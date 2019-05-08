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الرئيسية | مجتمع | حكومة اليابان تقدّم منحا دراسية للطلبة المغاربة

حكومة اليابان تقدّم منحا دراسية للطلبة المغاربة

حكومة اليابان تقدّم منحا دراسية للطلبة المغاربة
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:20

أطلقت سفارة اليابان في المغرب مباراة للحصول على منح دراسية، برسم السنة المالية 2020، لفائدة الطلبة المغاربة.

وذكر بلاغ للسفارة أن هذه المنح، التي تقدمها الحكومة اليابانية، تهم ثلاث فئات؛ أولها منحة البحث بالنسبة للطلبة الحاصلين على الإجازة فما فوق، لمدة سنة ونصف أو سنتين.

أما المنحة الثانية للحاصلين على الباكالوريا في شعبتي العلوم والآداب، لمدة خمس سنوات (سبع سنوات بالنسبة للطب وطب الأسنان والطب البيطري)، والثالثة منحة للطلبة الحاصلين على الباكالوريا الراغبين في متابعة تكوين مهني تطبيقي، لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت السفارة أن جميع المعلومات المتعلقة بهذه المنح، وشروط التسجيل في المباراة الانتقائية وروابط تحميل الاستمارات توجد على الموقع الإلكتروني للسفارة اليابانية بالرباط.

وأشار المصدر إلى أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة في المباراة إرسال ملفات تسجيلهم بواسطة البريد، مع توضيح نوعية المنحة المطلوبة على الظرف، أو إيداعه مباشرة بالسفارة، وذلك قبل تاريخ 17 ماي 2019 بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة للمنح، و 24 ماي 2019 بالنسبة للفئة الأولى.

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