برلمانيون مغاربيون ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام‬

هسبريس - مصطفى شاكري

يُنادي برلمانيون في المنطقة المغاربية بإلغاء عقوبة الإعدام في مختلف بلدان المغرب الكبير، معتبرين أنها "عقوبة قتل تُكرس روح الانتقام والتأثر، أي أنها تُشكل خطرا على الحق في الحياة وعلى الحقوق الأساسية للإنسان"، داعين إلى "إلغائها نهائياً من المنظومة التشريعية الجنائية بالمجال المغاربي".

ويعتبر البرلمانيون والبرلمانيات المغاربيون، ضمن بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "إلغاء عقوبة الإعدام تُعد من صميم قناعات ومسؤوليات البرلمانيات والبرلمانيين، وأيضاً ضمن مخططاتنا وأنشطتنا البرلمانية حاضرا ومستقبلا، بحيث نتولاها باقتناع وإصرار".

النداء المغاربي، المُوقع على خلفية المائدة المستديرة حول عقوبة الإعدام، التي نُظمت بمجلس المستشارين خلال الأسبوع الماضي، أورد أن النقاش حول الموضوع يتم في "جو حوار واستماع لكل الآراء داخل مؤسساتنا، ومع مكونات مجتمعاتنا منفتحين من أجل ذلك على مكوناتها، فضلا عن القوى الحية التوَّاقة لمزيد من الأمن القانوني والقضائي".

وأعلن البرلمانيون في المنطقة، المتحدرون أساسا من المغرب وتونس وموريتانيا، عن إرادتهم المشتركة للدفاع عن الحياة، لا سيما ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من كل المنظومات التشريعية الجنائية بالدول المغاربية، مبرزين أن هذه اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية تأتي في سياق "الانخراط ضمن الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام".

ويرى النداء عينه أن "استمرار صدور أحكام بالإعدام لم يعد له موقع ولا معنى بعد تجميد تنفيذها سنوات بمنطقتنا، وبعد أن أثبتت الدراسات أن عقوبة الإعدام لا يمكنها أن توقف الجريمة أو تحدّ من امتداداتها، حيث تدعو إلى إقرار الإصلاحات القانونية والقضائية الجوهرية، عبر اعتماد مقاربات حقوقية تعزز الحكامة والفعالية والكفاءة في أجهزة العدالة والمساعدين لها".

وناشد المشاركون في المائدة المستديرة "كل السلطات المعنية بدول منطقتنا، من أجل خلق كل الظروف واستثمار كل الإمكانات لحماية حقوق السجناء والسجن بصفة عامة"، مؤكدين أن تلك الإجراءات سوف تسهم في "رفع المعاناة عن المحكوم عليهم بالإعدام، القابعين بالسجون في أوضاع استثنائية".

أوضاع السجناء بالدول المغاربية، حسب ما ذكره البيان، "تكون أحيانا مُخلة بمبادئ الأمم المتحدة، في مقدمتها احترام قواعد منديلا"، مُطالبين السلطات المعنية في المنطقة بـ"تحويل عقوبة الإعدام الصادرة في حقهم إلى عقوبات بديلة"، داعين المشاركين إلى "تأسيس شبكة لمناهضة عقوبة الإعدام في المنطقة المغاربية، قصد مساءلة الحكومات في الموضوع".