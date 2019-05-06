شد الحبل بين "أطباء الغد" وأمزازي يُهدد بسنة بيضاء في الكليات

هسبريس - مصطفى شاكري

ما زال شد الحبل مستمراً بين طلبة الطب والهيئات الوزارية المعنية، على الرغم من أن الموسم الدراسي يُوشك على الانتهاء؛ وهو ما يُهدد بسنة بيضاء بكليات الطب في مختلف ربوع المملكة، ما دفع عمداء الكليات إلى الدعوة إلى استئناف الدراسة اليوم الاثنين كأجل أقصى، بغية "إتمام السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف".

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر الأحد، أن البلاغ المشترك بينها وبين وزارة الصحة، خلال منتصف أبريل الماضي، "يستجيب لجميع المطالب المعبر عنها من طرف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان"، مُطالبة بالعودة إلى مدرجات الكليات لإتمام السنة الحالية.

تبعا لذلك، عقدت هياكل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، اليوم الاثنين، عدة اجتماعات من أجل تحديد تواريخ إجراء الامتحانات والامتحانات الاستدراكية، وكذلك استخدام مختلف الوسائل المُتاحة لإخبار الطلبة بها، نظرا لضيق الزمن الدراسي المُتبقي من السنة الجامعية الحالية.

وعلى الرغم من مُناشدات الوزارة الوصية لطلبة الطب للالتحاق بالكليات، فإن مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية ما زالت مُستمرة إلى حدود اليوم، الذي اعتبرته الهيئة الوزارية الأجل الأقصى لاستئناف الدراسة، بحيث أوردت مصادر هسبريس داخل الكليات التسع للطب والصيدلة أن المقاطعة وصلت إلى نسبة 100 في المائة.

في سياق متصل، شهدت كل من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكلية طب الأسنان بالعاصمة الاقتصادية، صباح الاثنين، وقفة احتجاجية للطلاب للتعبير عن "رفض محتوى البلاغ الوزاري الأخير"، معتبرين أنه "يتزامن مع تبني المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة للطلبة الأطباء والصيادلة، ودعوته إلى نهج الحوار والاستجابة الفورية لكافة المطالب المشروعة والعادلة".

أيوب أبو بيجي، المنسق الوطني لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قال إن "الطلاب تفاجؤوا بمحتوى البلاغ الذي تضمن نقاطا معنية تشير إلى تحقيق المطالب؛ بينما ندعو دائما إلى الحوار، منذ ما يقارب الأسبوعين، دون أي استجابة حقيقية، بحيث تم نقض التوافق المُعبر عنه في 12 أبريل الماضي، على أساس أن نخرج بمحضر ثلاثي الأطراف؛ أي وزارتي الصحة والتعليم والتنسيقية".

وأضاف أبو بيجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة تفاجؤوا بصدور بيان مشترك بين الوزارتين، لم تأخذ مضامينه النقط المتفق عليها والنقط العالقة بعين الاعتبار"، مبرزا أن "الطلاب رفضوا مضامينه جملة وتفصيلا؛ ما دفعنا إلى الاستمرار في المقاطعة إلى حدود اليوم، حتى يتم تحقيق المطالب في إطار اتفاق ثلاثي الأطراف، بل أكثر من ذلك تعرض الطلبة لتهديدات من قبل عمداء الكليات، في حالة تم منع أي طالب من ولوج قاعات الدراسة، بينما لا نمنع الطلبة أبداً لأن المطالب تهم الجميع دون استثناء".

وختم المتحدث تصريحه بالقول: "سوف نضع، اليوم الاثنين، طلباً آخر لدى وزارة التعليم العالي من أجل اللقاء معها من جديد؛ ما يعني أن باب الحوار مفتوح من جهتنا لوضع حد لهذه الأزمة، لكن في حالة غياب الاستجابة فإننا سوف نتجه صوب التصعيد، عبر خوض أشكال نضالية متعددة على شكل وقفات ومسيرات احتجاجية وطنية، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة الامتحانات".