المغرب يستكمل التصديق على اتفاقيات عمل دولية

هسبريس من الرباط

على بُعد شهر من انعقاد الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي، المزمع أن تنعقد بمدينة جنيف السويسرية، خلال شهر يونيو المقبل، بادر المغرب إلى مباشرة مسطرة إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية، لدى مكتب العمل الدولي، حسب ما أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني.

وتتعلق الاتفاقيات التي يباشر المغرب استكمال إجراءات التصديق عليها، باتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين 1949، وهي اتفاقية تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالهجرة من أجل العمل وكذا ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين.

الاتفاقية الثانية هي اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي 1952، وهي اتفاقية تتضمن أحكاما عامة تتعلق بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وهي أحكام تتلاءم مقتضياتها مع أحكام التشريع الوطني ذات الصلة.

الاتفاقية الثالثة هي اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، وهي اتفاقية تحث الدول الأعضاء على وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني في مجال النهوض بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.

وبتصديق المغرب على الاتفاقيات المذكورة، يرتفع مجموع اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة حتى الآن إلى 65 اتفاقية؛ منها 7 اتفاقيات أساسية من أصل ثماني، و4 اتفاقيات ذات أولوية اتفاقيات الحكامة، كما تسمى.

وأفادت وزارة الشغل والإدماج المهني بأن المغرب باشر مسطرة التصديق على عدة اتفاقيات تقنية مهمة أخرى؛ منها 6 اتفاقيات صدرت بالجريدة الرسمية، سيتم إيداع وثائق التصديق عليها لدى مكتب العمل الدولي حتى تصبح نافذة بالنسبة إلى المغرب.