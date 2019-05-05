نقابة مهنية تدعو المبصاريين إلى "إضراب عام"

حميد رزقي

دعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة جميع مبصاريي المغرب إلى خوض إضراب عام يوم الثلاثاء القادم، وذلك عبر إغلاق محلاتهم ووضع منشور على واجهاتها يُوضح للمواطن سبب الإغلاق، مع التعبئة إلى ندوة صحافية ستقام يوم الإثنين على الساعة 10 صباحا بفندق فرح بالرباط.

ونددت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، من خلال بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ"التماطل والتأخير الذي استمر منذ سنة 2013 (وهو التاريخ الذي أخرجت فيه وزارة الصحة مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية)"، وبـ"تجاهل التعديلات التي تقدم بها المبصاريون طيلة هذه السنوات".

وأعلنت الهيئة ذاتها تشبثها بكل ما جاء في الظهير الشريف الذي ينظم المهنة منذ 1954، مشيرة إلى أنها تنتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه.

وذكر البلاغ أن قرار النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة "يأتي في إطار مساهمتها في إخراج قانون يزيد من تنظيم ومواكبة التطورات التي تعرفها مهنة المبصاريين، وكذا المستوى العلمي العالي الذي أصبح يتمتع به ممارسوها، ومن أجل حماية القطاع، سواء من المتطفلين أو الذين يريدون إفراغه من محتواه وتقزيم دور ممارسيه داخل المنظومة الصحية".