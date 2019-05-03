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مجلس أوروبا يثمن مجهودات النيابة العامة بالمغرب

مجلس أوروبا يثمن مجهودات النيابة العامة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 ماي 2019 - 21:43

ثمّن مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا المجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة بالمغرب، بالموافقة بالإجماع، أمس الخميس، على طلب المغرب منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين.

وكشف قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا، وهو أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا، أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بذات المجلس، لأول مرة، "سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس".

وتتجلى مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، "في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول المنضوية استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة".

وقد سبق للمجلس، وفق المصدر ذاته، "أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع".

وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارستهم لمهامهم في حماية الحقوق والحريات، وقد شهد مشاركة رئاسة النيابة العامة بدعوة من ذات المجلس.

وختم البلاغ بأن انخراط رئاسة النيابة العامة في هياكل المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين "سيترتب عنه إبراز دولي لجهود المغرب في مجال تكريس حماية الحقوق والحريات".

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