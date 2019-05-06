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الرئيسية | مجتمع | شد الحبل بين "أطباء الغد" وأمزازي يُهدد بسنة بيضاء في الكليات

شد الحبل بين "أطباء الغد" وأمزازي يُهدد بسنة بيضاء في الكليات

شد الحبل بين "أطباء الغد" وأمزازي يُهدد بسنة بيضاء في الكليات
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 06 ماي 2019 - 16:00

ما زال شد الحبل مستمراً بين طلبة الطب والهيئات الوزارية المعنية، على الرغم من أن الموسم الدراسي يُوشك على الانتهاء؛ وهو ما يُهدد بسنة بيضاء بكليات الطب في مختلف ربوع المملكة، ما دفع عمداء الكليات إلى الدعوة إلى استئناف الدراسة اليوم الاثنين كأجل أقصى، بغية "إتمام السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف".

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر الأحد، أن البلاغ المشترك بينها وبين وزارة الصحة، خلال منتصف أبريل الماضي، "يستجيب لجميع المطالب المعبر عنها من طرف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان"، مُطالبة بالعودة إلى مدرجات الكليات لإتمام السنة الحالية.

تبعا لذلك، عقدت هياكل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، اليوم الاثنين، عدة اجتماعات من أجل تحديد تواريخ إجراء الامتحانات والامتحانات الاستدراكية، وكذلك استخدام مختلف الوسائل المُتاحة لإخبار الطلبة بها، نظرا لضيق الزمن الدراسي المُتبقي من السنة الجامعية الحالية.

وعلى الرغم من مُناشدات الوزارة الوصية لطلبة الطب للالتحاق بالكليات، فإن مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية ما زالت مُستمرة إلى حدود اليوم، الذي اعتبرته الهيئة الوزارية الأجل الأقصى لاستئناف الدراسة، بحيث أوردت مصادر هسبريس داخل الكليات التسع للطب والصيدلة أن المقاطعة وصلت إلى نسبة 100 في المائة.

في سياق متصل، شهدت كل من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكلية طب الأسنان بالعاصمة الاقتصادية، صباح الاثنين، وقفة احتجاجية للطلاب للتعبير عن "رفض محتوى البلاغ الوزاري الأخير"، معتبرين أنه "يتزامن مع تبني المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة للطلبة الأطباء والصيادلة، ودعوته إلى نهج الحوار والاستجابة الفورية لكافة المطالب المشروعة والعادلة".

أيوب أبو بيجي، المنسق الوطني لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قال إن "الطلاب تفاجؤوا بمحتوى البلاغ الذي تضمن نقاطا معنية تشير إلى تحقيق المطالب؛ بينما ندعو دائما إلى الحوار، منذ ما يقارب الأسبوعين، دون أي استجابة حقيقية، بحيث تم نقض التوافق المُعبر عنه في 12 أبريل الماضي، على أساس أن نخرج بمحضر ثلاثي الأطراف؛ أي وزارتي الصحة والتعليم والتنسيقية".

وأضاف أبو بيجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة تفاجؤوا بصدور بيان مشترك بين الوزارتين، لم تأخذ مضامينه النقط المتفق عليها والنقط العالقة بعين الاعتبار"، مبرزا أن "الطلاب رفضوا مضامينه جملة وتفصيلا؛ ما دفعنا إلى الاستمرار في المقاطعة إلى حدود اليوم، حتى يتم تحقيق المطالب في إطار اتفاق ثلاثي الأطراف، بل أكثر من ذلك تعرض الطلبة لتهديدات من قبل عمداء الكليات، في حالة تم منع أي طالب من ولوج قاعات الدراسة، بينما لا نمنع الطلبة أبداً لأن المطالب تهم الجميع دون استثناء".

وختم المتحدث تصريحه بالقول: "سوف نضع، اليوم الاثنين، طلباً آخر لدى وزارة التعليم العالي من أجل اللقاء معها من جديد؛ ما يعني أن باب الحوار مفتوح من جهتنا لوضع حد لهذه الأزمة، لكن في حالة غياب الاستجابة فإننا سوف نتجه صوب التصعيد، عبر خوض أشكال نضالية متعددة على شكل وقفات ومسيرات احتجاجية وطنية، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة الامتحانات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طارق حتى لأولاد علي الاثنين 06 ماي 2019 - 16:12
أنا حاسب غير حنا شادين الحبل مع أمزازي . حتى الأطباء ولاو محسوبين عليه ولا ؟!!!
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2 - من المغرب الاثنين 06 ماي 2019 - 16:15
الشعب المغربي يعاني من قطاع الصحة لماذا التبدير في الاموال هؤلاء الطلبة اما يبدلو التوجيه والبنت فيهم تنوظ تزوج والراجل يحرگ وهنيونا تبرزطو فينا في هذا العواشر
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3 - ولد حميدو الاثنين 06 ماي 2019 - 16:16
لم افهم سنة بيضاء في كلية الطب لان المتضرر هو الطالب
هده مثل التلميد الدي كان يحلم بان يصبح طبيبا و لكنه رسب ثلاث مرات و عندما قال له المدير بانه مطرود
رد عليه
هانا غادي لهلا يداويها لشي مريض
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4 - مواطن الاثنين 06 ماي 2019 - 16:17
تحية لاطباء الغد الدين يناضلون من اجل الوقوف ضد لوبي الخوصصة بالمغرب
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5 - رافض الاثنين 06 ماي 2019 - 16:18
الذين درسوا سيكولوجية المغاربة ، ينتظرون استسلام الطلبة كما استسلم الاساتذة
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6 - الحاج مصطفى الاثنين 06 ماي 2019 - 16:25
حشومة على حكومة العثماني :الاضراب في قطاع الصحة والتعليم و هما الأساسيات. اللهم انا هدا لمنكر.
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7 - طالب طب الاثنين 06 ماي 2019 - 16:29
السنة البيضاء ستكون فضيحة سياسية بل صفرا سياسيا لهذا السياسي وهذه الحكومة الددالمصابة باوهام السيطرة والعلو وتريد تركيعنا بتخويفنا ، الا يعلمون اننا نرى و نصاحب الموت كل ليلة في مداوماتنا في مستشفياتنا.
قلبنا صخر على تهديداتكم، رطب رحيم على مرضانا وشعبنا الذي يقف معنا.
الطلبة الاطباء والاطباء الخارجيون والاطباء الداخليون في المستشفيات الاقليمية مضربون الى حين توقييع اتفااق يصون حقوقنا ويضمن لنا تكوينا يساير متطلبات شعبنا و شكرا
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8 - طالب طب الاثنين 06 ماي 2019 - 16:29
سنة بيضاء خير من مستقبل اسود
المقاطعة مستمرة وبنسبة 100% في جميع ربوع المملكة و لن تتوقف المقاطعة إلا بتوقيع محضر اتفاق بين الوزارة و التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان
لا ثقة الا فالوثيقة
و تحية نضالية
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9 - المصطفى الاثنين 06 ماي 2019 - 16:36
الحكومة تهتم الساعة والبيض و السردين اما م تبقى فهو غير ضروري بالنسبة لها التعليم و الصحة في الطريق إلى الخوصصة الله يجيب لنا فين نقراو و نتعالجوا حكومة العام زين
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10 - اسماعيل الاثنين 06 ماي 2019 - 16:38
المستوى المنحط للطبيب المغربي و مستوى الصحة المتدني سببه الريع و تدني مستوى التكوين.
طبيب مسكين لا يجد أمامه إلا الإعتماد على غوغل في التشخيص.
الحل هو كما فعلته الدول المتقدمة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب و استقدام الأطباء الأكفاء.
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11 - مقهور الاثنين 06 ماي 2019 - 16:40
الدولة ماتكرهش طرد هاذ الطلبة كولهم وتفتح هاذ الكليات لأصحاب المال اللي كيخلصو اكثر من مليون سنتيم كل شهر ////.....
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12 - ايمداحن الحسن الاثنين 06 ماي 2019 - 16:41
هل هؤلاء اطباء يمكن التعويل عليهم ....لا اظن ذلك شتان بينهم وبين مهنة الطب
عوض ان يزاولوا دراستهم من زيادة معارفه وكفاءاتهم....اتجهوا اتجاها اخر.....
من الاجدر على الدولة استقدام اطباء من السنغال اوالصين.....هناك مجموعة من الاطباء صينيون بمدينة ازيلال ....والله هم احسن من المغاربة بكير لا مجال للمقارنة.
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13 - فاعل جمعوي الاثنين 06 ماي 2019 - 16:42
تحية نضالية عالية لأطباء المستقبل الحقوق تنتزع و لا تعطى استمروا وفقكم الله عار على هذه الدولة لا مستشفيات لا تعليم.
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14 - Hamido الاثنين 06 ماي 2019 - 16:44
كل ما أعلمه أن هناك خصاص في الأطباء. ادن الوظيفة مضمونة سواء القطاع العام أو الخاص. ادن ما المشكل؟
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15 - عالم غريب الاثنين 06 ماي 2019 - 16:47
ما هو مجهول لدى العموم هو ان اي خريج من الطب تكون نفسيته متازمة جدا لعاملين هما ضياع عمره في الدراسة القاهرة و التي كان يسمع فيها السب و الشتم من اساتذته و الترهيب باسقاطه في كل سطاج.محطما وهو من افنى حياته في الاجتهاد المتواصل. زاءد اطروحة الدكتوراه المفروضة عليه. فقد اصبح تواقا للحرية و لرؤية العالم. يمكن ان يقبل بسنوات قليلة من العمل الصعب لكن ليس كما يراه حاليا : توريط الاطباء و سجنهم بالمناطق الناءية بواسطة ترسانة من الشروط القاسية للخروج منها ثم بعد ذلك قبوله باسوا منطقة للعمل على مستوى الجهة التي سوف ينتقل اليها و ان اراد الاقتراب من وجهته عليه الصبر و العمل ل6 سنوات عجاف اخرى. تحت الضغوطات و المشاكل التي لا تنتهي و ترسانة قانونية ضده و شتاءم من طرف ضعاف العقول و تحقير من طرف الادارة واستغلال وووو....والقبول بوضع مادي صعب يجعل منه شيءا اخر لانه يبدد ماله في الانتقال من مكان الى اخر. وادا اراد ترك العمل نهاءيا قوبل بالرفض اي انه مفروض عليه العمل ليس كما اختار هو ولكن كما اراد جنود الخفاء. فكيف تريدون من الاطباء الجدد القبول بسلك نفس المشوار من الفه الى يائه؟
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16 - وكواك الحق الاثنين 06 ماي 2019 - 16:47
عوض أن تهتم الدولة بأطرها تدمرهم
و لا حول و لا قوة الا بالله العظيم
لك الله يا وطني
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17 - الدكالي الاثنين 06 ماي 2019 - 16:54
ماهي. المطالب التي استجيب لها. الا. يمكن. تسميتها. ام تريدون. ان نندم. على اليوم الذي. سمحنا لأبنائنا بولوج هذه الكلية
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18 - متتبع الاثنين 06 ماي 2019 - 16:55
حيف كبير ان تعامل دكتوراة الطب في المغرب كالماستر في سلم الاجور..بل يجب ان تعامل مثل البكالوريا ، او دبلوم مساعد تقني ..
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