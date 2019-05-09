24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:50
|05:28
|12:29
|16:08
|19:21
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تهميش المركز ولامبالاة الجهة" يضيقان الخناق على درعة تافيلالت
- منتدى الحقيقة والإنصاف يرفض التضييق على التظاهرات في الجامعات
- بنيس: هكذا تحول رمضان إلى طقوس "التفياك والتهلية والتبراع"
- مناظرة الجبابات .. أية توصيات لأية انتظارات؟
- معاناة موريسكيي الشتات في الأندلس .. إبعاد قسريّ وإقصاء تعسفي
بنيس: هكذا تحول رمضان إلى طقوس "التفياك والتهلية والتبراع" (5.00)
معاناة موريسكيي الشتات في الأندلس .. إبعاد قسريّ وإقصاء تعسفي (5.00)
هكذا يُوظف المغرب الطاقة النووية لأغراض سلمية في مركز المعمورة (5.00)
- الملك يطلق من حي القامرة بالرباط عملية "الدعم الغذائي لرمضان" - (66)
- "الأساتذة المتعاقدون" يهددون أمزازي بكسر الهدنة والنزول إلى الشارع - (61)
- الانتقاد يطال برامج التلفزة في أوّل أيام رمضان - (54)
- مباراة مجنونة .. "مورا" ينهي أحلام أياكس في دوري أبطال أوروبا - (51)
- غالبية قراء هسبريس: رحيل بوتفليقة لا يحلّ مشاكل المغرب مع الجزائر - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مغاربة رمضان" .. حين حذر العروي من توقف البلاد شهرا كاملا
خلال كل شهر صيام، يتغير سلوك الأفراد في الشارع العام، فيكون السواد الأعظم من الناس أقرب إلى الصمت استسلاماً لوهن الجسم جراء الصوم عن الأكل والشرب لمدة تصل إلى 15 ساعة، فيما صبر آخرين ينفذ ويفقدون أعصابهم في أقرب فرصة تماس مع الآخر.
بين المواطن المُستحضر لقيم شهر الصيام والمواطن الكاتم لغضب غير مبرر يوجد خيط رفيع سهل الانحلال، وإن تم ذلك يقع ما يصفه المغاربة بـ"الترمضين"، ويتجلى في المشاجرات والمشادات التي تظهر طيلة النهار أو في ساعة الذروة التي تبتدئ من وقت العصر إلى موعد الإفطار.
وبالإضافة إلى هذا "الترمضين"، يسود الهوان وضُعف العمل طيلة شهر، وإن كان هذا الأمر مبررا في نظر العديد من الناس بانخفاض نسبة السكريات في الجسم وقلة ساعات النوم والتعب الشديد والجوع، إلا أن هناك من المواطنين من يجدها حجة ويتمادى في "كسله"، خصوصاً من الموظفين.
وإذا كان هناك من يبرر هذه السلوكيات، ففي المقابل هناك من يعتبرها أمراً غير مستحب. وحين طرحنا سؤالا بصفحة هسبريس على "فيسبوك" حول ما إذا كان "الترمضين" سلوكاً مبرراً أم ظاهرة مفتعلة، أجاب مُعلق باسم أحمد بأنها "ظاهرة مفتعلة لأن الصوم عبادة والعبادة تكون مبتعدة عن كل الشوائب والمبطلات".
وقال مُعلق آخر باسم عبد اللطيف إن "الترمضين له علاقة بالتدخين وكذلك عدم فهم جوهر الصيام ومقاصده. بالنسبة للكثيرين، الصيام مُجرد عادة اجتماعية ورثوها عن أجدادهم، إننا بعيدون جداً عن تعاليم الدين الإسلامي وقيمه الرفيعة".
واعتبر معلق آخر باسم عمر أن "الترمضين فعل اجتماعي عفوي وجداني في أدنى مستويات الأفعال الاجتماعية، له أسباب كثيرة، من بينها التباهي والإحباطات وانحطاط في الأخلاق والقيم وضغوط الواقع والعمل، إضافة إلى الصوم بغير اقتناع وجهل بشروط الصوم وأركانه".
ويستأثر تغير سلوك المغاربة خلال شهر رمضان بتحليل عدد من المفكرين والباحثين، معظمهم ينتقد ذلك لما له من أضرار على السير العام لحياة الناس، خصوصاً حين تتحول مظاهر "الترمضين" إلى جرائم قتل وجرح يروح ضحيتها أبرياء.
وكان المفكر المغربي عبد الله العروي من بين الذين تحدثوا عن سلوك المغاربة في شهر رمضان في الجزء الرابع من كتابه "خواطر الصباح"، الذي أورد فيه أن الوهن الذي يُصيب الناس في تفكيرهم وسلوكهم يجعل الحركة تتوقف في البلاد لشهر كامل.
كان ذلك سنة 2000، يحكي العروي في كتابه قائلاً: "كل من يأتي إلى المغرب أيام رمضان يلاحظ باشمئزاز ما يلحق الناس من وهن في تفكيرهم وسلوكهم. مدة شهر كامل تتوقف الحركة في البلد، لا أحد يود أن يشتغل لأنه يعتقد أن الصوم شغل في حد ذاته، وأن المطالبة بعمل آخر غبن. لا حق لأحد أن يطالبه بأكثر من الحضور وتمضية الوقت، لا الدولة ولا رب العمل ولا الزبون، إذ هو أثناء الصوم في خدمة من هو أعلى من كل هؤلاء".
ويرى العروي في تحليله أن "معنى هذا السلوك أن العقد الاجتماعي يُفسخ وأن كل فرد يعود سيد نفسه، بل قد يتخيل البعض أنه صاحب سلطة".
وحكى المفكر المغربي أن أحد الفرنسيين المقيمين في مدينة الدار البيضاء أتى إلى الرباط في مهمة، وكان يقود سيارة ويدخن كعادته، فأوقفه شرطي السير وقال له: ممنوع التدخين في رمضان، فأجاب: أنا فرنسي (يعني غير مسلم)، فطلب منه الشرطي بطاقة تعريفه.
العروي علق على هذه الواقعة بالقول: "كان من حق الشرطي أن يوقف السائق، لأن التدخين داخل السيارة يمثل خطراً، لكنه لم يتصرف على هذا الأساس، تصرف لا كخادم الدولة، بل كنائب عن الله (عبد الله)". وفي نظر العروي، فإن "تعميم هذا التصرف يؤدي حتماً إلى انحلال الدولة".
وبالإضافة إلى ما رصده العروي، يؤدي تغير سلوك المغاربة في شهر رمضان إلى حوادث سير مميتة في الشوارع والطرقات ومشاجرات بالسكاكين في الأحياء الهامشية، كما تبرز آثاره السلبية أيضاً في الجانب الاستهلاكي حيث يرتفع مستوى الجشع وينتج بشكل حتمي ارتفاعاً في مستوى الطلب ثم ارتفاعاً في الأسعار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
فبسلوكنا حاولنا تغير كل ماهو جميل في رمضان .
راها التخلف و الأمية 100%
في القرن 21
الخبز عريان يسقط عليه كل شيء
كل من هب وذب يلمسه بيده
البائع يحك أنفه ( منخره ) ثم يلمس الخبز
البائع يسلم على كل واح بيده و ينقل المكروبات إلى الخبز
البائع يلمس الفلوس الموسخين ويلمس الخبز بيذه
أين هي الحكومة ؟
أين هي لجنة مراقبة المستهلك ؟
بيع الخبز بهذه الطريقة هو تخلف كبير
فياتي السلفي بحجج واهية كقول ان في رمضان يحس الانسان بالنشاط والحيوية وهو بهذا يعارض العلم والطب الخ
احبطت الطبقه المتوسطه واضعفتها غلاء المعيشه باعو لمغاربه لاملاءات صندوق نقد والى جهات اجنبيه اصبحت تتحكم في اقتصاد المغرب لتىكيع المغاربه وجعل منهم شعب مستهلك مثل ماوقع بعض تحريض على مقاطعت حليب سنترال ضرب 187الف فلاح وتوقيف حوالي 48الف عامل بسبب الافلاس واصبحت شركة جوده محتله سوق تستورد اطنان من الغبره تمزجه مع الماء 7دراهم لتر امام اعين لمقاطعين وحماية المستهلك ولايهمه مطالب الشعب لانه محميه من طرف اباطره الاخوان ...جمعيات وحقوقين لا يقومون باضوارهم ولا استتني الاسر التي اصبحت توليد وتطلق لشارع يربي هد الكم من الامبلات جعل من خوالي 33مليون مغربي سريع لنفعال وسينفجر في اي وقت
الإشكال بثقافة المجتمع وثقافة الإتكالية المستشرية فيه والبحث الدائم عن شماعة نعلق عليها أخطائنا...التلميذ مثلا في المدرسة عند تأخره تسأله عن سبب التأخر يكون جوابه أغلق في وجهي الباب وكأنه حضر في الوقت...؟؟؟ وقس على ذلك الطبيب والمهندس والموظف والبائع وغيرهم كثييير....
..
كل هؤلاء الذين يسمون مفكرون ينصبون أنفسهم حكما على المجتمع و هم مساكين لا الى هاهنا و لا الى هناك و هم نتاج هزيمة نفسية عميقة تدمر نفوسهم برفصهم لكل ما ينتمون اليه
فليذهبوا و ليفكروا في أنفسهم و ليحللوا شخصياتهم قبل أن يوجهوا المجهر إلى الغير
السجائر
الحشيش
القرقوبي
القهوة
الجهل
الغضب الاحتقار السب إلخ
فالمضاهر تغلب على حكمنا مسبقا وهدا خلل كبير في الفكر
لدا كثير منا يبحث عن المضاهر كاللباس السيارة نوع السكن إلى غير دالك من الادوات التي تميزك بمضهرك
والنضرة السطحية هي السبب فتفقدنا العدل في الحكم على الشخص
مثلا رجلان عند البقال واحد بمضهر معين راقي قال له سيعطيه واجب السلعة بعد ساعة لعدم أخده محفضته
والاخر بمضهر بسيط طلب منه نفس الطلب
أكيد سيلبي للاول ويمتنع عن الثاني
حينما يسود العدل بكل أشكاله داخل المجتمع ستندتر كل المضاهر المزيفة ويبقى المتدين حقا ضاهرا وغير المتدين ضاهرا والكل يعيش في احترام متبادل