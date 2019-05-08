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الرئيسية | مجتمع | بعد كشف وفيات رضع .. ممرضة رئيسية بابن سينا توزع الاتهامات

بعد كشف وفيات رضع .. ممرضة رئيسية بابن سينا توزع الاتهامات

بعد كشف وفيات رضع .. ممرضة رئيسية بابن سينا توزع الاتهامات
هسبريس من الرباط (صور: مصطفى بهلول)
الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:00

وجّهت فاطمة الطالب، ممرضة رئيسة لقاعة الولادة بمستشفى السويسي، والتي تم إعفاؤها مؤخرا بعد تفجر قضية وفيات المواليد الرضع والخدج بمستشفى الأطفال والولادات التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، اتهامات عديدة إلى إدارة المركز، معتبرة أن المدير لم تكن له الشجاعة الكافية لتقديم استقالته فاختارها كـ"كبش فداء".

الطالب، ضمن دردشة مع هسبريس، قالت إنه وبعد أن "تفجرت قضية وفيات المواليد الرضع والخدج بمستشفى الأطفال السويسي، تمت إزاحتها من منصبها بجرة قلم من مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا"، متابعة: "بدل أن يقدم استقالته على غرار الدول المتقدمة فضّل أن يعلق ذريعة فشله على شماعة".

وتنتقد الطالب، التي تشغل منصب الممرضة الرئيسية بقاعة الولادة بالسويسي منذ أزيد من 25 سنة، التحقيق الذي قام به مدير المركز ولجنة التحقيق، قائلة إن رئيس هذه الأخيرة سبق أن "كان متابعا في حالة تزوير ورشوة".

وتتابع المتحدثة: "كيف للجنة التحقيق أن تحقق معي ورئيس اللجنة متهم بقضية تزوير ورشوة؟" قبل أن تؤكد: "إذا كانت هناك اختلالات بمستشفى الأطفال فأنا لست المسؤولة عنها".

وتردف الطالب: "أنا انخرطت في محاربة الفساد والمفسدين حبذا لو ربطنا المسؤولية بالمحاسبة فأنا لست مسؤولة عن تلك الاختلالات ولا دخل لي فيها".

وسبق أن استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية قرار مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا القاضي بإعفاء القابلة فاطمة الطالب من منصبها كممرضة رئيسية، قائلة ضمن بيان لها إن الأمر جاء "انتقاما منها على مواقفها ومبادئها، بعد تأكيدها وتصريحها حدوث وفيات عشرات الخدج تحت وطأة الإهمال".

وتقول الجمعية، ضمن بيانها، إنه "بداية تمت إزاحتها من منصبها تحت ذريعة عرقلة عمل مصلحة التدقيق والتحقيق، جاء بالقرار بعد اتهامها بتسريب وثائق إثبات وفيات عشرات الرضع جراء الإهمال إلى الصحافة، إن مصالح التدقيق والتحقيق أنهت مهمتها منذ أحد عشر شهرا".

وتشير الجمعية إلى أنه في الوقت الذي كان فيه "الرأي العام الصحي والوطني يترقب نتائج تقرير مفتشية وزارة الصحة، من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نتافجأ مرة أخرى بإقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على إعفاء القابلة فاطمة الطالب وزميلتها (ن ح) من مهامهما كممرضتين رئيسيتين لقاعة الولادة بمستشفى الولادة السويسي، باعتبارهما أكباش فداء مقابل حماية المسؤولين الفعليين والحقيقيين الذين لهم صلة بالوفيات المذكورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هدى الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:07
تعرف مصلحة جراحة القلب و الشرايين بنفس المستشفى اختلالات عديدة يروح ضحيتها المواطنون الفقراء و لا أحد يحرك ساكنا. المرجو فتح تحقيق في القضية
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40
2 - مغربي أصيل الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:15
ثمن البصل في هذه الأيام أصبح يعنون لمرحلة قاسية يمر منها الشعب المغربي، وهذا بتزامن مع ارتفاع الأسعار وتعثر التعليم العمومي وتصاعد أثمان التعليم الخصوصي وتوسغ البطالة والتنكر للخريجين الجامعيين وحاملي الشواهد العليا والمهنية ...يعني أن الإنسان في بلادنا زايد و يرخص والصحة كذلك في الحضيض... لاعناية بالصغير أو الكبير، لا أهمية للشباب ولا تقدير للكهول ... لا حوار لا حرية لا ديمقراطية لا حقوق ....ومن تكلم بشكل سلمي مصيره 20 سنة ... فهو رخيص .. 20 سنة ينطق بها القاضي بحال والو .. فهل مشرعونا وقضاتنا يعرفون العد والحساب ومعنى الحياة البشرية وقيمة الإنسان والمواطن ؟
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3 - عبد المجيد الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:17
كل التضامن مع الأخت فاطمة ؛ كلنا نعلم أن لأطباء في المغرب همهم الوحيد هو القطاع الخاص وإنشاء المصحات الخاصة ؛ أما المستشفى العمومي فهو مجرد مكان لإستراج الزبناء
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12
4 - Simmo الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:18
مفتشية وزارة قلة الصحة أيضا فاسدة وليس فقط المسؤولين في مستشفى السويسي.اصلا الصحة في المغرب قد أصبحت من دول العالم الرابع وفضيحة القرن.حتى الدول الفقيرة في أفريقيا لا يموت فيها الاطفال في الولادات. فنجد في المغرب هاته الفضائح وانعدام المسؤولية وانعدام الضمير المهني والأخلاقي.
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8
5 - الشفافية الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:24
كيف يقال نفس الشخص الذي بلغ عن الخلل؟ ما هي التهمة الموجهة للممرضة؟
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5
6 - اسامة الأربعاء 08 ماي 2019 - 11:24
25 سنة و هي في نفس المنصب، هذا غير مقبول و غير مهني لانه مع توالي السنين يتسرب الملل و الروتين و الثقة الزائدة، على المسؤولين ان يتم تغييرهم في مدة معقولة و نقلهم لمصالح أخرى من اجل ضخ نشاط جديد فلو تم تغييرها بمسؤول آخر لربما اكتشف هفوات و ثغرات لم تنتبه هي لها كما ان طول مدة البقاء في المنصب يولد علاقات و ألفة و يصبح من الصعب على المسؤول معاقبة من يعمل معه حتى لو ارتكب خطأ بل تجد المسؤول يحاول تبرير الخطأ.
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