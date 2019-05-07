جمعية "قدماء المحاربين" تنتخب الفروع المحلية

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يتم تنظيم انتخابات مكاتب الفروع المحلية للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، انطلاقا من شهر ماي وإلى حدود منتصف شتنبر 2019، وذلك حسب ما توافقت عليه اللجنة المركزية للجمعية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وتأتي هذه الانتخابات، وفق منظميها، استجابةً لمطالب التغيير التي تقدمت بها "اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة الجمعية" التي أنشئت لهذا الغرض، ويرتقب أن تعطي هذه الانتخابات الفوز لتسعة أعضاء من كل فرع من فروع الجمعية، علاوة على ثلاثة أعضاء احتياطيين سيسهرون على تسيير مكتب الفرع المحلي لمدة أربع سنوات.

يشار إلى أن أعضاء مكاتب الفروع المحلية يتم انتخابهم من طرف المنخرطين في هذه الفروع الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي ينظمها القانون 97-34.

ومن المتوقع أن تمكن العملية الانتخابية، وفق المصدر سالف الذكر، "من ضخ دماء جديدة قادرة على لم شمل قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في إطار جمعية واحدة لها رؤية مستقبلية وحاملة لمشاريع تنموية تعود بالنفع على هذه الشريحة من المجتمع التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته".