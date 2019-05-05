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كُتّاب وآراء
غرة رمضان يوم الثلاثاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1440هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان 1440 موافق 5 ماي 2019، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1440 هو يوم الثلاثاء 7 ماي 2019.
ويتطابق بلاغ الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، مع ما ذهب إليه فلكيون مغاربة سبق أن أكدوا لجريدة هسبريس أن غرة الشهر الفضيل بالمملكة ستكون الثلاثاء المقبل.
وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنّى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا.
وكل عام وأنتم بخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (93)
كل عام وانتم بخير.
جميع الدول غدا الاثنين هو الاول من رمضان و قد ظهر عندهم الهلال الا المغرب،
سبحان الله العظيم
رنضان كريم وكل عام و انتم بخير
قبح الله السياسة ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عزوجل: كل عمل بن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه) رواه البخاري ومسلم.
هنيئا للأمة الإسلامية بهذا الشهر الفضيل.
أحبوا.. تسامحوا.. تراحموا.. جزاكم الله خيرا ♡
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
الله يرزقنا صحة والسلامة والله يبارك لنا في صحتنا و اولادنا
احبكم في الله
مسخرة
رمضان مبارك سعيد
كل عام أنتم بخير
أدعو لي و لزوجتي بالصبر على فقدان جنينا قبل أسبوع من ولادته الطبيعة
الحمدلله و الشكر لله
صراحة اسم على مسمى رمضان كريم و الله حتى كريم و بالتجربة.الحمد الله على رمضان.اتمنى للجميع المغاربة الخير و النماء و الرخاء.و ان يكون شهر للتامل بالنسبة للحكومة و المسؤولين و رؤساء الجماعات و البرلمانيين لكي يهتموا بالمواطنين.
المهم رمضان كريم عليكم
أهنيئ جميع المسلمين في كل الدول العربية على قدوم هذا الشهر الفضيل وأبارك أيضا كل القيمين على جريدة هسبريس أهله الله علينا باليمن والبركات والسلامة والإسلام
رمضان كريم
هذه فرصة ذهبية ليعيد الإنسان حساباته ويتامل مليا في ما مضى من حياته بحلوها ومرها ويستشرف ما بقي من عمره في طاعة الله وفعل الخير
نسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا في رمضان ونسأله أن يرحم موتانا وان يتجاوز عنهم
وان يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحمي بلدنا هذا من كيد الأعداء
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
"أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرًا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله "
بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان وكل عام وأنتم بخير
*
اللهم بلغنا رمضان و تقبل منا الصيام والقيام آمين يارب العالمين.