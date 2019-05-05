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الرئيسية | مجتمع | غرة رمضان يوم الثلاثاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم

غرة رمضان يوم الثلاثاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم

غرة رمضان يوم الثلاثاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم
هسبريس من الرباط
الأحد 05 ماي 2019 - 20:13

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1440هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان 1440 موافق 5 ماي 2019، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1440 هو يوم الثلاثاء 7 ماي 2019.

ويتطابق بلاغ الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، مع ما ذهب إليه فلكيون مغاربة سبق أن أكدوا لجريدة هسبريس أن غرة الشهر الفضيل بالمملكة ستكون الثلاثاء المقبل.

وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنّى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا.

وكل عام وأنتم بخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (93)

1 - علاء الدين الأحد 05 ماي 2019 - 20:22
أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعله عونا لنا على طاعته ومرضاته، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعل لنا ولكم من خيره أوفر حظ وأكبر نصيب.
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168
2 - حمزة الرباطي الأحد 05 ماي 2019 - 20:22
مبروك عليكم هاد الشهر الفضيل الله يدخلو علينا و عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله
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107
3 - ْْXenArabia الأحد 05 ماي 2019 - 20:23
اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه.
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94
4 - حسن المصور الأحد 05 ماي 2019 - 20:23
رمضان مبارك كريم لجميع الأمة الإسلامية وًالله يشوف من حالهاااا يارب
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63
5 - صلاح الدين الأحد 05 ماي 2019 - 20:23
رمضان كريم و كل عام و انتم بالف خير
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52
6 - مواطن الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
رمضان كريم بالمغفرة والتواب والقرب من الله
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54
7 - كثمان الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
رمضان كريم يدخل على جميع الامة الاسلامية بالصحة والعافية.
كل عام وانتم بخير.
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47
8 - akram الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
رمضان مبارك عليكم و على كل مسلم
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34
9 - abdou rabat الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
هاد السنة كان تاخير في إعلان وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية رغم صفاء الجو والسماء. على العموم رمضان مبارك علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يفرح هاد الشعب يارب
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28
10 - عابر سبيل الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
بالصحة والسلامة والأمن والأمان والأجر والمغفرة لجميع المسلمين
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39
11 - rachida الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
الله يدخل علينا الشهر الفضيل بالصحة والعافية والرزق الوفير والسلم والامن. مبروك هسبريس وكل القراء الكرام. تحياتي
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36
12 - المسلم الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
اللهم ادخله علينا بالصحة و المغفرة و العتق من النار
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35
13 - جواد الأحد 05 ماي 2019 - 20:24
شكرا لكم... و رمضان مبارك عليكم كذلك.
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27
14 - رمضان كريم الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
اللهم أهله علينا باﻷمن و اﻹيمان و السلامة و اﻹسلام و أعده علينا مرات عديدة و أزمنة مديدة بطول العمر و حسن العمل لا فاقدين و لا مفقودين لنا والمسلمين بالنصر و التمكين .. أمين
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31
15 - عادل الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
اللهم بلغنا رمضان و اعنا على صيامه و قيامه على الوجه الذي يرضيك عنا
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32
16 - مدوخ الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
على سلامتكم قولتوها لنا حتى العشا
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6
17 - mustapha الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
بهذه الحسابات الفلكية فقدنا ذلك التشوق و الحماس الذي كان يلازم رمضان ايام زمان. على اي رمضان مبارك كريم للجميع
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-5
18 - قنيطري ،،، الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
مبارك رمضان .. لكن الهلال سيظهر غدا حجمه كبير جدا ترقبووووها ...
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1
19 - اكادير الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ياأهل بلدي المغرب الحبيب .
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18
20 - Mustapha الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
هلال المغرب بوحدوا ولا كيفاش؟
جميع الدول غدا الاثنين هو الاول من رمضان و قد ظهر عندهم الهلال الا المغرب،
سبحان الله العظيم
رنضان كريم وكل عام و انتم بخير
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-9
21 - أكاديري من ألمانيا الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
هههه وأخيرا خرج القرار من القصر ...الناس صلت التراويح وغذا يصومون ، والمغرب يخالف الجميع بزعمهم أنهم دقيقون في رؤية الهلال هههه ..
قبح الله السياسة ...
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-25
22 - مكناسي الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
بارك الله خلال هذا الشهر الفضيل في مغربنا و انعم بخيراته على جميع المغاربة و المغربيات تقبل الله صيامنا و صيامكم و كل عام و ابناء شعبي بخير رمضان كريم
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20
23 - K-PAX الأحد 05 ماي 2019 - 20:25
اللهم أهله علينا وعلى المسلمين جميعا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.
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19
24 - zakaria de الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
اعاده علينا باليمن والبركة,
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عزوجل: كل عمل بن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه) رواه البخاري ومسلم.
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16
25 - الخروبي هشام الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
رمضان مبارك كريم جريدتي المفضلة
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7
26 - رشيد من أكدز الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
رمضان مبارك سعيد للجميع، اللهم اجعله مغفرة للذنوب، اللهم أدخله على الأمة الإسلامية جمعاء بالصحة والعافية والرفاه والسعادة.
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10
27 - محمد الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
رمضان مبارك إنشاء الله ادخله الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
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8
28 - ادريس الوردي الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
السلام عليكم،بمناسبة الشهر الفضيل ،اتقدم لطاقم (هيسبريس) باحر التهاني واجمل المتمنيات، كما أتمنى لكل قرَّاء هيسبريس دوام الصحة والعافية.آمين يارب العالمين.
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12
29 - عياض الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
أهله الله علينا باليمن والإيمان،رمضان كريم لجميع المغاربة، وعلى رأسهم مولانا محمد السادس.
هنيئا للأمة الإسلامية بهذا الشهر الفضيل.
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6
30 - محمد الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
تقبل منا الصيام و القيام و صالح الأعمال و جعله الله شهر المغفرة و العتق من النار. آمين يارب العالمين
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11
31 - Hassan tihirit الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
رمضان مبارك لساكنة لالة تكركوست خاصة ولساكنة المغرب عامة
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10
32 - مغربية حقيقية الأحد 05 ماي 2019 - 20:26
رمضان مبارك لكل المغرب.. أدخله الله علينا بالخير و البركة.

أحبوا.. تسامحوا.. تراحموا.. جزاكم الله خيرا ♡
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19
33 - El facil الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
رمضان كريم لكل المسلمين ولبلدي المغرب و أهله الطيبين وكل عام وأنتم بخير. حفظنا الله جميعا و السلام
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12
34 - مريم الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
رمضان المبارك الله يدخلو عليكم بصحة وسلامة الجميع المغاربة وخاصة العمالين في جريدة هسبريس شكرااااا لكم
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7
35 - محمد الساخي الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
اعوذ بالله العلي السمييع من الشيطان الرجييم
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
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11
36 - ماما الزهرة الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
رمضان مبارك علينا وعلى جميع المسلمين
الله يرزقنا صحة والسلامة والله يبارك لنا في صحتنا و اولادنا
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9
37 - مواطن الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام و التوفيق لما تحب وترضى
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7
38 - ضحايا مأذونيات الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير تحياتي لكم جميعا نسأل الله تعالى بالتوفيق والنجاح الدائم لنا ولكم
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7
39 - رمضان كريم يا أمة سيدنا محمد الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
اللهم اجعله آخر اﻷحزان على أمة سيدنا محمد وادخلها على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة بما يحبه ربنا ويرضاه لكل عبد من عباده وشافي كل مريض واعفوا عن كل مبتلي بخمر ومخدرات وميسر آااااااااااامين يا الله
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9
40 - احب رمضان الأحد 05 ماي 2019 - 20:27
يارب تهل علينا هذا الشهر المبارك بالصحة والعافية وسعة في الرزق والامن والامان في وطننا الحبيب وشهر مبارك على جميع المغاربة
احبكم في الله
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7
41 - farid الأحد 05 ماي 2019 - 20:28
لماذا يوم الثلاثاء...... أظن أن يوم الأربعاء أو يوم الخميس أفضل
مسخرة
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-10
42 - عبده الأحد 05 ماي 2019 - 20:28
الحمد لله على نعمة الصيام.... رمضان مبارك
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8
43 - Mora الأحد 05 ماي 2019 - 20:28
رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير
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5
44 - محب لرمضان تيفلت الأحد 05 ماي 2019 - 20:28
اتمنى للشعب المغربي ولملكه رمضان مبارك كريم وكل عام وجميع المسلمين بألف خير
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6
45 - مغربي حر الأحد 05 ماي 2019 - 20:28
رمضان كريم لكل المغاربة..شهر طاعة و إخلاص في العمل و تجمع عائلي..تقبل الله من جميع المسلمين
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7
46 - مسلم الأحد 05 ماي 2019 - 20:28
مبروك رمضان لجميع الامة الاسلامية الله يدخلو عليكم بصحة وسلامة وطول العمر ولي مريض الله يشافيه في هد العواشر و دعيو معايا اخوتي
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10
47 - عزيز الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
اللهم اهل هذا الشهر الكريم علينا وعلى جميع المسلمين ياليمن والخير والبركات
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6
48 - عبدالله الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
رمضان مبارك عليكم الشهر الفضيل بدوام الصحة والعافية
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6
49 - SRK الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
أهّل الله عز وجل هذا الشهر الفضيل على جميع المسلمين باليُمن والبركات.
رمضان مبارك سعيد
كل عام أنتم بخير
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6
50 - Abdū Boūgh الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
اللهم إجعله يوما مبشرا بالخيرات والبركات التي لا تزول.. وأمنيات تقربنا منك يا حي يا قيوم
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8
51 - omar35 الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
الف مبروك على كل المغاربة
أدعو لي و لزوجتي بالصبر على فقدان جنينا قبل أسبوع من ولادته الطبيعة
الحمدلله و الشكر لله
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21
52 - UNDER 777 الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
رمضان مبارك سعيد
وكل عام وأنتم بخير.
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6
53 - احميدة الزناسني. الأحد 05 ماي 2019 - 20:29
رمضان كريم لجميع المغاربة والمسلمين وهنيئا لأسياد الشرق بالوصول للنهائي في كأس الكاف.
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54 - رمضان الأحد 05 ماي 2019 - 20:30
رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير تقبل الله من الجميع الصيام والقيام
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5
55 - انا الأحد 05 ماي 2019 - 20:30
الحمدلله تمنيت ان يكون غدا وحقق لي ربي امنيتي لانني على متن القطار ولا استطيع بداية صلاة التراويح اليوم فالحمدلله انني ساكون غدا حاضرا ومستعدا لبداية هدا الشهر من اوله على كل حال مرحبا والف مرحبا بهدا الشهر الكريم ادخله الله علينا باليمن والبركات واتمنى ان يكون شهر خير وصحة وعافية على كل المسلمين والمسلمات في كل بقاع الدنيا
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5
56 - خلدون عبدالنبي الأحد 05 ماي 2019 - 20:30
رمضان كريم بالصحة والسلامة للجميع.
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6
57 - مغربي الأحد 05 ماي 2019 - 20:31
السلام
صراحة اسم على مسمى رمضان كريم و الله حتى كريم و بالتجربة.الحمد الله على رمضان.اتمنى للجميع المغاربة الخير و النماء و الرخاء.و ان يكون شهر للتامل بالنسبة للحكومة و المسؤولين و رؤساء الجماعات و البرلمانيين لكي يهتموا بالمواطنين.
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6
58 - مغربي مغترب الأحد 05 ماي 2019 - 20:31
رمضان كريم يدخل بالصحة والعافية علي جميع الشعب المغربي والامة الاسلامية.خوتي لي عند شي قطيعة ولا فراق مع صديق او اخ او حبيب هدي هيا الفرصة يعيطليه ويتسامح معاه ويبداو صفحة جديدة دنيا فاية والله يجعلها مغفرة لي الذنوب
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7
59 - عيد المنعم الأحد 05 ماي 2019 - 20:31
كلشي على رقبة ديالكم سمعت صوموا نصوم فطرو نفطر
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1
60 - رمضان صبحي الأحد 05 ماي 2019 - 20:31
الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف لا يعملهل هذا يعقل
المهم رمضان كريم عليكم
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3
61 - مبارك الأحد 05 ماي 2019 - 20:32
رمضان مبارك،بالصحة،تجديد الايمان،وبالقبول و الأجر و العطاء الجزيل،و ثواب الجود
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4
62 - الحسين الروداني الأحد 05 ماي 2019 - 20:33
رمضان مبارك
أهنيئ جميع المسلمين في كل الدول العربية على قدوم هذا الشهر الفضيل وأبارك أيضا كل القيمين على جريدة هسبريس أهله الله علينا باليمن والبركات والسلامة والإسلام
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4
63 - ق ر م ط الأحد 05 ماي 2019 - 20:33
رمضان كريم لكل المغاربة و جميع المسلمين
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64 - هشام الأحد 05 ماي 2019 - 20:33
derto retard bzzaf en tt cas ramadan mobarak.merci hespres
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3
65 - عادل الأحد 05 ماي 2019 - 20:33
رمضانكم مبارك أيها الشعب العظيم الصبور، اللهم وحد رؤية الهلال لكل الدول العربية، سنصوم الثلاثاء تطبيقا لرؤية وزارتنا وأملنا توحيد الصيام في المستقبل،..
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3
66 - Muhammad GMT + 0 الأحد 05 ماي 2019 - 20:35
رمضان كريم على الأمة الإسلامية (اللهم اعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال وعتق من النار )
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6
67 - الصراحة على عين ميكا الأحد 05 ماي 2019 - 20:35
اللهم بلغنا رمضان واعنا على ذكرك و شكرك وقيامه وكثرة ثلاوة قراءن.
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5
68 - khald الأحد 05 ماي 2019 - 20:35
اللهم بلغنا رمضان و نصومه بالتمام والكمال يا رب العالمين
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6
69 - MAO 1951 الأحد 05 ماي 2019 - 20:36
رمضان كريم و كل عام وانتم بخير. تحياتي لكافة طاقم هسبرس
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4
70 - أبو محمد الأحد 05 ماي 2019 - 20:36
رمضان مبارك سعيد لكم أيضا ولكل المغاربة والمسلمين في العالم الإسلامي.
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5
71 - ولد الشعب الأحد 05 ماي 2019 - 20:36
رمضان مبارك سعيد لكل المغاربة ، اللهم أهله علينا باليمن والبركة والسلام،ونسأل العلي القدير ان يبلغنا ليلة القدر.
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5
72 - سعيد الأحد 05 ماي 2019 - 20:38
كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526])، وعند الدارمي بلفظ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»
رمضان كريم
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73 - حميد سرساوي الأحد 05 ماي 2019 - 20:38
يسعدني ويسرني ان أتقدم لكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأسأل الله العلي القدير على أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأنتم بخير وصحة وعافية وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه.
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74 - بن تامي عبدو الأحد 05 ماي 2019 - 20:39
مبروك على جميع لأم المسلمين ألله إدخلو علينا بصحة وسلامة
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75 - السافوكاح الأحد 05 ماي 2019 - 20:39
نتمنى لجميع العرب والمسلمين رمضانا كريما ..وكل عام والأمة العربية والإسلامية بالف خير
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76 - الحمد لله الأحد 05 ماي 2019 - 20:40
مبروك شهر رمضان للامة الاسلامية جمعاء
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77 - عبد الصادق الأحد 05 ماي 2019 - 20:40
رمضان مبارك كريم على الشعب المغربي والأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يحسن أعمالنا في هدا الشهر الكريم. وشكرا هسبريس على الأخبار الفورية.
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78 - يوسف بدر الأحد 05 ماي 2019 - 20:40
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
هذه فرصة ذهبية ليعيد الإنسان حساباته ويتامل مليا في ما مضى من حياته بحلوها ومرها ويستشرف ما بقي من عمره في طاعة الله وفعل الخير
نسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا في رمضان ونسأله أن يرحم موتانا وان يتجاوز عنهم
وان يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحمي بلدنا هذا من كيد الأعداء
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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79 - أنس طنجاوي الأحد 05 ماي 2019 - 20:40
رمضان مبارك كريم ان شاء الله.
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80 - رمضان مباك وكل عام والكل بخير الأحد 05 ماي 2019 - 20:41
رمضان مبارك وكل سنة وهسبريس في حلة جديدة وقراءها بالف خير .
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81 - Hamid الأحد 05 ماي 2019 - 20:43
الصورة المرفقة بالخبر تعكس صورة رمضان في المخيال الشعبي عند الصحافة المغربية و ربما عند المغاربة فهو مجرد مناسبة لملأ البطون و تعمار البرارد عوض ان تكون فرصة لتعمار الروح الفارغة من قيم الصبر و السؤال عن الفقراء و المحتاجين و الاحساس بهم
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82 - محمد الأحد 05 ماي 2019 - 20:45
رمضان كريم لكل المسلمين في العالمين فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرى الهلال يقول:( اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ).
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83 - مسلم الأحد 05 ماي 2019 - 20:45
*هذه تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقدوم رمضان، وأنا أهنئكم بها
"أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرًا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله "
بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان وكل عام وأنتم بخير
*
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84 - انس الأحد 05 ماي 2019 - 20:45
مبارك عليكم رمضان.كل عام و انتم بألف خير
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85 - ابو يوسف الأحد 05 ماي 2019 - 20:46
رمضان مبارك كريم أهله الله عليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير.
اللهم بلغنا رمضان و تقبل منا الصيام والقيام آمين يارب العالمين.
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86 - Ouma الأحد 05 ماي 2019 - 20:46
مبروك رمضان على الجالية في أوروبا
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87 - Mohamed OUADAKER الأحد 05 ماي 2019 - 20:47
رمضان مبارك كريم على الأمة الإسلامية جمعاء
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88 - مراقب الأحد 05 ماي 2019 - 20:47
راقبت الهلال بالتلسكوب اليوم نواحي المحمدية فتبث عدم رؤيته .كفى من التشكيك اما الدول التي تصوم الاثنين تعتمد فقط على الحساب الفلكي مثلا الامارات اعتمدت صورة المرقاب dtt اي نهارا.رمضان كريم.
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89 - Darghal Mohamed الأحد 05 ماي 2019 - 20:48
رمضان مبارك علينا وعلى جميع المغاربة.رمضان مبارك للجميع طاقم هسبريس .
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90 - عزالدين فريوس الأحد 05 ماي 2019 - 20:56
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وشكرا لجريدتنا على الاهتمام ورمضان كريم
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91 - lhaj الأحد 05 ماي 2019 - 20:56
جوابا عن صاحب التعليق (درتو روتار ) أقول لك هسبريس داما هي السباقة لتنويرنا بالأعياد الدينية. وأنت فقط تسرعت بهدا التعليق و اتمنا الا تسبق هسبريس في الإعلان عن عيد الفطر
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92 - تك فريد الأحد 05 ماي 2019 - 20:57
مبروك رمضان
من بلاد الحاج ترامب.
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93 - م المصطفى الأحد 05 ماي 2019 - 21:04
من شمال فرنسا أبارك للشعب المغربي قاطبة حلول شهر رمضان الأبرك،وعلى راسهم العاهل الكريم الملك محمد السادس، راجيا للجميع صياما وفق ما يحبه الله ويرضاه، برحمة في أوله ومغفرة في أوسطه وعتقا من النار في آخره. وكل عام وبلدي المغرب بخير إن شاء الله تعالى.
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