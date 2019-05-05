غرة رمضان يوم الثلاثاء .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1440هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان 1440 موافق 5 ماي 2019، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1440 هو يوم الثلاثاء 7 ماي 2019.

ويتطابق بلاغ الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، مع ما ذهب إليه فلكيون مغاربة سبق أن أكدوا لجريدة هسبريس أن غرة الشهر الفضيل بالمملكة ستكون الثلاثاء المقبل.

وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنّى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا.

وكل عام وأنتم بخير.