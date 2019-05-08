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منتدى الحقيقة والإنصاف يرفض التضييق على التظاهرات في الجامعات

منتدى الحقيقة والإنصاف يرفض التضييق على التظاهرات في الجامعات
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 08 ماي 2019 - 21:00

دخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على خط القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والمتعلق بمنع التظاهرات داخل الحرم الجامعي.

وطالب المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بإلغاء الإرسالية الموجهة إلى رؤساء الجامعات المتعلقة بتنظيم التظاهرات في الجامعة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه الإرسالية "تكرس نهج التراجع الحقوقي الجاري، وذلك بالحد من انفتاح الجامعات على محيطها السياسي والمدني والاجتماعي الوطني والدولي".

وعبر رئيس المنتدى حسن كمون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن رفض قرار الوزير أمزازي، قائلا: "نرفض هذا القرار ونطالب بإلغائه؛ فنحن نعتبر الجامعة فضاء للحوار والفكر، لا يمكن إغلاقه في وجه الفعاليات والمفكرين والمثقفين".

وفِي وقت تعلل وزارة أمزازي قرارها بالإحداث التي شهدتها بعض الجامعات، عبر كمون ضمن تصريحه عن نبذه العنف داخل الحرم الجامعي من أي جهة كانت؛ "غير أن هذا الأمر لا يجب أن يكون سببا في منع فضاء الجامعة من لعب دوره، فهذا أمر غير مقبول بتاتا"، حسب تعبيره.

ووجه سعيد أمزازي، قبل أيام، مذكرة إلى رؤساء الجامعات المغربية طلب منهم فيها عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستغلال مرافق الجامعة أو المرافق التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات "كيفما كان نوعها".

وشدد الوزير في إرساليته على ضرورة الحصول على ترخيص من طرف رؤساء الجامعات بالنسبة إلى التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية التي يشرفون على تسيير شؤونها.

ويأتي هذا القرار، حسب الوزارة نفسها، من أجل "تفادي تكرار الأحداث المؤسفة التي تشهدها بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات المنظمة بمقراتها، والتي تهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات، من أساتذة وأطر إدارية وطلبة".

وحاولت الوزارة تبرير قرارها بالتأكيد على أن "الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها إلى حدود اليوم"، مشيرة إلى كون مذكرتها ترمي إلى "رد الاعتبار لمبادرة الأساتذة الباحثين، إذ تسعى إلى جعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الأوّل لهم ماديا وتنظيميا".

وكانت بعض الكليات شهدت خلال الأيام الماضية أحداث عنف، إذ جرى نسف محاضرة للناشط أحمد ويحملان بكلية بني ملال من طرف طلبة الحركة الأمازيغية؛ كما شهدت كلية تطوان نسف محاضرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني من طرف طلبة يساريين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد بوعلي الأربعاء 08 ماي 2019 - 21:44
صراحة ارى انه قرار صاءب ،لانه مايدور داخل الجامعات بعيد كل البعد عن الدراسة تطاحت بين الفصاءل وحلقات داخل الجامعة تمنع الدخول الى القاعات ،لقد درست بجامعة ابن زهر باكادير وااوكد لكم ان السنة تمر بيضاء بسبب هاته التطاحنات
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9
2 - Mosi الأربعاء 08 ماي 2019 - 22:03
سؤالين لهؤلاء الجمعيات الخارجة عقولها عن التغطية...واللائي يفهمن الحقوق و الخريات بالمقلوب....
أولا...هل شاهدتم يوما تظاهرات مسلحة وقمعية ومزعجة للجسم الطلابي و التدريسي...في مندا و اليابان و امريكا و السويد و انجلترا و المانيا.....ا ليست هذه دول عريقة في احترام الحريات و الحقوق..؟؟؟
ثااانيا...ماااذا عن حقوق و حريات الطلبة في الدراسة و التحصيل بهدوء وعن الاساتدة في اداء مهمتهم بهدوء و عن الموظفين في الولوج الى مقرات عملهم داخل الجامعات بهدوء...هل وقف احدكم يوما ليتمعن في عمال نظافة الجامعات ليرى المعانات التي يكابدونها لتنظيف الحالة الكارثية التي يترك فيها الطلبة الفوضويون مرافق الكليات...من خراب و اوساخ و حجارة و ركام....ودماء احيانا كثيرة...؟؟؟
انتم تحبطون كل من له امل فيكم لأنكم انتقائيون و غير موضوعيون و لا عادلون و لا ديمقراطيون و لا شعبيون....
لم نسمع لكم يوما نبسا عن المواجهات الهمجية و البهيمية التي تحدث داخل اسوار الجامعات..ولم نسمع لكم نبسا للدفاع عن الطلبة الذين يتم منعهم بالقوة من الدخول الى دروسهم و يتم ارغامهم على مقاطعة الامتحانات....بل ويصل الامر الى الاعتداء الجسدي..
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3
3 - احترام القانون الداخلي الأربعاء 08 ماي 2019 - 22:10
صراحة بعض الجمعيات والمنتديات أسست فقط من أجل معارضة كل إجراء تقوم به الدولة يدعو إلى النظام واحترام القانون الداخلي للمؤسسات حتى وإن كان الإجراء من البديهيات لا يعارضه إلا جاحد او مهووس يستلد بالنزاعات والمشاحنات والإضطرابات في كل مكان
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1
4 - مغربي الأربعاء 08 ماي 2019 - 22:10
قرار صائب لان الجامعات و حرمها اصبح في حالة فوضى و عدم استقرار في الجامعة و كمتل على دالك جامعة ضهر المهراز بفاس فلقد اصبح فصيل طلابي فيها يهدد راحة المواطنين بل يحب منع كل الانشطة في الجامعات لان هناك جهات خارحية تهدد استقرار المملكة عن طريق بعدض الجامعات
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0
5 - Fassi الأربعاء 08 ماي 2019 - 22:11
نفس الحالة التي ذكرها المعلق رقم 1 نعيشها بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تطاحن ما بين القاعديين والإسلاميين منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث قتل آيت الجيد بنعيسى من قبل الإسلاميين وقتل عبد الرحيم الحسناوي من من قبل طلبة النهج القاعدي كما أن كل سنة نعاني من مقاطعات الدروس ومن تدخل القاعديين في الدروس التي تلقى داخل الكليات التابعة للجامعة بل إن عددا من القاعديين بكلية سايس قد اغتصبوا طالبة لأنها رفضت ممارسة الجنس مع أحدهم.
نشجع قرار السيد الوزير لأن من يريد ممارسة السياسة فليمارسها خارج أسوار الجامعة، فهذه الأخيرة هي مكان التحصيل العلمي وليس محل المهاترات السياسية.
Bravo Si Amzazi
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