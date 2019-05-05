24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/05/2019
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:32
|13:29
|17:07
|20:18
|21:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
- الأمازيغية من الهامش إلى المركــــز
- هل حلّ عصر الخوف وتعميم القلق؟
- حُرٍّيَّة الشَّعوب بين الاستعباد والاجتهاد!
- تساؤلات حول الإشكالية اللغوية بالمغرب
- شنو الفرق: الحساسية
العلمي: "كَارْنِي" البقال المغربي يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي (5.00)
"ركن الخطباء" في الجزائر العاصمة .. منبر الحراك لممارسة الحرية (5.00)
فريق الوداد يتأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا (5.00)
- أساتذة التعاقد يواجهون الوزارة برفض وضع نقاط التلاميذ في "مسار" - (145)
- فريق الوداد يتأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا - (115)
- وزير الصحة يطلق حملة توظيفات لتفادي نقص الأطباء في المستشفيات - (66)
- الجزائر .. اعتقال شقيق بوتفليقة ومديرين للمخابرات - (57)
- "السكري" و"الدجلة" يتربعان على عرش التمور بالمغرب قبيل رمضان - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الأوقاف: مساء الأحد موعد مراقبة هلال رمضان
الأحد 05 ماي 2019 - 13:05
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون اليوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019 م.
وأهابت الوزارة، في بلاغ لها نشرته على موقعها الإلكتروني، بالسادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته على الأرقام الهاتفية التالية : 0537761145 أو 0537760932 أو 0537760549 أو 0537768954 أو على رقم الفاكس 0537761721.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hadou الأحد 05 ماي 2019 - 13:23
انشاء الله يا رب نسأل الله السلامة للجميع وأن يدخل علينا رمضان الابرك بلخير والسعادة والطمأنينة والراحة النفسية والروحية للجميع
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1