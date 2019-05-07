سوسيولوجي: موجة الاستهلاك المفرط تناقض مرامي رمضان الروحية

هسبريس من الدار البيضاء

أسهم التمثّل الخاطئ للبعد الرمزي لشهر رمضان في نشوء ممارسات سلبية داخل المجتمع المغربي، حيث مواكبة المغاربة للتحديث التكنولوجي العالمي يرافقها تعشش للخرافة واللامنطق في عقول الكثيرين، على اعتبار أن هذا الشهر تحول من مراميه النفسية إلى أهداف تجارية محضة تعكس التناقض الكائن بين الجانب الروحي والنزعات الاستهلاكية.

على أساس ذلك، تكوّنت عدة ممارسات استهلاكية في المجتمع المغربي، لاسيما داخل المدن الكبرى، تفيد بكون أغلب الشرائح المجتمعية ترى في رمضان مجرد مناسبة اجتماعية لزيادة الاستهلاك، إلى جانب كونه فرصة مناسبة للتسوق، وغيرها من السلوكيات المنتشرة. والمثير في الأمر أن بعض المدن تشهد سلوكيات عدوانية تصل إلى درجة "الهستيريا"، أو ما يُدعى لدى المغاربة بـ "التْرْمضينة".

محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، يُحاول رصد أبرز السلوكيات التي تطبع الحياة اليومية للمغاربة في هذا الشهر، ويتحدث عن انتشار كثرة النزاعات والقلق والصراع بالدرجة الأولى، ويرى أن "الناس يروجون في رضمان لكلمة غريبة تسمى "المَقْطُوعْ"، وهو مصطلح يجب تصحيحه في الحقيقة، لأن السبب يعود إلى الاضطراب في النوم".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر (اضطراب النوم) تم إثباته علميا وطبيا، ما يؤدي إلى تفشي بعض مظاهر القلق، لكنه صار خللا يسم السلوك المغربي في رمضان، بينما يجب أن نفهم أن الشهر ليس وسيلة حتى تنقلب حياة الناس برمتها من النهار إلى الليل".

وأوضح الباحث في علم النفس الاجتماعي أن "العلاقات في المغرب مبنية على التبادل، لاسيما ما يتعلق بكرم الضيافة، وفق المرجعية السوسيولوجية والنفسية، لكن المجتمع تغيّر نسبيا، في حين لم تتغير التقاليد السائدة فيه، لأن رمضان فرصة للتبادل الأسري بالأساس، إلا أننا نلاحظ اندثار تلك القيم الإنسانية الحقيقية، مقابل الإبقاء على البعد الاستهلاكي فقط".

"تنتشر العديد من التفسيرات بين الناس لمحاولة فهم بعض السلوكيات، لكن يجب التنبيه إلى أنه لا تجمعها أي علاقة بالجانب السوسيولوجي أو النفسي، فبالنظر إلى التغيرات التكنولوجية والعلمية التي شهدها المجتمع المغربي، لم تتغير العلاقات الاجتماعية كثيرا، لكن لا يمكن وضع المغاربة في قالب موحد، لأنه برزت بعض بوادر التغيير خلال الفترة الأخيرة"، بتعبير الأستاذ الجامعي.

وتابع المتحدث: "تُروج وسائل الإعلام والإشهار للبعد الاستهلاكي، عبر المسلسلات التلفزيونية وغيرها، وهي وسائل تدعم قيمة الاستهلاك في رمضان"، معتبرا أنه "حينما تتضافر تلك العوامل سالفة الذكر، إلى جانب التقاليد المجتمعية، فإن من شأن ذلك تعزيز الخرافة المنتشرة أصلا؛ من قبيل القول بأن ذلك الشخص يجب الابتعاد عنه في رمضان، في إشارة إلى الهستيرية التي تطبع سلوكه، ما يجعله متهيئا نفسيا للقيام بردة الفعل السلبية من حيث لا يدري".