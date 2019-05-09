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"مغاربة رمضان" .. حين حذر العروي من توقف البلاد شهرا كاملا

"مغاربة رمضان" .. حين حذر العروي من توقف البلاد شهرا كاملا
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 09 ماي 2019 - 11:00

خلال كل شهر صيام، يتغير سلوك الأفراد في الشارع العام، فيكون السواد الأعظم من الناس أقرب إلى الصمت استسلاماً لوهن الجسم جراء الصوم عن الأكل والشرب لمدة تصل إلى 15 ساعة، فيما صبر آخرين ينفذ ويفقدون أعصابهم في أقرب فرصة تماس مع الآخر.

بين المواطن المُستحضر لقيم شهر الصيام والمواطن الكاتم لغضب غير مبرر يوجد خيط رفيع سهل الانحلال، وإن تم ذلك يقع ما يصفه المغاربة بـ"الترمضين"، ويتجلى في المشاجرات والمشادات التي تظهر طيلة النهار أو في ساعة الذروة التي تبتدئ من وقت العصر إلى موعد الإفطار.

وبالإضافة إلى هذا "الترمضين"، يسود الهوان وضُعف العمل طيلة شهر، وإن كان هذا الأمر مبررا في نظر العديد من الناس بانخفاض نسبة السكريات في الجسم وقلة ساعات النوم والتعب الشديد والجوع، إلا أن هناك من المواطنين من يجدها حجة ويتمادى في "كسله"، خصوصاً من الموظفين.

وإذا كان هناك من يبرر هذه السلوكيات، ففي المقابل هناك من يعتبرها أمراً غير مستحب. وحين طرحنا سؤالا بصفحة هسبريس على "فيسبوك" حول ما إذا كان "الترمضين" سلوكاً مبرراً أم ظاهرة مفتعلة، أجاب مُعلق باسم أحمد بأنها "ظاهرة مفتعلة لأن الصوم عبادة والعبادة تكون مبتعدة عن كل الشوائب والمبطلات".

وقال مُعلق آخر باسم عبد اللطيف إن "الترمضين له علاقة بالتدخين وكذلك عدم فهم جوهر الصيام ومقاصده. بالنسبة للكثيرين، الصيام مُجرد عادة اجتماعية ورثوها عن أجدادهم، إننا بعيدون جداً عن تعاليم الدين الإسلامي وقيمه الرفيعة".

واعتبر معلق آخر باسم عمر أن "الترمضين فعل اجتماعي عفوي وجداني في أدنى مستويات الأفعال الاجتماعية، له أسباب كثيرة، من بينها التباهي والإحباطات وانحطاط في الأخلاق والقيم وضغوط الواقع والعمل، إضافة إلى الصوم بغير اقتناع وجهل بشروط الصوم وأركانه".

ويستأثر تغير سلوك المغاربة خلال شهر رمضان بتحليل عدد من المفكرين والباحثين، معظمهم ينتقد ذلك لما له من أضرار على السير العام لحياة الناس، خصوصاً حين تتحول مظاهر "الترمضين" إلى جرائم قتل وجرح يروح ضحيتها أبرياء.

وكان المفكر المغربي عبد الله العروي من بين الذين تحدثوا عن سلوك المغاربة في شهر رمضان في الجزء الرابع من كتابه "خواطر الصباح"، الذي أورد فيه أن الوهن الذي يُصيب الناس في تفكيرهم وسلوكهم يجعل الحركة تتوقف في البلاد لشهر كامل.

كان ذلك سنة 2000، يحكي العروي في كتابه قائلاً: "كل من يأتي إلى المغرب أيام رمضان يلاحظ باشمئزاز ما يلحق الناس من وهن في تفكيرهم وسلوكهم. مدة شهر كامل تتوقف الحركة في البلد، لا أحد يود أن يشتغل لأنه يعتقد أن الصوم شغل في حد ذاته، وأن المطالبة بعمل آخر غبن. لا حق لأحد أن يطالبه بأكثر من الحضور وتمضية الوقت، لا الدولة ولا رب العمل ولا الزبون، إذ هو أثناء الصوم في خدمة من هو أعلى من كل هؤلاء".

ويرى العروي في تحليله أن "معنى هذا السلوك أن العقد الاجتماعي يُفسخ وأن كل فرد يعود سيد نفسه، بل قد يتخيل البعض أنه صاحب سلطة".

وحكى المفكر المغربي أن أحد الفرنسيين المقيمين في مدينة الدار البيضاء أتى إلى الرباط في مهمة، وكان يقود سيارة ويدخن كعادته، فأوقفه شرطي السير وقال له: ممنوع التدخين في رمضان، فأجاب: أنا فرنسي (يعني غير مسلم)، فطلب منه الشرطي بطاقة تعريفه.

العروي علق على هذه الواقعة بالقول: "كان من حق الشرطي أن يوقف السائق، لأن التدخين داخل السيارة يمثل خطراً، لكنه لم يتصرف على هذا الأساس، تصرف لا كخادم الدولة، بل كنائب عن الله (عبد الله)". وفي نظر العروي، فإن "تعميم هذا التصرف يؤدي حتماً إلى انحلال الدولة".

وبالإضافة إلى ما رصده العروي، يؤدي تغير سلوك المغاربة في شهر رمضان إلى حوادث سير مميتة في الشوارع والطرقات ومشاجرات بالسكاكين في الأحياء الهامشية، كما تبرز آثاره السلبية أيضاً في الجانب الاستهلاكي حيث يرتفع مستوى الجشع وينتج بشكل حتمي ارتفاعاً في مستوى الطلب ثم ارتفاعاً في الأسعار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Simmo الخميس 09 ماي 2019 - 11:05
ما دامت فرنسا تحكم الجزائر فلن يحل المشكل بين المغرب والجزائر .
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-34
2 - zaki الخميس 09 ماي 2019 - 11:11
نحن من غيرنا قيم رمضان ، فرمضان شهر المحبة ونكران الدات، واهم الومضات الإسلامية وجدت في رمضان .
فبسلوكنا حاولنا تغير كل ماهو جميل في رمضان .
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32
3 - Adil Algérien الخميس 09 ماي 2019 - 11:15
cet Aroui est entrain de dire n'importe Quoi!! je ne pense m^me pas si il jeune ou pas ! Mon AMI il faut que tu sortes de ton insomnie, les Grandes Nations civilisées qui t'avancent de 2 siècles de Civilisation sont entrain de Prescrire le Jeune pour leurs Populations Respectives prouvant encore une fois ce Que ce Grand Islam a apporté comme Remèdes pour les Siècles à venir en corrélation avec les changements qui s'opèrent tout au long de cet Espace et de cette Vie. donc va t'instruire en Lettres car cç c'est la Science, et la Science tu en es à million de Km si c'est pas Plus?le Comportement des Gens est Nourri par le fait que l'État ne suit pas et ne souhaite laissez ce Désordre pour son int^éret . Car je me Rappelle qu'au Vivant de Driss AL BESSRI et de Feu HASSAN 2, quant un citoyen se comporte de la sorte on le lui Faisait "la TAYYARA" au commissariat, et comme ça il donne l'Exemple pour les autres et au final il n'y eu Ni TRAMDNA ni COUSINAâ (HAHA)
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-12
4 - ملاحظ الخميس 09 ماي 2019 - 11:15
يبدو ان الكاتب لم يكن يعيش في المغرب حين قال هذا الكلام .ان كان المغرب يتوقف فعلا. بم يفسر كل هذا الرواج الاقتصادي الغير مسبوق. كل الاسواق تنتعش. الناس تبيع و تبتاع . اليس ذلك حركة و عملا . شهر رمضان شهر بركة و المغاربة متعلقون به
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17
5 - منير الخميس 09 ماي 2019 - 11:16
هناك عقوبة للإفطار في رمضان ولدلك أوقف الشرطي المواطن الفرنسي اللدي لم يكن يعتقد أنه فرنسي فالشرطي قام بواجبه المهني يا أستادنا العزيز
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1
6 - Marocains الخميس 09 ماي 2019 - 11:17
طريقة بيع الخبز

راها التخلف و الأمية 100%
في القرن 21


الخبز عريان يسقط عليه كل شيء

كل من هب وذب يلمسه بيده

البائع يحك أنفه ( منخره ) ثم يلمس الخبز
البائع يسلم على كل واح بيده و ينقل المكروبات إلى الخبز
البائع يلمس الفلوس الموسخين ويلمس الخبز بيذه
أين هي الحكومة ؟
أين هي لجنة مراقبة المستهلك ؟


بيع الخبز بهذه الطريقة هو تخلف كبير
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23
7 - rodeotec الخميس 09 ماي 2019 - 11:23
هذا المقال فيه كثير من الصواب اما بالنسبة للمفكر الذي أعطى رأيه فهذا يخصه وحده كأنه يقول أن الصيام ضد الإقتصاد و ضد الدولة و وووو ..... و هو لا يعلم أن كل ما في الدنيا زائف لا يدوم مهما بلغت من المال و الجاه والسلطان فكل هذا زائف و ما عند الله دائم أن كان علاقتنا بخالقنا تزداد في رمضان و تنقص موارد الدولة فليكن الحمد لله على نعمة الإسلام و على رمضان
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5
8 - khalid الخميس 09 ماي 2019 - 11:23
"بانخفاض نسبة السكريات في الجسم وقلة ساعات النوم والتعب الشديد والجوع"

فياتي السلفي بحجج واهية كقول ان في رمضان يحس الانسان بالنشاط والحيوية وهو بهذا يعارض العلم والطب الخ
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-1
9 - عمر الخميس 09 ماي 2019 - 11:24
الجهل هو السبب اما رمضان فهي عبادة و تصفية الذات من الشوائب يلاحظ حتى الناس في الغرب اصبحو يقومون على صيام هذا الشهر مع اعتناقهم ديانات اخرى
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13
10 - ريفي أصيل الخميس 09 ماي 2019 - 11:28
عندما كان المسلمون يصومون حقا كانت أعظم الإنجازات اللتي حققها المسلمون كانت في رمضان. فمثلا غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان للسنة الثانية للهجرة .
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11
11 - عدنان الخميس 09 ماي 2019 - 11:29
هذا أكبر دليل على بعدنا الشاسع عن الإسلام وأهدافه لو كانت مبررة هذه السلوكيات من كثير من الناس في هذا الشهر الكريم لكان من باب أولى أن يلغى القتال في شهر رمضان لما فيه من بذل الجهد والتعب الشديدين ولما كانت أكبر الانجازات والانتصارات حصلت في رمضان في عهد الصحابة الذين عرفو الإسلام حق المعرفة نحن فعلا نحتاج إلى تجديد و قراءة صحيحة للاسلام المحمدي
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2
12 - mehdi Frankfurt الخميس 09 ماي 2019 - 11:30
بكل صراحة الكثير من الناس يصومون بالجميل كيصومو بزز او غير على الماكلة والشراب كثير من المغاربة لعايشين فاوروبا منين كيوصل رمضان كيديرو ملاضي اهوما ممراضش كلشي كيبقا يضحك ويستهزء بيهم الا مقادش تصوم فطر اباراكا من القوالب
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2
13 - المنصوري الرباط الخميس 09 ماي 2019 - 11:30
التربيه والاخلاق وحب الوطن واحترام الابوين والاخر وتباع تعاليم الدين ينتج لن شعب واعي صبور طموح ..... انه حلمي وحلم كل مواطن غيور على وطنه ودينه انم مايخز في نفس هو اشياء كثيره تفرخ لنا نماديج منه حاقدات عنصرين لصوص مجرمين تجار لمخدرات..متلاعبين بعقول لمواطن نصابا سماسره لوبيات.اطفال وشباب شواريع منحرفين....الحكومه الموقره صاحبة شعارات ازمت الوضع بلحتسال زبونيه لمحسوبيه لفوارق الاجتماعيه خوصصة تعليم لستشفاء
احبطت الطبقه المتوسطه واضعفتها غلاء المعيشه باعو لمغاربه لاملاءات صندوق نقد والى جهات اجنبيه اصبحت تتحكم في اقتصاد المغرب لتىكيع المغاربه وجعل منهم شعب مستهلك مثل ماوقع بعض تحريض على مقاطعت حليب سنترال ضرب 187الف فلاح وتوقيف حوالي 48الف عامل بسبب الافلاس واصبحت شركة جوده محتله سوق تستورد اطنان من الغبره تمزجه مع الماء 7دراهم لتر امام اعين لمقاطعين وحماية المستهلك ولايهمه مطالب الشعب لانه محميه من طرف اباطره الاخوان ...جمعيات وحقوقين لا يقومون باضوارهم ولا استتني الاسر التي اصبحت توليد وتطلق لشارع يربي هد الكم من الامبلات جعل من خوالي 33مليون مغربي سريع لنفعال وسينفجر في اي وقت
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1
14 - كمال الخميس 09 ماي 2019 - 11:34
الإشكال لاعلاقة له برمضان ولاغير رمضان...نحن من أفرغنا رمضان من مقصده التعبدي وتهذيب النفس... إلى شهر الكسل وتحظير أصناف الطعام...
الإشكال بثقافة المجتمع وثقافة الإتكالية المستشرية فيه والبحث الدائم عن شماعة نعلق عليها أخطائنا...التلميذ مثلا في المدرسة عند تأخره تسأله عن سبب التأخر يكون جوابه أغلق في وجهي الباب وكأنه حضر في الوقت...؟؟؟ وقس على ذلك الطبيب والمهندس والموظف والبائع وغيرهم كثييير....
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2
15 - محمد الخميس 09 ماي 2019 - 11:36
ليس لرمضان شئ من المدكور هي فقط تربية مجتمع و نتسائل لمادا كلما كان اﻹنسان في الفقر و البؤس يكون سريع اﻹنفعال
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-1
16 - Mido CASA الخميس 09 ماي 2019 - 11:43
Si on arrivera un jour à considérer que le ramadan comme un rituel religieux libre et très personnel entre l’individu et son Dieu Allah à ce moment là toutes ces mauvaises habitudes vont disparaître de notre société marocaine
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0
17 - ابوفاطمة الخميس 09 ماي 2019 - 11:44
هذا ما يخيل اليك وتسول به نفسك اليك فقط يا استاذ عروي ....ارى الناس ككل يوم وكسائر الشهور تعمل وتنتج وهناك فعلا اصناف كثيرة من المتكاسلين المتهاونين لا يحبون العمل ويعشقون الراحة في كل وقت وزمان...ارى انك متأثر بفكر وتوجيه الرئيس السابق التونسي بورقيبة وكيف كان يقول مثلك ويحث الشعب التونسي على الافطار بدعوة قلة الانتاج اثناء الصيام حتى جعل تونس تحتل (المرتبة الاولى عالميا تقدما وازدهارا) ههههههههههه
..
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0
18 - نواذر - و - حكم الخميس 09 ماي 2019 - 11:45
مفاتيح السعادة : تريد الصحة ........عليك بالصيام ....... تريد نور الوجه ....... عليك بقيام الليل ........تريد الاسترخاء ......... عليك بترتيل القرءان ......... تريد السعادة ........ صلي الصلاة في وقتها ......... تريد الفرح ......... عليك بالتزام الاستغفار ......... تريد زوال الهم والغم ........ عليك بالتزام الدعاء ........ تريد زوال الشدة .......... قل لاحول ولا قوة الا بالله .......... تريد البركة .......... صلي علئ النبي ص .......... تريد حسنات بدون تعب ......... حكم ضميرك : اللهم اجعلنا في هذا اليوم ممن عفوت عنه ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم من النار وكتبت لهم الجنة يارب .
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0
19 - مرزوك عبدالله الخميس 09 ماي 2019 - 11:45
لو يعلمون قيمة الصيام لصاموا كل الذهر نحن عبارة عن مصنع داخل اجسادنا يعمل طيلة السنة الا يستحق هذا المصنع ان ياخذ اجازة شهر للراحة هكذا الصيام ازالة السموم والغموم والهموم الله يعلم مايحتاجه جسمنا لانه هو الذي صنعه ومن اي شي ركبه ويحتاج هذا الشهر لتجديده وتفعيله من جديد تقبل الله منا الصيام والقيام
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20 - المعلق الصغير الخميس 09 ماي 2019 - 11:46
لعروي علق على هذه الواقعة بالقول: "كان من حق الشرطي أن يوقف السائق، لأن التدخين داخل السيارة يمثل خطراً، لكنه لم يتصرف على هذا الأساس، تصرف لا كخادم الدولة، بل كنائب عن الله (عبد الله)". وفي نظر العروي، فإن "تعميم هذا التصرف يؤدي حتماً إلى انحلال الدولة".
كل هؤلاء الذين يسمون مفكرون ينصبون أنفسهم حكما على المجتمع و هم مساكين لا الى هاهنا و لا الى هناك و هم نتاج هزيمة نفسية عميقة تدمر نفوسهم برفصهم لكل ما ينتمون اليه
فليذهبوا و ليفكروا في أنفسهم و ليحللوا شخصياتهم قبل أن يوجهوا المجهر إلى الغير
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21 - Youssef الخميس 09 ماي 2019 - 11:48
احترم هذا المفكر لكنه اخطأ في حق رمضان للاسف
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22 - مرمضن الخميس 09 ماي 2019 - 11:49
أظن أن المشكل هو
السجائر
الحشيش
القرقوبي
القهوة
الجهل
الغضب الاحتقار السب إلخ
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23 - المضاهر الخميس 09 ماي 2019 - 11:49
في نضري لازلنا سطحيين في نضرتنا للأمور ليس الدينية فحسب بل في تعاملاتنا عامة
فالمضاهر تغلب على حكمنا مسبقا وهدا خلل كبير في الفكر
لدا كثير منا يبحث عن المضاهر كاللباس السيارة نوع السكن إلى غير دالك من الادوات التي تميزك بمضهرك
والنضرة السطحية هي السبب فتفقدنا العدل في الحكم على الشخص
مثلا رجلان عند البقال واحد بمضهر معين راقي قال له سيعطيه واجب السلعة بعد ساعة لعدم أخده محفضته
والاخر بمضهر بسيط طلب منه نفس الطلب
أكيد سيلبي للاول ويمتنع عن الثاني
حينما يسود العدل بكل أشكاله داخل المجتمع ستندتر كل المضاهر المزيفة ويبقى المتدين حقا ضاهرا وغير المتدين ضاهرا والكل يعيش في احترام متبادل
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24 - موظف الخميس 09 ماي 2019 - 11:53
انظر الى التاريخ الاسلامي كيف كان جل الانجازات العظيمة في رمضان خصوصا تأليف الكتب لان الاكل كل النهار واحضاره كان بالنسبة اليهم مضيعة وقت عكس ما نراه اليوم وللاسف
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25 - متتبع الخميس 09 ماي 2019 - 11:57
هناك من نشط قلمه هذه الايام ليلصق بهذا الشهر الكريم كل التخلف و الضعف الاقتصادي و الاجتماعي و كأنه بدون رمضان او اسلام كان المغرب سيصبح منافسا لالمانيا و الصين.
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