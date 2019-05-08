مبروكي يقتفي مظاهر تحوّل "طقوس رمضان" إلى احتفال ومهرجان

د.جواد مبروكي *

في الواقع، اتخذ شهر رمضان وجها جديدا في المجتمع المغربي وتحول إلى تقاليد وثقافة اجتماعية تتطور على مر السنين. هذه التغييرات تتراكم وتتضخم من سنة إلى أخرى. لا أرى سلبًا طفرة رمضان، لكنني أعتقد أن هذا التطور الاجتماعي الرمضاني له جوانب إيجابية قوية.

يشهد مجتمعنا تغيرًا كبيرًا مع تحول الأحداث الدينية إلى أحداث احتفالية، مثل ما نراه في المسيحية، حيث لم يعد الاحتفال بمولد يسوع حدثًا دينيًا فقط، بل عيدًا اجتماعيًا، إذ يتم تبادل الهدايا وتنظيم وجبات العشاء التقليدية بين العائلات والأصدقاء.

كما يحتفل كل من المتدينين والملحدين، وحتى أتباع الديانات الأخرى، بهذه المناسبة باعتبارها عادة ثقافية واجتماعية.

ومن الغريب أيضًا أن يقوم بعض المواطنون المغاربة، رغم أنهم ليسوا مسيحيين، بإعداد وتنظيم الوجبة العائلية التقليدية في 24 دجنبر وتحضير شجرة عيد الميلاد المزينة، مع تبادل الهدايا. علاوة على ذلك، تبيع الأسواق الممتازة بالمغرب كل لوازم تحضير هذا العشاء، من الكستناء والديك الرومي والكبد المشحم و"بطارخ السمك"، وشجرة "التنوب" وديكوراته، وكذلك علب الهدايا.

أرى أن رمضان بدأ يأخذ هذا الطابع الاجتماعي من خلال تحضير وجبات الفطور وتقديمها بين العائلات والأصدقاء، ومع حتى من لا يصومون أو لا دينيين؛ ولهذا نراهم لا يكتفون بأكلات قليلة التكلفة أو بسيطة، بل يحضرون أطنانا من الأكلات، لا يستهلك منها حتى الثلث. وقد أصبحت لوجبة الفْطور قواعد تقليدية جديدة، وخصوصا عند حضور الضيوف من العائلات والأصدقاء.

بمعنى آخر، عادة عندما يستقبل المغاربة الضيوف فإنهم يعدون لهم الكثير من الأطعمة الثمينة لتكريمهم، لذلك يعيدون نفس التقاليد في كل فْطور من أيام رمضان؛ ولهذا نشاهد مشتريات ضخمة خلال شهر رمضان.

وبالنسبة لقوة ممارسة العبادات خلال شهر رمضان فإننا نشهد أيضًا تغييرًا في مجتمعنا، على غرار المجتمعات المسيحية. في ليلة ميلاد حضرة عيسى نرى الكنائس ممتلئة بالمؤمنين، علما أن عددا كبيرا منهم لا يمارسون دينهم يوميًا خلال الشهور الأخرى، لأن هذا الاحتفال الديني تحول إلى احتفال تقليدي واجتماعي.

وفي ما يتعلق بمجتمعنا فإن كثرة التعبد والقيام بالتراويح أصبحت عادة اجتماعية لم نتعود عليها في الستينيات والسبعينيات، خصوصا أننا نرى اليوم النساء والشباب والشابات يمارسون صلوات التراويح ويلبسون ألبسة تقليدية.

والدليل على أن شهر رمضان أصبح شهرًا من الاحتفالات والتقاليد الاجتماعية هو الإعداد الذي نراه قبل أسابيع منه، مثل إعداد "الجلابيب" لممارسة التراويح من قبل النساء والرجال على حد سواء، وإعداد الحلويات التقليدية، وإعداد البرامج الترفيهية في جميع المدن المغربية (ليالي رمضان) والأمسيات الفنية والكوميدية. والإذاعة والتلفزيون بدورهما يعدان برامج رمضانية.