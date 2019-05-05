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الرئيسية | مجتمع | فوج الأئمة والمرشدات الدينيات يصل إلى إسبانيا

فوج الأئمة والمرشدات الدينيات يصل إلى إسبانيا

فوج الأئمة والمرشدات الدينيات يصل إلى إسبانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 05 ماي 2019 - 15:18

وصلت مجموعة تضم 56 من الأئمة والمرشدات الدينيات إلى مدريد بهدف التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا عبر السهر على إمامة الصلاة وإلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية بالمساجد وأماكن العبادة بمختلف مناطق وجهات إسبانيا وذلك بمناسبة شهر رمضان الأبرك .

وتتكون بعثة الأئمة والمرشدين التي وصلت إلى إسبانيا من ست مرشدات وخمسة مرشدين، بالإضافة إلى 45 مقرئا وواعظا سيتوزعون على مختلف المناطق والجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بإسبانيا وهي مدريد وكاستيا لامانتشا وكتالونيا وبلاد الباسك ولاريوخا وغاليسيا فضلا عن جهات الأندلس وفلانسيا وجزر الكناري وجزر البليار .

ويندرج وصول هذه البعثة من الأئمة والمرشدات والوعاظ والمشفعين في إطار مبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعاون وتنسيق مع فدرالية اتحاد المساجد باسبانيا بهدف مساعدة أفراد الجالية على فهم دينهم الفهم الصحيح وتأطيرهم خلال هذا الشهر المبارك .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ahmed الأحد 05 ماي 2019 - 16:02
ليس لهم اي دور الا السياحة وضياعة مزانية الدولة لاشيئ يقمون به الصراحة
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8
2 - محمود الأحد 05 ماي 2019 - 16:05
يبدوا لي على محياهم نشوة الفوز بسفر ميمون ،ثم ان الله احل لهم الإفطار فهم على سفر .اشخصك المهاجر خاصني لفقيه امولاي.قاصري المغرب فاحت رائحتهم في شوارع المدن الاسبانية مشاكل المغتربين لا يسعني هذا الحيز على ذكرها .رمضان مبارك لطاقم جريدتنا النيرة هيسبريس و للشعب المغربي قاطبة .عواشركم مبروكة.
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4
3 - الحسين الأحد 05 ماي 2019 - 16:10
مرشيدات الدينيات ؟؟العلمانيين العرب يكرهون حتى استخدام كلمة الاسلام و يستخدمون بدلها كلمة الدين. ويقصدون منها ما يعرف عند غير المسلمين.ان الدين لا شأن له في الحياة العامة .
مع العلم أن الاسلام لا تستطيع أن تبعده عن الشأن العام مهما حاولت .
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