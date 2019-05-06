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الرئيسية | مجتمع | نقابة الزاير تعارض قانون التغطية الصحية للوالدين

نقابة الزاير تعارض قانون التغطية الصحية للوالدين

نقابة الزاير تعارض قانون التغطية الصحية للوالدين
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 ماي 2019 - 20:20

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إحالة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين رقم 63.16 على الحوار الاجتماعي للتوافق حوله قبل إقراره في البرلمان.

وقالت النقابة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، إن المصادقة على هذا المشروع "تشكل إجهازاً على كل إجراءات تحسين الدخل التي أقرها اتفاق 25 أبريل"، في إشارة إلى إقرار اقتطاعات جديدة بموجبه.

وعاد الجدل إلى الواجهة حول هذا المشروع الذي يجيز للآباء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بعدما طالبت فرق برلمانية بالغرفة الثانية بضرورة مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بعد سنتين ونصف من مصادقة الحكومة عليه.

وفي حالة اعتماد هذا المشروع، الذي لا يحظى بتوافق من طرف الفرقاء السياسيين، ستخضع أجور الموظفين لاقتطاعات جديدة لتأمين التغطية الصحية للوالدين.

وعلاقة بموضوع المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت الأسبوع الماضي، قالت النقابة التي يرأسها عبد القادر الزاير، في بلاغها، إن هذه المناظرة "نُظمت بدون تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة سنة 2013".

وأشارت الـ"ك.د.ش" إلى أن خلاصات المناظرة الثالثة "لم تعالج الاختلالات والفساد الذي يطال المنظومة الجبائية"، مضيفةً أن "توصياتها لم ترق إلى تحقيق مطالب الطبقة العاملة في تخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مزاب الاثنين 06 ماي 2019 - 20:37
ماتت سي دي تي ،لم يبق لها الا الوقوف الى كل من يعادي مصلحة التلميذ كما هو الشأن عندما وقفت مع المتعاقدين المتقاعسين الذين تعدوا على ابناء الفقراء
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-6
2 - boufekran الاثنين 06 ماي 2019 - 20:47
نتمنى ان يستفيدو الوالدين كذلك من التغطية الصحية
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4
3 - المصطفى الاثنين 06 ماي 2019 - 20:48
زادوا الموظفين 2ooدرهم وعدي يقتطعوا لهم 25o درهم هكذا يتعامل تجار الدين يعطيك باليمين ويأخذ لك باليسر ويوفرون لنا البيض والسردين
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11
4 - حوس الاثنين 06 ماي 2019 - 20:48
يظهر أن الهدف الأول لهذه الحكومة هو طحن القدرة الشرائية واستفزاز الموظفين
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12
5 - حق ي قة الاثنين 06 ماي 2019 - 20:49
يكفي قراءة التعاليق لاستنتاج أنه مرفوض من الموظفين. بعد اقتطاعات 4 في المائة لصندوق التقاعد لتمويل تقاعد البرلمانيين والعسكريين بغير وجه حق هاهو الحزب المعلوم يعيد الكرة ولكن الموظفين ليس فقط لن يصوتوا في الانتخابات ولكن سيصوتون ضدكم. حذارب من المس مرة اخرى باجر الموظف كونوا أنتم مرضيين الوالدين.
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8
6 - مغربي الاثنين 06 ماي 2019 - 20:50
كيف يعقل ان يقتطع لموظف مستحقات استفادة والديه وهما ميتان او لديهما تغطية صحية؟ هذه سرقة مقننة وفعل غير معقول.ينبغي جعل استفادة الوالدين من التغطية الصحية اختياريا وليس اجباريا.ما تريده هذه الحكومة هو المزيد من الضرائب والاقتطاعات المجحفة، والسيهم العثماني يصف المعارضين ب"مساخيط الوالدين" وهو اكبر المسخوطين من طرف الشعب وفئة الموظفين المغلوبين على امرهم والذين يؤدون الضرائب على آخر مليم.
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17
7 - سامي الاثنين 06 ماي 2019 - 20:55
الزيادة الزهيدة تعود إلى الصناديق. ويبقي الموظف قي فوهة المدفع.
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4
8 - احمد الاثنين 06 ماي 2019 - 21:06
حكومة تعتمد على ترييش العمال بفرض اقتطاعات تلو الاخرى.
فهل يستفيد المؤمنون من التغطية الصحية الاجبارية؟حتى تفكر الدولة في آبائهم وأجدادهم.انه جشع المال فقط سرقوا جميع الصناديق ويريدون تموينها من جديد للحكومات القادمة وهم أصحابها.
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4
9 - مواطن2 الاثنين 06 ماي 2019 - 21:08
الحقيقة ان قانون التغطية الصحية للوالدين ليس له اية علاقة بالنقابات...والنقابات ليست لها اية علاقة بهذا الشان الذي يتعلق بالمنخرطين . وهو اعتراض في غير محله...وكم تمنيت قبل تقاعدي ان تستفيد والدتي رحمها الله من التغطية الصحية مهما كلف مبلغ الانخراط...النقابات عليها استشارة المنخرطين بواسطة استمارة تعبرعن القبول او الرفض.ولا باس في ان تتجند لهذا الشان خدمة للمنخرطين. شخصيا ارى انه اجراء سديد وفيه مصلحة كبيرة خاصة وان الوالدين لا شك انهما في حاجة ماسة الى العلاج لكبر سنهما.والرفض من اجل الرفض امر غير مقبول.وعلى النقابات ان تساند القرارات الصائبة .
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2
10 - مزايدات الاثنين 06 ماي 2019 - 21:17
مجرد مزايدات .للاطلاع على مشروع القانون المرجو كتابة مشروع قانون رقم 63 - 16 في محرك غوغل وستطلعون على المشروع .ليس فيه ما يشير الى اقتطاع لكل الموظفين والاجراء بدليل أن المادة الخامسة اشارت الى أنه في حالة توفر الوالدان على اكثر من ابن موظف أو منخرط في صناديق الرعاية الاجتماعية فانهم سيسجلون كدوي الحقوق مع ابن واحد فقط .
انا لي أم تبلغ سبعين سنة غير مستفيدة من اي تغطية صحية .أفضل اضافتها معي كدات حقوق من ان انحمل كامل مصاريف علاجها لوحدي خاصة انها تعاني من مرض مزمن .
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3
11 - انا الاثنين 06 ماي 2019 - 21:21
واش الخلصة نتاع الموظف مستباحة غي اللي بغا يمد يدو ياخد منها ؟ واش هاد العثماني هبيل ولا بعقلو.
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3
12 - Mogador الاثنين 06 ماي 2019 - 21:30
لا أحد يعارض إستفادة الآباء من التغطية الصحية لكن هناك بعض الأمور الغامضة:
- إذا كان الوالدين من المستفيدين من التغطية الصحية فهل يعقل الإقتطاع من رواتب أبنائهم.
إذا كان للوالدين 4 أبناء موظفون فهل سيتم الإقتطاع من رواتبهم كلهم أم واحد فقط.
- هناك من يقول أن الإقتطاع سيبقى حتى و إن توفي الوالدين.
إذا ما السر وراء وضع هذا القانون، هل لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس بعدما عانا لسنوات طوال من النهب و السرقة.
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0
13 - محمد بنحدة الاثنين 06 ماي 2019 - 21:40
هذه الحكومة تعطي بيد وتأخذ بيدين قانون التغطية الصحية للوالدين كان يجب أن يكون للأبناء الذين يحرمون منه عند بلوغ 18 سنة وهم الأحق به لأنه لا يعقل أن تستمر الزوجة في الاستفادة من التغطية الصحية يدويحرم منها الابناء
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