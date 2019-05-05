جمعية ترصد مشاكل الحريات الفردية والجماعية

هسبريس - أمال كنين

قال تقرير حديث إن حق الجمعيات في حرية ممارسات أنشطتها على أرض الواقع، وغيره من الحقوق ذات الصلة بالحريات العامة الفردية والجماعية، "كان ومازال يطرح العديد من الإشكالات العملية بالنظر إلى التضييق الذي تعاني منه من طرف السلطات الإدارية".

التقرير الذي حمل عنوان "الإطار القانوني لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، الذي أعدته جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أورد أنه "تم رفع العديد من القضايا المتعلقة بالمنازعات المترتبة عن ممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية المختصة وصدرت بخصوصها مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية تارة لصالح تعزيز هذا الحق وتارة لتقييده".

ويرى التقرير أن التعديلات التي طرأت على ظهير 1958 بمقتضى القانون 75-00 ظلت محدودة ولا تنسجم مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص المادة 25 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وانتقد التقرير أيضا ما أسماه "غموض بعض المصطلحات وبعض المضامين في قانون تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية، وكذا ظاهرة السلطات الواسعة الممنوحة للأجهزة الأمنية". وأكدت الوثيقة أن "مفهوم التجمهر غير واضح بالمقارنة مع مفهوم التجمعات العمومية والمظاهرات، خصوصا بالنسبة للتجمهر السلمي خارج الطرق العمومية؛ إذ تقوم السلطات بمنع الوقفات في جنبات الطرق أو بالساحات العمومية".