الأمن يزود المجموعات النظامية بمطاعم متنقلة

هسبريس من الرباط

مواصلة لمسار تحديث وعصرنة آليات العمل الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني على المستويين الجهوي والمركزي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتزويد المجموعات المكلفة بالمحافظة على النظام العام بمطابخ وتجهيزات مطعمية متنقلة؛ وذلك في سياق تمكين هذه الوحدات من اكتفاء ذاتي ومعدات محمولة للإعاشة، لاسيما أن مهمتها المتمثلة في صون الأمن والنظام العام تتطلب حركية دائمة في مجموع التراب الوطني.

وتتكون هذه التجهيزات الجديدة من مجموعة من الشاحنات التي تضم مطابخ متنقلة، تتوفر على المعدات الأساسية لصناعة وجبات غذائية متكاملة، فضلا عن شاحنات تضم مخابز متنقلة ووحدات للتبريد وحفظ المواد الغذائية الأولية، بالإضافة إلى وحدات مساندة خاصة بمعالجة المخلفات من زيوت ومواد قابلة للاشتعال؛ علاوة على وحدات خاصة بالاستحمام ومراحيض قابلة للنقل.

وتمكن كل وحدة من بين التجهيزات الجديدة من توفير 500 وجبة غذائية خلال كل دورة عمل، أي ما مجموعة 1500 وجبة في اليوم الواحد، ما يرفع القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات مجتمعة إلى أكثر من ستة آلاف وجبة غذائية متكاملة في اليوم، ستمكن خلال مرحلة أولى من توفير التغذية خلال الأعمال النظامية والمهام الأمنية لأكثر من 2000 شرطي في اليوم.

وتهدف التجهيزات الجديدة إلى تمكين الفرق المتنقلة المكلفة بتنفيذ الأعمال النظامية الكبرى من قدرة كبيرة على الحركية الميدانية والقدرة على العمل في مناطق جغرافية متنوعة؛ فضلا عن تمكينها من مستوى متقدم من اللوجيستيك المستقل في ما يتعلق بالتغذية لفائدة موظفيها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم معايير السلامة المتعلقة بتأمين أفراد الوحدات المستفيدة من هذه التجهيزات.