الرداءة في كل شيء .كل واحد يبحث عن تسجيل النقط في الزمن الضائع .
لماذا سكتم حتى تم توقيع الاتفاق مع النقابات الاخرى و التي لايشرفنا ان تمثلنا تلك الوجوء المشؤومة التي لا يهمها الا البقاء في الكرسي اما مصالح الاجراء والموظفين فذلك اخر شي يفكرون فيه بلا يساومون به الحكومات للابتزاز فقط
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