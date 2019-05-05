"قفة رمضان" تعيد الملك من فرنسا إلى البلاد

هسبريس من الرباط

حل الملك محمد السادس مساء أمس بأرض الوطن، عائدا من فرنسا التي قضى فيها عطلة خاصة قصيرة، إذ حطت طائرة العاهل المغربي في مطار الرباط سلا، وتوجه بعد ذلك إلى القصر الملكي بالرباط.

ويرتقب أن يباشر الملك محمد السادس تدشين عدد من المشاريع التنموية في شهر رمضان، كما سيطلق العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

ويستعد الملك محمد السادس أيضا لترؤس سلسلة من الدروس الحسنية الرمضانية التي يحضرها كبار علماء الدين في العالم الإسلامي، والتي دأب على حضورها والإشراف عليها، سيرا على نهج والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وكان الجالس على عرش المملكة أمضى بضعة أيام في فرنسا، شوهد خلالها يتجول في بعض الشوارع والمحلات التجارية الباريسية، والتقط معه صورا تذكارية عدد من المواطنين المغاربة، ظهر فيها الملك بـ"لوك شبابي" وملابس لفتت أنظار محبي "الموضة العالمية".