24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5205:3012:2916:0819:2020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الطماطم تفزع المغاربة برمضان .. والأسواق الممتازة تخفض الأثمان (5.00)

  2. حكومة فلسطين تطالب بالحماية الدولية لساكنة غزة (5.00)

  3. "توقيت غرينيتش" يريح المغاربة .. الخراطي: الحكومة تلهي الشعب (5.00)

  4. عائلات معتقلي "حراك الريف" تطالب التامك بتعجيل "توحيد السجن" (5.00)

  5. مفارقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية "قدماء المحاربين" تنتخب الفروع المحلية

جمعية "قدماء المحاربين" تنتخب الفروع المحلية

جمعية "قدماء المحاربين" تنتخب الفروع المحلية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 ماي 2019 - 05:31

من المرتقب أن يتم تنظيم انتخابات مكاتب الفروع المحلية للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، انطلاقا من شهر ماي وإلى حدود منتصف شتنبر 2019، وذلك حسب ما توافقت عليه اللجنة المركزية للجمعية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وتأتي هذه الانتخابات، وفق منظميها، استجابةً لمطالب التغيير التي تقدمت بها "اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة الجمعية" التي أنشئت لهذا الغرض، ويرتقب أن تعطي هذه الانتخابات الفوز لتسعة أعضاء من كل فرع من فروع الجمعية، علاوة على ثلاثة أعضاء احتياطيين سيسهرون على تسيير مكتب الفرع المحلي لمدة أربع سنوات.

يشار إلى أن أعضاء مكاتب الفروع المحلية يتم انتخابهم من طرف المنخرطين في هذه الفروع الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي ينظمها القانون 97-34.

ومن المتوقع أن تمكن العملية الانتخابية، وفق المصدر سالف الذكر، "من ضخ دماء جديدة قادرة على لم شمل قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في إطار جمعية واحدة لها رؤية مستقبلية وحاملة لمشاريع تنموية تعود بالنفع على هذه الشريحة من المجتمع التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.