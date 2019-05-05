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كُتّاب وآراء
"قفة رمضان" تعيد الملك من فرنسا إلى البلاد
حل الملك محمد السادس مساء أمس بأرض الوطن، عائدا من فرنسا التي قضى فيها عطلة خاصة قصيرة، إذ حطت طائرة العاهل المغربي في مطار الرباط سلا، وتوجه بعد ذلك إلى القصر الملكي بالرباط.
ويرتقب أن يباشر الملك محمد السادس تدشين عدد من المشاريع التنموية في شهر رمضان، كما سيطلق العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
ويستعد الملك محمد السادس أيضا لترؤس سلسلة من الدروس الحسنية الرمضانية التي يحضرها كبار علماء الدين في العالم الإسلامي، والتي دأب على حضورها والإشراف عليها، سيرا على نهج والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وكان الجالس على عرش المملكة أمضى بضعة أيام في فرنسا، شوهد خلالها يتجول في بعض الشوارع والمحلات التجارية الباريسية، والتقط معه صورا تذكارية عدد من المواطنين المغاربة، ظهر فيها الملك بـ"لوك شبابي" وملابس لفتت أنظار محبي "الموضة العالمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
مثل صنيني.
لا احد ينكر خير وفضل الملك محمد السادس بعد الله علي الكثير من الفقراء.
لكن تعليم الفقراء صنعة و حرفة او تجارة خير من منحهم مساعدات
في شهر رمضان الفضيل اتمنى ان يقترب فيه العباد من الله و اسال كدالك الله عز وجل ان ينتقم من المسوولين الدين عن حقوق الشعب غافلون لا يحتاج الشعب الى قفة رمضان بل يحتاج المراعات و المساوات ورفع الظلم و القهر.فرنسا تم مساعدتها بالاف الدولارات وشعب يتم مساعدته بقفة لاتسمن ولاتغني من جوع
Le citoyen doit jouir de tous ses droits son bien-être doit être assuré il doit être au centre des occupations !
Sa dignité doit être préservée Et sans tapage médiatique qui met dans l’embarras des personnes recevant l’aumône !!
Il faut chercher d’autres solutions pour combattre la misère et la pauvreté au Maroc !!
C’est dépassé
اجي تشوف على الي نقول عليهم كفار
العائلات لي عندها 4 او5 اطفال عندهم الضمان الاجتماعي ميقدهومش
عندهم قفة مرة في الاسبوع على دور العام ميفرقوش بين الاجناس مغربي توركي صومالي جزايري هولندي امريكي لا نفرق بين احد منهم
وعلاش الملك واش مكينش المسلمون ذوي الاعمال الصالحة في المغرب