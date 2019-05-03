صيدليات تُحذر من مخاطر حليب مجهول المصدر

هسبريس من الدار البيضاء

أفادت مصادر صيدلانية بأن "هنالك العديد من عينات الحليب المخصصة للرضع، لا سيما الفئتين العمريتين الواحدة والثانية، مجهولة المصدر وغير مرخصة للبيع في بعض محلات البقالة والمحلات التجارية بالمغرب"، منبهة إلى "الخطر الذي يُحيط بالأطفال الرضع".

وأوضحت مصادر نقابية، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، أنه "يمكن التذكير بحالات تعفن الحليب التي عرفتها المملكة؛ ليتم سحبها من الصيدليات في وقت سابق، لأنه حينما تُباع هذه المنتجات لدى الصيدليات، فإننا نقوم بالسحب بسرعة كبيرة في حالة التعفن".

وأوردت المصادر ذاتها أن "عملية السحب تتم وفق خبر نُعممه على الصيادلة، ليتم التجاوب بسرعة، إلى جانب إرسال العينات التي سجّلنا فيها المشكل، بحيث نسهر على تتبع المنتج أيضا؛ من خلال معرفة طبيعة الشركة المستوردة أو المصنعة".

وتابعت: "إذا وقع أي إشكال يرتبط بالإسهال أو الإصابة بالجراثيم، فإن الصيدليات تزود مصلحة اليقظة الدوائية بالتفاصيل، بغية اتخاذ الإجراءات والاحترازات المناسبة؛ لكن الخطورة تكمن في بيع أنواع محددة من الحليب والألبان بمحلات البقالة غير مرخصة أساسا".

وأشارت المصادر الصيدلانية إلى "الحالات التي وقعت في فرنسا، خلال الموسم الماضي، حينما تعفن حليب يدعى "بيكوت"، بعدما تسربت إليه جرثومة السالمونيلا، حيث كانت تُباع تلك الأنواع في المحلات التجارية الكبرى بالمدن، ليتم سحبها آنذاك، وحينما توصلنا بالخبر أقدمنا أيضا على سحبها من الصيدليات في أجل لا تعدى 48 ساعة".