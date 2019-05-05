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الرئيسية | مجتمع | الأوقاف: مساء الأحد موعد مراقبة هلال رمضان

الأوقاف: مساء الأحد موعد مراقبة هلال رمضان

الأوقاف: مساء الأحد موعد مراقبة هلال رمضان
هسبريس - و.م.ع
الأحد 05 ماي 2019 - 13:05

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون اليوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019 م.

وأهابت الوزارة، في بلاغ لها نشرته على موقعها الإلكتروني، بالسادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته على الأرقام الهاتفية التالية : 0537761145 أو 0537760932 أو 0537760549 أو 0537768954 أو على رقم الفاكس 0537761721.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hadou الأحد 05 ماي 2019 - 13:23
انشاء الله يا رب نسأل الله السلامة للجميع وأن يدخل علينا رمضان الابرك بلخير والسعادة والطمأنينة والراحة النفسية والروحية للجميع
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