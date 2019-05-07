فلكي يرد على المشككين في صحة هلال رمضان

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع النقاش الدائر حول حجم هلال شهر رمضان، قال الدكتور هشام العيساوي، وهو عدل محلف وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط: "لا يهمنا حجم هلال شهر رمضان في الأمس أو اليوم، بل المهم هو هل شوهد يوم الأحد في المغرب بالعين المجردة أم لا؟ والإشكال غير مطروح أصلا، لأن العبرة في الصوم بالرؤية الشرعية بالعين المجردة أو إكمال عدة الشهر القمري 30 يوما".

وأوضح العيساوي أن "الله عز وجل قدر أن هيأ للقمر منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها كما جاء في قوله سبحانه: "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب"؛ وأهل التفسير يذكرون أن منازل القمر 28 منزلا، ينزل في كل ليلة إحداها ويستتر ليلتين إن بلغ الشهر 30 يوما، وإن كان في حدود 29 يوما يستتر ليلة واحدة ويسمى محاقا".

وزاد الدكتور ذاته: "حجم الهلال له علاقة بتموقع كل من الشمس والقمر والأرض وقدرة القمر على عكس أشعة الشمس، وأيضا بالجانب المظلم الذي لا يصله الضياء، وتزداد المساحة المضيئة منه حتى يُرى الهلال ابن الليلة الواحدة وكأنه ابن ليلتين، وهذا ما حدث وشاهده الجميع..".

وعن حجم الهلال قال العيساوي: "لا عبرة بكبر الهلال أو صغره، بل العبرة بالرؤية الشرعية بالعين المجردة، فعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس، وقلنا له: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مدّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه".

ووجه العيساوي كلامه لمن وصفهم بالمشككين قائلا: "لو فرضنا أن القائمين على الشأن الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتموا خبر ظهور هلال رمضان يوم الأحد بحجة مخالفة السعودية، وهو أمر مستبعد ومن الخزعبلات ومن الأقاويل التي تبعث على الضحك، فلماذا لم يره الناس ومعهم أنتم معشر المشككين بالعين المجردة مغرب يوم الأحد؟".

وشدّد العدل المحلف على أن "الرؤية المعتبرة شرعا في الكتاب والسنة والإجماع في تحديد بداية الصوم وانتهائه هي الرؤية البصرية، ولا اعتبار بكبر الهلال أو صغره، لأن الله عز وجل أمده للرؤية، فهو لليلة التي سنراه فيها. وتعليق الحكم يبقى دائما على رؤيته فقط لا غير".

ومن الناحية الحسابية، يضيف هشام العيساوي، "فولادة الهلال كانت يوم السبت على الساعة 22 و45 دقيقة بالتوقيت العالمي (غرينتش)، ومع غروب شمس يوم البارحة الأحد كان عمره 20 ساعة و53 دقيقة تقريبا"، وزاد: "وفقا للمنطق الفلكي فالرؤية كانت صعبة جدا وعسيرة. وعند رصد الهلال بعد مغرب الإثنين سنجد عمره قد ازداد يوما كاملا (20 ساعة و53 دقيقة+24 ساعة= 44 ساعة و53 دقيقة)، ومعها سيظهر بشكل ملحوظ وسميكا"، خاتما توضيحاته بالقول: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته..وإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".