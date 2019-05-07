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الرئيسية | مجتمع | المصحات تتجه إلى مقاضاة مسؤول في "المالية"

المصحات تتجه إلى مقاضاة مسؤول في "المالية"

المصحات تتجه إلى مقاضاة مسؤول في "المالية"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 07 ماي 2019 - 09:53

لم يستسغ أصحاب المصحات الخاصة بالمغرب التصريحات الصادرة عن الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، خلال مناظرة الجبايات بالصخيرات قبل أيام، والتي وجّه حينها انتقادات إلى هذه الفئة من المهنيين، خاصة ما تعلق بقضية الشيكات التي يتحصلون عليها من المرضى.

وقررت الجمعية الوطنية لأرباب المصحات الخاصة بالمغرب اللجوء إلى القضاء ضد المسؤول المذكور، لرد الاعتبار إلى المشتغلين بالقطاع، حيث باشرت اليوم الاثنين، حسب ما أكده رئيس الجمعية، المساطر القانونية.

وأوضح رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكلام الصادر عن الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية مرفوض رفضا مطلقا، لافتا إلى أن "هذا التصريح يأتي في الوقت الذي نقوم في إطار الشفافية مع إدارة الضرائب بالتوصل إلى حلول، حيث تم حل جميع المشاكل التي كانت عالقة".

واستغرب رئيس الجمعية، ضمن تصريحه، من الكلام الصادر عن الكاتب العام قائلا: "المراجعة الضريبية التي تمت مع الإدارة التي يعد مسؤولا عنها لم تتجاوز واحدا في المائة، بينما يتحدث عن كون المصحات تختلس تسعين في المائة من المداخيل الضريبية".

وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المصحات الخاصة المسؤول بالوزارة بـ"أن يقدم لنا ولو واحدة من هذه المصحات التي تقوم باختلاسات ضريبية، طالما يتوفر على إحصاءات خاصة بذلك"، معبرة عن استنكارها لما صدر عنه.

ولوحت الجمعية المذكورة، على لسان رئيسها، بتصعيد لهجتها بعد هذا التصريح، حيث أكد أن المهنيين سيقومون بإضراب لمدة أسبوع في حالة ما لم تتخذ إجراءات تأديبية ضد الموظف بوزارة الاقتصاد والمالية.

واستغرب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، خلال المناظرة، من مسألة مطالبة المصحات للمواطنين بضرورة أداء شيك قبل العلاج قائلا "ماذا يعني أن تطلب المصحة من مواطن في حاجة للعلاج شيكا؟ وماذا يعني أن ترتبط العلاج بالأداء نقدا؟".

وبعد أن شدد على أن النصوص والقوانين ليست هي التي يجب تغييرها بل العقليات والأشخاص، دعا إلى ضرورة "تحرك الجميع لنعيش بحق مفهوم المواطنة"، لافتا أيضا إلى وجوب إعادة النظر في الضرائب أيضا.

إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية سالفة الذكر أن المصحات الخاصة لا تزال تجري مفاوضات بخصوص قرارها السابق المتعلق بوقف التعامل بالتغطية الصحية، خاصة أن وزارة الصحة كانت قد وعدت المصحات بمراجعة التعريفة المرجعية التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار.

وكانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أشارت، في ندوة صحافية عقدت بمقر الجمعية في الدار البيضاء، إلى أنها قررت تمديد التعامل بالتغطية الصحية لمدة شهرين آخرين، بعدما كان مقررا وقفها نهاية مارس الماضي، إثر منحهم تطمينات من الوزير أنس الدكالي، الذي وعد في لقاء بمراجعة التعريفة المرجعية، حيث أعطى تعليماته بالتسريع بذلك في القريب العاجل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - mou الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:15
Il ft trouver une solution a cette pratique du chq
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1
2 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:19
هكذا الدولة وقطاعاتها ترضخ رضوخ الذليل امام سيده . نعم ان ما ادلى به الاطار في وزارة المالية والاقتصاد صحيح انطلاقا من ان كل المصحات تفرض على طالب العلاج وضع شيك لدى ادارتها وهذا اجراء يرفضه القانون ويجرمه . اضف الى ذلك الارتفاع المهول لتسعيرة التطبيب بحيث يجهل جل المواطنين كيف تحتسب مصاريف العلاج والتطبيب في مصحة الى ان تفاجأ بفواتير صاروخية تعجز عن ادائها وهنا تشهر المصحة تهديد شيك الضمان في وجه المريض اما الدفع او السجن ، وهذا عمل يتافى مع المقصد النبيل من المهنة .ومع هذا كله لن تستطيع الدولة ايقاف تسونامي اطباء القطاع الخاص الرامي الى الاستغناء وبناء المشاريع من جيوب المواطنين . ولنا في اطباء فرنسا ودول كبرى متقدمة مثلا فتجد الطبيب من هؤلاء يملك شقة متوسطة وسيارة عادية ويكاد يعيش دون قروض . لكن الطبيب عندنا طبيب ورأس مال ومربي مواشي ومزارع ومشارك في مصحات متعددة.. أين أطباءنا من قسم المهنة. ما اقوله ليس حسدا اوحقدا ، الاطباء الله يفتح ليهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون لكن عار كبير ان تتحول المهنة الى بيزنس وبشحال وهاك وارى
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22
3 - تغول بدون حسيب او رقيب الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:20
صحاب المصحات الخاصة مابقا تا واحد قاد عليهم، لوبي اصبح قوي و نافذ لدرجة متوحشة. اخر ضحاياه هم كنوبس، الان حضرت السياسة الاستباقية و جاء الدور على وزارة المالية. اما المواطنون انتهى امرهم و استبيحو في قاعات العمليات
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10
4 - المتتبع الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:21
الكل بالمغرب من المواطن العادي الى اي مسؤول يعلم ان المصحات الخاصة لا تعمل ابدا في الشفافية بل تعمل اشياءا يعاقب عليها القانون وكمثل حصري على ما اقوله بمجرد ولوجك الى اي مصحة لعمل عملية يطلب منك شيك على سبيل الضمان حتى ولو كانت عندك prise en charge ثانيا الاثمان كل مصحة تطبق ما يحلو لها مرة في احدى المصحات في طنجة لعمل راديو وجبس لقدم مفكوكة الزمت بدفع 1.600.00 درهم وبمصحة ص.و.ض.ج ابن صديق لي عملت له عملية على الفتق وعمه طلب منه شيك على سبيل الضمان في انتظار تسوية الملف اذا الشمس لا تغطى بابغربال عذا واقع معاش
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5 - vampires الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:24
même avec l'accord de la cnops,tu payes une autre somme à la clinique privée,somme non indiquée sur la feuille de maladie ,c'est l'exploitation des malades par le secteur privé,c'est devenu des vampires
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5
6 - ضحية الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:29
ما قال إلا صدقا هذه المجازر الجماعية التي تتخصص في استنزاف جيوب المواطن و تحرم الوطن من ضرائب مهمة كشيقلداقتها من العيادات الخاصة ... تضامنا التام مع هذا الموظف المحترم
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9
7 - Ahmed الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:32
c'est ce qu'on appelle l'excés de zèle de ces propriétaires de cliniques ils se croient en terrain conqui il faut un ministère au Maroc qui ne fait que le controle , controle fiscale des entreprises et cliniques , controle des prestations medicales , controle d e l'enseignement universités , attributions
des postes dans les universités et les ministères , controler tous, assorties d'amendes et punitions ytrés sévères , vous allez découvrir que la fraude , le clientélisme et la corruption est enraciné dans ce pays jusqu'a la moelle et le pays sera parmis les meilleurs dans quelques années
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8 - bouthirit الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:34
ما قاله المسوول المغربي صحيح وكل المغاربة يعرفون دلك العديد من المصحات والأطباء وحتى الصيادلة يتهربون من الأداء الضريبي لاكن انتم مساندون من طرف اللوبيات التي لا تريد العدالة الضريبية والتي لا تحب ولا تريد الخير لهدا الوطن واضن ان تعليقي لن ينشر هنا لهدا السبب .
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9 - مغربي الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:37
ماقاله هذا المسؤول صحيح مائة بالمائة فاغلب المصحات لا تقبل منك الاداء بالشيك وان قبلته فيحب ان يكون على بياض أو كضمانة ضدا على القانون ألدي يحرم هاته العمليات زد على ذلك استغلال الحالات المستعجلة لتقوم بحلب أهل المريض والنفخ في الفواتير وما خفي اعظم كالتهرب الضريبي حيث نجد بان اصحاب هاته المصحات اصبحوا يعيشون في ثراء فاحش انها السرقة المقننة
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10 - Amine الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:43
و راه ماكذبش. انا و خداو عندي الكاش باش يخلصو النوار. و حتى الى خداو الشيك تيقولك ديرو باسم الحامل ديال الشيك(au porteur) و يعلم الله شكون غادي يخرج هادوك الفلوس. بلا ماتبقاو تباكاو علينا المجزرات راه قهرتونا
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11 - idane الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:45
il avait raison et puis la majorite des cliniques des grandes villes le font. payer en noir c rendu une habitude chez eux et payer en cheque en attendant l accord de la cnss ou la cnops c du basique.
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12 - saad الثلاثاء 07 ماي 2019 - 10:57
لا يختلف اثنان حول الابتزاز ألدي تمارسه المصحات في حق المرضى بدءاً بشيك على بياض قبل الولوج مهما كانت الوضعية الصحية وهو ما يتعارض حت مع المبادىء الإنسانية إلى الاستغلال و النفخ في الفواتير و الابتزاز في كل مراحل التمريض من طرف كل العاملين بمختلف درجاتهم والجشع المرعب و مواجهة كل ما هو في الصالح العام و كمثال على ذالك التكالب مؤخرا علي قرار عمليات الإجهاض و الجميع يعلم ان عددا كبيرا من الحوامل يرغمن على مثل هاته العمليات بدعوى الوضعية الصحية .
هدا وًتعد الدولة المتسبب الرئيسي في هاته الأزمة فقطاع الصحة في المغرب يعيش حالة احتضار و فوضىً عارمة لا يدركها الا من ولجها على الدولةًان ترحمً معانات المواطن وان تفكر في اجنحة تمريض مؤدى عن خدماتها داخل المستشفيات الجامعية في انتظار حل شمولي للمعضلة.
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13 - مريض الثلاثاء 07 ماي 2019 - 11:09
كل ما صرح به المسؤول عن وزارة المالية صحيح وكل المغاربة يعرفونه نحن مع المسؤول وادا اردتم مقاضات الموظف فهو تكلم بلسان المواطن المريض أو بلسان المواطن المتكفل بالمريض فلهذا يجب مقاضات كل المغاربة والموظف والمضاربة مستعدون الوقوف ضد أرباب المصحات الخاصة الحمد لله في هدا البلد لنا ملك يرعانا ولنا رب يحمينا
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14 - احمد الثلاثاء 07 ماي 2019 - 11:12
وباز والله هاذ صحاب المصحات ما كيحشمو. السيد لقالو عارفو العادي والبادي. قبل ما يتكلمو معاك شيك ضمان وخا يكون عندك prise en charge . وزيدك تخلص أكثر من الفرق القانوني بمسميات مختلفة. والناس راهم اصيبو بجنون العضمة قالك يرفعو عليه دعوة اشنو غايدرو فالشكاية زعما داك القاضي ما عارفش هاذ الشي والله ما كتحشمو.
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