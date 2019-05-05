فوج الأئمة والمرشدات الدينيات يصل إلى إسبانيا

هسبريس من الرباط

وصلت مجموعة تضم 56 من الأئمة والمرشدات الدينيات إلى مدريد بهدف التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا عبر السهر على إمامة الصلاة وإلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية بالمساجد وأماكن العبادة بمختلف مناطق وجهات إسبانيا وذلك بمناسبة شهر رمضان الأبرك .

وتتكون بعثة الأئمة والمرشدين التي وصلت إلى إسبانيا من ست مرشدات وخمسة مرشدين، بالإضافة إلى 45 مقرئا وواعظا سيتوزعون على مختلف المناطق والجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بإسبانيا وهي مدريد وكاستيا لامانتشا وكتالونيا وبلاد الباسك ولاريوخا وغاليسيا فضلا عن جهات الأندلس وفلانسيا وجزر الكناري وجزر البليار .

ويندرج وصول هذه البعثة من الأئمة والمرشدات والوعاظ والمشفعين في إطار مبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعاون وتنسيق مع فدرالية اتحاد المساجد باسبانيا بهدف مساعدة أفراد الجالية على فهم دينهم الفهم الصحيح وتأطيرهم خلال هذا الشهر المبارك .