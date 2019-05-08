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التامك يرد على بلافريج بشأن فحوصات وصحة الزفزافي في السجن

التامك يرد على بلافريج بشأن فحوصات وصحة الزفزافي في السجن
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:00

قال محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، استفاد طيلة فترة تواجده في السجن من 60 فحصا طبيا، موزعة بين 45 فحصا في المصحة التابعة للسجن، مع تخصيص وصفات دوائية ومده بها، و15 فحصا طبيا خارجيا في مختلف التخصصات، وبينها الأنف والأذن والحنجرة والروماتيزم والرئة، والعديد من الفحوصات الأخرى".

وأَضاف التامك، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "ما طرحه النائب لم يراع في صياغته طابع الحياد والموضوعية، إذ تبنى طروحات أعضاء الدفاع ووالد المعني بالأمر، فضلا عن عدم اكتراثه بالبيانات التي أصدرتها المندوبية العامة للسجون حول ظروف إيواء ناصر الزفزافي وحالته الصحية".

وأوضح التامك الذي راسل بلافريج من باب الوزارة المنتدبة الملكفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن "المندوبية انخرطت في عدة أوراش إصلاحية تروم تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء"، مطالبا بالالتزام بقيم التعاون والرفع من مستوى الثقة في المؤسسات والالتزام بالموضوعية، ومشيرا إلى أن "إيواء السجناء يأتي وفق المعايير المتعارف عليها عالميا ويحترم حماية السجناء وتنظيم إقامتهم وتحسين أحوالهم الشخصية والمعيشية وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع".

ولفت المسؤول إلى أن "الفحوصات التي قدمت لناصر الزفزافي أسفرت عن كون حالته الصحية عادية"، مشيرا إلى أنه "اعترف بكونه تعمد إصابة يده اليمنى"، على حد تعبير رئيس الحكومة.

وإلى جانب السؤال الذي وجهه النائب البرلماني، سبق لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن حمّلت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "كامل المسؤولية في ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة لناصر الزفزافي وباقي رفاقه"، مشددة على "ضرورة وضع حد لهذا التعامل، في انتظار إنصاف نشطاء الريف بالإفراج عنهم وجبر الضرر الذي لحقهم وعائلاتهم وجهتهم".

وأضافت الفيدرالية في مراسلتها: "حالة الزفزافي عرفت حالة من التدهور، إذ عانى من ألم حاد كاد أن يؤدي به إلى شلل نصفي. والغريب هو أن إدارة السجن تباطأت كثيرا في إغاثته واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذه، ولم يتم حمله إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء إلا بعد احتجاج رفاقه".

وكان أحمد الزفزافي، والد ناصر، سجل إصابة ابنه بـ"تقلص شرياني يهدده بالشلل"، وأن "حالته معروفة منذ شهر مارس الماضي؛ لكن تم تجاهل وضعه وإخفاؤه وترك ناصر لمصير غير مأمون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغرب العجائب الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:19
وهل كل السجناء تعاملونهم نفس المعاملة ام تفرقون بين ابناء الوطن الواحد .
شي كيضرب على الامتيازات التي تؤدى من جيوب المغاربة وشي يطبق عليه قانون ادارة السجون . لا لتكريس الطبقية في السجون .
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3
2 - كلينيك الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:20
هانتوما فهمتو لي ماعندوش باش يخلص الكلينيك او dentiste او الدوا يتشد في الحبس را كلشي على حساب لي تيخلصو الضرائب,اما لي ماتيخلصوهاش ففيلم اخر
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4
3 - خالد الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:25
و هل بلافريج هو القاءم باعمال الزفزافي
السجن فيه مثقفون و ناس دخلوا السجن من اجل شيك الف درهم او عدم اداء الكراء او النفقة و لا احد تكلم عنهم او حاول انقادهم بتادية الاموال التي بدمتهم و لو بجمعها حتى يخرجوا
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3
4 - يساري مغربي الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:25
هنا يصدق المثل، وشهد شاهد من اهلها، كما يصدق المثل القائل بأن العذر أقبح من الزلة :يقول السي التامك بأن الزعيم المغربي ناصر الزفزافي خضع لـ 60 فحصا طبيا. وهذا إقرار بأن الزفزافي مريض جدا وحالته تدهورت في السجن، وعلى الرغم من 60 فحصا لم يرحم من الزنزانة الانفرادية ولم يخضع للمتابعة الذبية بالمستشفى، ولم يتوصل هو وعائلته بانتظام بنتائج الفحوصات، كما أن 60 فحصا يؤكد بأن الزفزافي لا يتمارض عكس ما كان يقال في السابق من لدن مسؤولين، وهذا يؤكد مدى استعجالية وملحاحية ضرورة معالجته عاجلا.
من جهة أخرى ماهي جريمة هذا السيد؟ لو كانت الدول المتقدمة تتعامل بأسلوب الاعتقال لكان ثلث فرنسا في السجن بسبب أفعال عنف وتكسير واعتداء على الشرطة ... ولكانت كل برشلونة في السجن بإسبانيا .... ولا نتحدث عن الجزائر والسودان ...
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-10
5 - وطني الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:28
منذ ان رفع المحتجون شعار "اطحن مو " عرفنا انهم " بوحاطيون "
ولا زالوا يمارسون لعبة "التبوحيط " ..الكل عاق بهم
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4
6 - علال الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:38
السلام عليكم

اتمنى من بيده الأمر ان يعفو على هاؤلاء الشباب
في هذا الشهر الكريم فمن شيم القوي العفو.
والقوي هو الله.
رمضان كريم لكل قراء هسبريس .
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1
7 - حمو بو نعالة الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:58
كل المغاربة يعلمون ان السجون المغربية تتخبط في عشوائية التسيير,جهاز حساس مثل هذا يحتاج في الحقيقة رجل بشخصية قوية مثل الحموشي ,يعيد ترتيب هذا الجهاز,ويدافع عنه,بكل ما اوتي من قوة,لتحسين وضعية الموظفين اولا قبل كل شيء,وتصنيفه كجهاز قائم بذاته ,لا تائها بين وزارة العدل والقضاء,وبقانون شبه عسكري,لا الى هؤلاء;ولا الى هؤلاء;حتى حافلات نقل الموظفين يندى لها الجبين!!كيف تفكرون في وضعية المسجون;ووضعية السجان مزرية!!?سياسة الشفوي لم تعد تنفع,اما ان يكون المسؤول على قدر كاف من تحمل المسؤولية او يرحل ويترك المنصب لمن يستطيع!
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