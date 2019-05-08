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الرئيسية | مجتمع | هيئة أممية تنتخب المغرب في عضوية مجلس مكافحة المخدرات

هيئة أممية تنتخب المغرب في عضوية مجلس مكافحة المخدرات

هيئة أممية تنتخب المغرب في عضوية مجلس مكافحة المخدرات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:48

انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC التابع لهيئة الأمم المتحدة، المملكة المغربية كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إذ تم إعادة انتخاب الدكتور جلال التوفيق، مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، كعضو في اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات.

وجرى انتخاب المملكة المغربية، ممثلة في الدكتور جلال توفيق، في جلسة صباح اليوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة منذ فعاليات الدور الأول، وذلك بعدما تقدم ممثل المغرب على ثلاثة مرشحين أفارقة ممن كان يدعمهم الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أنه تم انتخاب جلال توفيق، الذي كان مرشحا إلى جانب 17 مرشحا آخر من أجل شغل المقاعد الخمس الشاغرة داخل تلك الهيئة، خلال الجولة الأولى من التصويت بنتيجة جد مشرفة بـ 32 صوتا من 54 ناخبا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

ويشكل انتخاب المغرب وممثله في أعلى لجنة دولية لمكافحة المخدرات اعترافا أمميا بدور المملكة المغربية في الجهود الدولية لمكافحة زراعة المخدرات وترويجها على المستوى الدولي، كما أن اختيار بروفيسور مغربي لعضوية هذه اللجنة يؤشر على أهمية قضايا الصحة بشكل عام، والصحة العقلية والنفسية على وجه التحديد، في المقاربة الشاملة لمكافحة ظاهرة المخدرات وتأثيراتها على الصحة العامة.

وحظي المغرب بالإجماع الأممي لشغل عضوية اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات، بعد الجهود التي بذلتها السلطات الأمنية المغربية في السنوات الأخيرة، والتي حققت فيها ضبطيات مهمة وقياسية في مجال مكافحة المخدرات، ناهزت ثلاثة ملايين قرص مهلوس وأكثر من ستة أطنان من الكوكايين في ثلاث سنوات فقط، وهو ما قطع الطريق على كارتيلات الكوكايين لتغيير المسالك الدولية للمخدرات عبر المراهنة على مسار غرب إفريقيا.

ومن شأن اختيار المغرب في عضوية هذه اللجنة الدولية أن يدعم مواقفه على الصعيد الدولي، وأن يضمن تسليط الضوء على جهوده الجبارة في مجال مكافحة مخدر "الحشيش"، وكذا دق ناقوس الخطر بخصوص التهديدات التي تواجهها بلادنا جراء تهريب مخدر الإكستازي القادم من هولندا.

يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تتكون من 13 خبيرا مكلفا بمراقبة التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الأممية حول المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يعهد لهذه الهيئة مهمة بلورة التقارير السنوية حول الاتجاهات الدولية لإنتاج واستهلاك المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد توباغي الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:54
خلاو والديها، الجمعية كاملة غادي تتبوق.
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5
2 - مغربي الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:05
من بلد رائد في زراعة المخدرات والحشيشالى بلد منتخب من أجل مكافحة المخدرات.
قمة السخرية
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8
3 - nabil الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:06
هذه اهانة للمغرب ,الحاجة الخايبة كيعطيوها المغرب,علاش الامم المتحدة المنافقة تنتخب المغرب في عضوية دائمة في مجلس الامن الدولي, الشياطة كيعطيوها المغرب كالهجرة المخدرات الارهاب اصبح المغرب كدمية يلعبون به كيفما شاؤو , لماذا المغرب لم يعطوه عضوية في مناصب الكبرى المشرفة كمجلس الامن الدولي ليملئ الفراغ الدول الافريقية.
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2
4 - محمد المانيا الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:14
اعطاو للديب يسرح الغنم. لو كان المغرب يحارب المخدرات لحاربها بجد لكن هناك لوبيات في مناصب عليا تعرقل محاربة مافيا المخدرات.
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7
5 - Mohammad الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:41
نفس القصة عندما تم انتخاب السعودية في مجلس حقوق الإنسان.
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6 - كتامة الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:41
كيف يعقل الدولة تنتج المخدراة ونرشحها عظو لمحاربة المخدرات (خلو جمل راكد)
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7 - Marocaine الأربعاء 08 ماي 2019 - 00:53
ههههههه شر البلية ما يضحك...كيقول المثل كون الخوخ يداوي كون داوا راسو
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