24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5505:3212:2916:0719:1820:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الأمازيغية من الهامش إلى المركــــز (5.00)

  2. "ركن الخطباء" في الجزائر العاصمة .. منبر الحراك لممارسة الحرية (5.00)

  3. رئيس فلسطين يجدد رفض "خطة السلام" الأمريكية (5.00)

  4. فريق الوداد يتأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا (5.00)

  5. الجزائر .. اعتقال شقيق بوتفليقة ومديرين للمخابرات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "قفة رمضان" تعيد الملك من فرنسا إلى البلاد

"قفة رمضان" تعيد الملك من فرنسا إلى البلاد

"قفة رمضان" تعيد الملك من فرنسا إلى البلاد
هسبريس من الرباط
الأحد 05 ماي 2019 - 14:10

حل الملك محمد السادس مساء أمس بأرض الوطن، عائدا من فرنسا التي قضى فيها عطلة خاصة قصيرة، إذ حطت طائرة العاهل المغربي في مطار الرباط سلا، وتوجه بعد ذلك إلى القصر الملكي بالرباط.

ويرتقب أن يباشر الملك محمد السادس تدشين عدد من المشاريع التنموية في شهر رمضان، كما سيطلق العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

ويستعد الملك محمد السادس أيضا لترؤس سلسلة من الدروس الحسنية الرمضانية التي يحضرها كبار علماء الدين في العالم الإسلامي، والتي دأب على حضورها والإشراف عليها، سيرا على نهج والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وكان الجالس على عرش المملكة أمضى بضعة أيام في فرنسا، شوهد خلالها يتجول في بعض الشوارع والمحلات التجارية الباريسية، والتقط معه صورا تذكارية عدد من المواطنين المغاربة، ظهر فيها الملك بـ"لوك شبابي" وملابس لفتت أنظار محبي "الموضة العالمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عدنان موحجة الأحد 05 ماي 2019 - 14:14
عاهل البلاد حفظه الله يحرص دائما على شعبه الوفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-170
2 - ali الأحد 05 ماي 2019 - 14:19
لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف اصطادها.
مثل صنيني.

لا احد ينكر خير وفضل الملك محمد السادس بعد الله علي الكثير من الفقراء.

لكن تعليم الفقراء صنعة و حرفة او تجارة خير من منحهم مساعدات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
110
3 - مغربي قح الأحد 05 ماي 2019 - 14:20
المواطن يحتاج الى التعليم والصحة والعدل والمساوات في الحقوق اما قفة رمضان وامام الكل فهي في حد ذاتها مس في كرامة المواطن.لما لا مساعدات مالية تصل الى حساب المحتاج وفق ملف مدروس على غرار المساعدات الاجتماعية المقدمة في البلدان المتقدمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
218
4 - Hassan Sima الأحد 05 ماي 2019 - 14:23
رمضان مبارك لگافة المغاربة وللجريدة الموقرة الجميل في قفة رمضان ليس ما بداخلهـا لكن هـي في حد ذاتهـا لأن التاريخ سيدگرهـا الله إسهـل على گل ضعيف ومحتاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-84
5 - الجيلالي البيساوي الأحد 05 ماي 2019 - 14:23
اللهم انصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-98
6 - Younes الأحد 05 ماي 2019 - 14:26
السلام عليكم.
في شهر رمضان الفضيل اتمنى ان يقترب فيه العباد من الله و اسال كدالك الله عز وجل ان ينتقم من المسوولين الدين عن حقوق الشعب غافلون لا يحتاج الشعب الى قفة رمضان بل يحتاج المراعات و المساوات ورفع الظلم و القهر.فرنسا تم مساعدتها بالاف الدولارات وشعب يتم مساعدته بقفة لاتسمن ولاتغني من جوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
7 - عادل الأحد 05 ماي 2019 - 14:36
قفة رمضان تبدو للكثيرين غير كافية، إلا أنها مجدية جدا ، المثل يقول :اللهم لعمش ولا لعمى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-82
8 - simo الأحد 05 ماي 2019 - 14:42
قفة رمضان من حق البرلمانيين والوزراء هم أولى بها حيت توازع عليهم أحسن الأكباش في عيد الأضحى (معندهمش باش يعيدو) هذا هو المغرب متفهم والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
9 - صوت اسفي الأحد 05 ماي 2019 - 14:48
القفة لاتقدي على نسبة الفقر يجب البحت عن حلول وتوزيع تروات البلاد على المحتاجين والفقراء ومنحهم حق التعليم والصحة والشغل حنها لايحتاج المواطن القفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - sellam souiri الأحد 05 ماي 2019 - 14:51
Des pratiques dépassées par les temps !!
Le citoyen doit jouir de tous ses droits son bien-être doit être assuré il doit être au centre des occupations !
Sa dignité doit être préservée Et sans tapage médiatique qui met dans l’embarras des personnes recevant l’aumône !!
Il faut chercher d’autres solutions pour combattre la misère et la pauvreté au Maroc !!
C’est dépassé
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - YLU الأحد 05 ماي 2019 - 14:52
يجد تشديد المراقبة على الجمعيات التي تريد منح مساعدات حتى لا تتكرر كارثة السنة الماضية حين حصلت وفيات جراء تزاحم الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - hobal الأحد 05 ماي 2019 - 14:57
قفة رمضان في يوم من ايام السنة
اجي تشوف على الي نقول عليهم كفار
العائلات لي عندها 4 او5 اطفال عندهم الضمان الاجتماعي ميقدهومش
عندهم قفة مرة في الاسبوع على دور العام ميفرقوش بين الاجناس مغربي توركي صومالي جزايري هولندي امريكي لا نفرق بين احد منهم
وعلاش الملك واش مكينش المسلمون ذوي الاعمال الصالحة في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - ibrahimovitch ahmadov الأحد 05 ماي 2019 - 15:07
لانحتاج القفة نحتاج للتعليم للصحة والعدل والتوزيع العادل للثروات ومحاسبة الريع والفساد الانتخابي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.