مئات الآلاف من المغاربة يترقّبون نتائج "قرعة الهجرة الأمريكية" 2020

هسبريس من الرباط

يتأكد المشاركون في قرعة "تأشيرة التنوع 2020" الأمريكية، ابتداء من اليوم 7 ماي 2019، مما إذا كان قد تم اختيارهم في القرعة أم لا.

ولمعرفة ذلك، يمكن استخدام رقم التأكيد الخاص الذي حصل عليه المترشح عند إجراء التسجيل على الموقع الإلكتروني "dvlottery.state.gov"، وفي حالة وجد المترشح نفسه ممن وقع عليهم الاختيار، فإن صفحة "حالة المترشح" (Entrant Status) تتوفر على معلومات حول الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمه وباسم أسرته. وعلى الصفحة نفسها، ستؤكد الخارجية الأمريكية موعد مقابلة التأشيرة.

ويُشارك في القرعة الأمريكية الملايين من مختلف الدول المُتاح لمواطنيها المشاركة، ضمنها المغرب؛ لذلك يبقى حلم الفوز ضئيلاً جداً إلا إذا حالف المترشح الحظ الذي يبقى وحده عاملاً رئيسياً في عملية السحب العشوائي. ويفوز بـ"Green Card " كل سنة 50 ألف شخص عبر العالم.

وفي وقت سابق كشفت إحصائيات لوزارة الخارجية الأميركية أن عدد المغاربة الذين شاركوا سنة 2018 في برنامج تأشيرة التنوع للحصول على "البطاقة الخضراء" بلغ قرابة 300 ألف شخص، وهو عدد سجل تطوراً ملحوظاً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب هذه المعطيات، فقد شارك 293.708 مغاربة، نساء ورجالا، في قرعة أميركا خلال السنة الماضية، مقابل 286.421 مترشحاً خلال 2017.

وحول عدد المغاربة الذين تم اختيارهم مبدئياً لقرعة النسخة الماضية، أوضحت سفارة واشنطن بالرباط أن الحكومة الأمريكية لا تنشر أرقاماً بشأن عدد الأشخاص الذين يتم اختيارهم في البداية، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية تبين أن القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء تصدر ما بين 900 إلى 1000 تأشيرة سنوياً مخصصة لهذا الغرض.

وجوابا على سؤال لهسبريس بخصوص المراحل الرئيسية التي يمر منها المغاربة الذين حالفهم الحظ في القرعة للحصول على الأوراق الأمريكية، أوضحت مصالح السفارة أنه بمجرد دخول أحد المترشحين الفائزين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتم اعتباره "مقيميا دائما" أو "حاملا بطاقة خضراء"، ويسمح له بالعمل والعيش بشكل دائم في بلاد العم سام، ثم بعد ذلك يحصل على "البطاقة الخضراء الفعلية" في وقت لاحق.

ومنذ سنوات أصبحت المشاركة في قرعة تأشيرة التنوع الأميركية تتم عبر موقع رقمي تابع لوزارة الخارجية، كما وضعت الحكومة الأميركية عدداً من الشروط للحصول على التأشيرة، على رأسها المؤهل العلمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة البكالوريا. بينما يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدخال مزيد من التعديلات على نظام القرعة.