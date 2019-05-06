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الرئيسية | مجتمع | "توقيت غرينيتش" يريح المغاربة .. الخراطي: الحكومة تلهي الشعب

"توقيت غرينيتش" يريح المغاربة .. الخراطي: الحكومة تلهي الشعب

"توقيت غرينيتش" يريح المغاربة .. الخراطي: الحكومة تلهي الشعب
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 06 ماي 2019 - 15:00

بانشراح باد، عكسته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبل المغاربة العودة إلى توقيت غرينيتش بعد أشهر طويلة من اعتماد التوقيت الصيفي، استأثرت فيه مواضيع دواعي وأضرار "الساعة الجديدة" بحيز مهم من النقاش العمومي، في الأوساط الشعبية، والمؤسسة التشريعية بدورها، حيث وجهت العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية، وخصصت الحكومة أجوبة وأوضحت أسباب اختيارها لاستمرار التوقيت الصيفي طيلة السنة.

ويأتي إسقاط الساعة الإضافية تزامنا مع شهر رمضان، الذي ينطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وسيعود اعتماد التوقيت الصيفي بعد انصرام الشهر بالضبط يوم الأحد 9 يونيو المقبل؛ وهو ما سيعيد فتح باب النقاش أمام وزارة الوظيفة العمومية التي لم تكشف بعد عن مضامين الدراسة، التي قامت بها حول مقارنة مدى ملاءمة التوقيتين للحاجيات التنموية للبلد، والمبرّر الذي علّلت به الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي، في المقام الأوّل هو تقليص الفاتورة الطاقية؛ ذلك أنَّ إضافة ساعة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية. وثمّة سبب آخر، وهو التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "السؤال هو ما مدى قانونية الإجراء الحكومي الجديد، حيث سبق أن تعهدت بأن التوقيت الصيفي سيستمر طوال السنة لوجود التزامات حكومية"، مشددا على أن عودة توقيت غرينيتش في رمضان يأتي لتدارك مشكل وجبة الفطور التي ستأتي متأخرة كثيرا إذا ما استمر توقيت غرينيتش زائد واحد".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواطن المغربي سيحس بنفسه صام كثيرا وأغراضه لا تقضى بسبب التوقيت، منتقدا استمرار التوقيت الصيفي الذي لا يراعي للناس الذين يشتغلون في توقيت مبكر الخامسة والرابعة صباحا، وزاد: المواطنون لم يعودوا يعرفون هل سيعتمدون التوقيت الصيفي أو العادي".

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن "التوقيت الصيفي خلق إزعاجا كبيرا في النظام اليومي للمغاربة، خصوصا على مستوى ساعات النوم"، لافتا إلى أن "المواطنين مقتنعون بأن الحكومة تتلاعب بالتوقيت، وهي سياسة لإلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية، والتي تهم الاقتصاد والسياسة وغيرهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - طالب الاثنين 06 ماي 2019 - 15:14
يوجد فرق نفسي كبير بين الساعة العادية والساعة الإضافة. هذه الأخيرة تجعلنا نتحارب مع الوقت حتى نشعر أن الوقت مضى واليوم ذهب بدون تحقيق جميع الأهداف اليومية. هذا اليوم مثلا فعلت الكثير من الأمور و أشعر أن اليوم ما زال طويلا وقادر أن أعطي أكثر.
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2 - N.H الاثنين 06 ماي 2019 - 15:16
بكل إختصار المغاربة ليسو برجال و كما وصفتنا حكومة الظل بالمداويخ و العديد من الألفاظ الزنقوية فعلا لم يكذبو للأننا لم نستيقظ من سباتنا بعد و نفرض و جودنا و نأخذوا حقوقنا بالقوة لأن الحق يؤخذ و لا يعطى
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3 - sakhita الاثنين 06 ماي 2019 - 15:17
أين هي الدراسة التي عزمتم اخراجها إلى العلن اواخر مارس هذا العام أم هي مجرد غطاء للإسكات
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4 - الوطنية الاثنين 06 ماي 2019 - 15:18
وجود التزامات حكومية هي سبب الابقاء على الساعة الصفية وما هي إلا التزامات مع سوق الشغل الفرنسي ولكن فرنسا الان أضافت ساعة واصبحت تفوتنا بساعتين اذن ما الجدوى منها اقول ان توقيت كرينتش فيه البركة
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5 - المتتبع الاثنين 06 ماي 2019 - 15:19
انا ما اريد ان اعرفه من هذه المحكومة هو : ما سبب العمل بتوقيت كرينوتش في شهر رمضان فقط اذا كان السبب هو الصيام فالمحكومة مسلمة في شهر رمضان فقط المحكومة لمهاةفعدد كبير من المغاربة يصومون الاثنين والخميس على طول السنة ومنهم من يصوم الايام البيض فصيام المحكومة ربة واداء شهر يرة الصيام يؤديها المغاربة حلى توقيت الاذان فاذا كانت هذه المحكومة طوال 11 شهرا من السنة ومسلموا هذا البلد يصومون ويؤدون الصلاة حسب توقيت الاذان لا حسب توقيت كرينويتش او التوقيت الصيفي المغربي الذي لجات اليه المحكومة لذاى كان على المحكومة ان تترك التوقيت كما قررت التوقيت لكرينوتش زايد ساعة لان المغاربة تسانتسوا بالتوقيت ولانهم مسلمون على طول السنة وليس في رمضان فقط لك الله يا وطن
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6 - صابر الاثنين 06 ماي 2019 - 15:20
انها الساعة البيولوجية الفتنا والفنها وعلى الحكومة ان لا تتجاهل الساعة فانها اتيت لامحال فتوفى كل نفس ما كسبت و هم لا يضلمون.
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7 - فكر حر الاثنين 06 ماي 2019 - 15:20
أحسن حكومة فالعالم. كولشي كاتماطل فيه الا القرارات العوجة.
تقول هادو كيصنعو الصواريخ الله يلعن لي ما يحشم
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8 - red1 الاثنين 06 ماي 2019 - 15:22
رمضان مبارك كريم .لا يسعنا إلا أن نرفع اكففنا إلى الله السميع العليم في هذا الشهر المبارك الكريم ان ياخد الحق في من كان سبب وراء زيادة هذه الساعة المشؤومة لأن هذا الشعب مغلوب على أمره .هذه الحكومة استهانت بهذا الشعب بهاته القرارات المجحفة التي لا أساس لها من الصحة كما يدعون.ما عسانا ان نقول لا حول و لا قوة إلا بالله نشكوه ضعفنا و قلة حيلتنا و هو الكفيل بنا ضد هذه الحكومة التي أبت ألا تتنازل عن قراراتها الغير الصائبة
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9 - رشید الاثنين 06 ماي 2019 - 15:22
جمیعا من أجل إسقاط التوقیت الصیفي الملعون
یجب علی الحکومة ان تتدارس ما هو أهم من التوقیت فالشعب لا حول له ولا قوة
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10 - امين الاثنين 06 ماي 2019 - 15:23
دابا واش الحكومة يهمهما المواطن أم الفاتورة الطاقية ؟
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11 - Mahzala الاثنين 06 ماي 2019 - 15:23
شطابة جاية غير لعبو كيف ما بغيتو
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12 - larbi الاثنين 06 ماي 2019 - 15:23
ils changer nos habitudes, nos coutumes et nos cultures.maintenant ils vont changer même notre position géographique sur ce monde
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13 - رشيد بورزة الاثنين 06 ماي 2019 - 15:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقول للمغاربة بأن رئيس الحكومة العثماني طبيب نفساني لدلك يلعب على مشاعر الشعب المغربي
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14 - بوشتة ايت اعراب الاثنين 06 ماي 2019 - 15:24
هذه القرارات العبثية العشوائية تخلق مشاكل كثيرة ليس فقط للصغار بل للكبار رجالا و نساءا...نلاحظ تخبطا كبيرا في ساعات العمل و استعمالات الزمن في المدارس و الكليات: لا احد يعرف هل يبدأ في الساعة الاولى ام بنقص ساعة او بزايدة ساعتين ام بنقص ساعتين ام العكس و هل حسب غرينيتش 1 ام 2 ام غرينيتش + 1 او غرنينيتش + 2 ام غرينيتش + 00 و هل نبدأ في الساعة 08 ام 8 و 1/2 او في 9 او في 9 و 1/2 و كيف نستوعب استعمالات الزمن في رمضان..و الهواتف تغير الساعات و الحواسيب و الادرات...لقد تم تشتيت عقول الصغار و الكبار في المدارس و الادرات..كل هذا من اجل ماذا؟ المواطن يحس بهذه التغييرات الشوائية بنوع من العنف الموده عليه...لماذا المغرب ليس بلدا عاديا و طبيعيا؟ علاش التي جي في؟ من قال ان المغاربة يريدون البراق؟ ثم من يموله؟ و من يسدد الديون؟ المغاربة يريدون قطارات عادية طبييعية رخيصة بل من صنع محلي و شعبية و ديموقراطية و تهدف التنمية و تنقل المغاربة في بلدهم و ليس امرا اخر الخ الخ الخ
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15 - عمر الاثنين 06 ماي 2019 - 15:28
قبل تطبيق الساعة الإضافية الحكومة تحدثت عن المشاكل الصحية لتغيير الساعة شهر مارس واكتوبر لنتفاجئ بقيامها بتغيير الساعة شهر رمضان فعن أي منطق سنتبع قصد تطبيق النقطة على مصداقية الحكومة ؟!
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