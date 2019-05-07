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المتصرفون المغاربة يلتمسون تدخل القصر الملكي

المتصرفون المغاربة يلتمسون تدخل القصر الملكي
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 07 ماي 2019 - 22:07

أمام "غياب العدالة الأجرية" التي لطالما نادى بها، وفي ظل غياب أي تجاوب رسمي من لدن القطاعات الوزارية المعنية، يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضراباً وطنيا عن العمل لمدة يومين متتابعين؛ غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، الأمر الذي من شأنه "شلّ" مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.

"التصعيد الرمضاني"، وفق ما كشفت عنه الهيئة سالفة الذكر، سوف يتضمن مسيرات احتجاجية جهوية خلال شهر يونيو المقبل، بدءا بالجهات الثلاث الآتية: طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، مع الإعلان عن البرنامج الاحتجاجي الذي يخص بقية الجهات في وقت لاحق.

كما يعتزم المتصرفون المغاربة تنظيم وقفات إقليمية يوم 18 يونيو المقبل أمام المصالح الخارجية والمركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن خوض وقفات قطاعية بالعاصمة الرباط، إلى جانب تنظيم ما أسماه الاتحاد بـ "المحاكمة الرمزية للحكومة" في أواخر ماي الجاري.

وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه سيقوم بـ "تفعيل قرار اللجوء بملتمس إلى المؤسسة الملكية للتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين بعد أن عجزت الحكومة عن ذلك"، معتبرا أن "مخرجات الحوار الاجتماعي لا تعنيه بتاتاً كفئة لها خصوصياتها المهنية والحقوقية والمطلبية".

وأضافت الهيئة أن "الحكومة لم تُعر بالا لفئة المتصرفين، بالرغم من وعودها على لسان وزير الوظيفة العمومية بإدراج الملف ضمن جولات الحوار، ليتبين مرة أخرى زيف الوعود"، مسجلة "هزالة العرض الحكومي الذي لم يرق إلى تطلعات الشغيلة، التي توجد أغلب مكوناتها على عتبة الفقر".

ورصد المصدر نفسه "التراجع الحقوقي" الذي تعرفه البلاد، موردا أن من بين تمظهراته "قمع حريات التظاهر التي تتعرض لها الاحتجاجات السلمية، والاقتطاعات من الأجور التي لجأت إليها العديد من القطاعات لثني المتضررين عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل، خصوصا في ظل إغلاق الحكومة لكل منافذ الحوار".

وسبق أن خاض المتصرفون المغاربة إضرابا وطنيا عن العمل يومي 24 و25 أبريل المنصرم، مصحوبا بمسيرة احتجاجية وطنية في اليوم الأول من الإضراب، مع اعتصام ليلي، بعدما خاضوا إضراباً وطنيا آخر عن العمل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، من أجل المطالبة بالعدالة الأجرية في المنظومة الإدارية، وتنديدا بـ "التراجع عن مكتسبات الموظفين في الإدارة العمومية".

فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إن "الاتحاد يطالب طوال هذه السنين بالعدالة الأجرية في الوظيفة العمومية وإنصاف فئة المتصرفين، لكن جواب الحكومة كان هو انتظار الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي".

وأضافت بنعدي، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مطالب المتصرفين واضحة، تتمحور حول أطر الدولة التي تتوفر على شواهد تمارس بها مهاما رسمية ومسؤوليات داخل الإدارات العمومية، لكنها لا تتقاضى الأجر نفسه الذي تتقاضاه الفئات الأخرى، والأمر ذاته ينطبق على المسار المهني والترقي، رغم التشابه في التخصص وسلم الأجور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - شرف الثلاثاء 07 ماي 2019 - 22:23
فئة المتثرفين المغاربة تم تقزيم أدوارها وأجورها، مقارنة بهيئات اخرى تمت تسوية ملفاتها كالمهندسبن. ومن سوء حظها انها صادفت حكومة منذ سنة 2011 مترهلة متشردمة غير قادرة على الوفاء بوعودها. وبالتالي فالأطر مظطرة لانتزاع حقوقها بالظغط والمقاومة..
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12
2 - larbi الثلاثاء 07 ماي 2019 - 22:26
ان من أهم الحقوق المتصرفين هي الترقية بحيث يظل المتصرف بسبب العراقيل قابعا لسنوات في درجته بينما الهيات الأخرى تتم ترقيتها بسرعة الأرنب، ولقد حان الوقت لاحقاق الحق وتوفير المناصب اللازمة لترقية المتصرفين المستحقين،والذين لازالت اسماؤهم بلائحة الإنتظار للترقية منذ سنة2015ومنهم من تقاعد ولازالت ترقيته على عاتق الإدارة. اما الأجور فحدث ولا حرج بحيث ان بعض المتصرفين يتحملون المسؤولية ومرؤوسيهم من الهيات الأخرى يتقاضى راتبا أكثر منه،
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8
3 - اسماعيل الثلاثاء 07 ماي 2019 - 22:34
بالله عليكم لم يتبقى للملك إلا أن ينظر في ملف متصرف بإجازة مقبول. متصرف يريد أن يرقى لدرجة المهندس.
بالله عليطم ماذا تستفيد منه الإدارة و كل مهامه ممكن أن تقوم به كاتبة بمستوى الإعدادي و بأجر يسترها من ويلات الدهر.
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4 - لا للحكرة الثلاثاء 07 ماي 2019 - 22:53
سنواصل نضالنا العادل حتى تركع هذه الحكومة الظالمة ...يوم واحد من الاضراب بالمديرية العامة للضرائب يضيع على خزينة الوطن ملايين الدراهم و لكن لا حياة لمن تنادي ...
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5 - عاطل الثلاثاء 07 ماي 2019 - 22:55
العدالة الأجرية رهينة بالكفاءة المهنية وبالمردودية، أما قطاع رأسماله المزايدات الكلامية فقط، فأعتقد أنه حان الوقت المناسب لإعادة النظر في أجورهم لأن ما يقومون به من مهام داخل الإدارة العمومية لا يتناسب مع الشواهد المحصل عليها، فمساعد إداري يقوم بها على أحسن وجه و بأقل تكلفة. وهاهم اليوم يستفيدون من زيادة أجرية على غرار باقي الهيئات الأخرى في إطار تحسين الدخل والعدالة الاجتماعية...
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6 - عاطل 2 الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:01
وللإشارة فقط فإن غيابهم وحضورهم في العمل سيان لأنه لا يجدي شيئا ولا يؤثر في السير العادي للإدارة، فالمساعد الإداري يقوم بالمهام الإدارية على أحسن وجه وبأقل تكلفة مع مراعاة حقوق و كرامة المرتفق العام...
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7 - محمد الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:11
لا حياة لمن تنادي
المتصرفون يلزمهم القيام بانتحار جماعي لينصت لهم البكماني أما القصر في دولة المؤسسات !!!,
هزلت
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8 - متصرف الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:15
الظلم ظلمات يوم القيامة، ما دام عملي كعمل المهندس في نفس الإدارة وفي أحيان كثيرة جدا أعمل أكثر منه، فمن الإنصاف أن تكون عدالة أجرية.
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9 - متصرف الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:16
تعرف الإدارات الترابية ازدواجية داخل المنظومة الإدارية ( ميزانية إقليمية/ ميزانية عامة ) اطار اداري من درجة متصرف ورجل سلطة ، وفي هذه الازدواجية يبقى المتصرف مهمشا ولا تهتم به الإدارة على غرار رجال السلطة رغم أن التجارب السابقة للمتصرفين الذين غيروا الإطار وأصبحوا رجال السلطة كان لهم دور كبير في التسيير، وعليه يتعين تحريك ملفات المتصرفين الذين يودون الارتقاء الى سلك رجال السلطة نظرا تجربتهم المهمة ووفائهم لوطنهم
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