عصير المزاح -3-: اطمئنوا يا مغاربة .. أثمنة البيض في المتناول

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

كم هو جميل أن يعيش بيننا من مازال قادرا على أكل بيضة كاملة كل يوم، وشراء بيضة كاملة لكل فرد من أفراد أسرته النووية كل يوم. ويوم ورا يوم حبيبي مَجَاني نوم.

وكيف يغمض لي جفن وأنا أشهد هذه الأيام استهلاكا متزايدا للبيض المسلوق مع إطلاق متزايد للغازات المسيلة للدموع. وتسألون: لماذا يتوسع ثقب الأوزون؟ ولقد كنت مصابا بنزلة اكتئاب حادة ولم يتوقف أنفي عن السيلان وعطست كثيرا لكني لم أجد من يشتمني، فجاري الذي تعودت منه أن يشتمني تاب توبة نصوحا وأقسم أن لا يأكل البيض إلا في موائد الرحمان. وما جعلني أتعافى من اكتئابي هو خبر سار سمعته قبل أيام قليلة.

وقبل أن أكشف لك عن الخبر ألتمس منك عدم وضع بيضك كله في السلة حفاظا على كفاءتك القتالية. الخبر يقول إن الحكومة راقبت هلال شهر ارتفاع الأسعار واتصلت بجميع بائعي وموزعي البيض عبر مجموع التراب الوطني فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته بسبب الضباب الكثيف، وعليه تخبر الحكومة عموم المواطنات والمواطنين بأن البيض متوفر بكميات كافية ولا خوف من أي زيادة في أسعاره ولا هم يحزنون إلا على اللحوم الحمراء. لذلك يُرجى عدم الاقتراب من سكاكين الجزارين إلا بصحبة ممرض متخصص في خياطة الجروح.

يجب أن تكون مواطنا إيجابيا. دعك من العدميين ثكلتهم أمهاتهم. هذا إنجاز مهم ولو كره الكارهون. حكومتك توفر لك ما يسد حاجتك من البيض وتتوعد كل من يتلاعب بأسعار البيض بالضرب على يديه بيد من حديد. والحديد يوجد بنسبة عالية في البيض، لذلك وضعت نظاما غذائيا لاستهلاك البيض بمعدل ثلاث بيضات يوميا..

بيضة لي وبيضة لي وبيضة لك.. فما ألذ بيض الحكومة. ونصحني طبيبي بضرورة أكل البيض بكثرة عندما أخبرته بأنني سأربي كرشي. نسيت أن أسألك إذا كان بإمكانك إرشادي إلى عيادة طبية متخصصة في إجراء عمليات التجميل، وللدقة عمليات التحويل.. فأنا أريد أن أجري عملية تجميلية كي أتحول إلى دجاجة بيّاضة.. أبيض وأقرق على بيضي وأساهم في صنع الثروة، فالبيض ثروتنا الثمينة.. حافظوا عليها في مكان بارد وبعيد عن متناول الأطفال.

في حديقة الحيوانات

هو ثعلب متهم بالمكر والخداع. تهمة المكر ثابتة عليه. يظهر دائما بشخصية محبّبة ومتساهلة حيث يتقرب من الآخرين ويستدرجهم ثم ينقض عليهم بدون رحمة. هو ممثل بارع، قادر على إخفاء نواياه الحقيقية. يرى الآخرين مجرد دجاجات بكامونها تدعوه إلى افتراسها.

مناصبه ونفوذه وأمواله وسطوته لا يمتلكها إلا بالدوس على رقاب الناس. السياسي الثعلب يزيح خصومه من طريقه ليصل إلى المناصب والمكاسب ولا يتورع في استخدام أقذر الوسائل. له قدرة خاصة على تفادي الفخاخ المنصوبة له.

يظهر بمظهر الحريص على المصلحة العامة وهو الحريص على مصلحته الخاصة. ينشط في الظلام لأنه يأنف الوضوح. هو خبير في حبك المؤامرات والدسائس للإطاحة بمن يفوقونه كفاءة ونجاحا. يبخس الناس أشياءهم ويجهض أحلامهم ويستعملهم حد الاستنزاف ثم يتخلص منهم في أول منعرج.

نصائح مول الكوتشي

لا تضع بيضك كله في السلة. هذه نصيحة مهمة لكل من يريد الحفاظ على رجولته.

ينبغي أن تبدو دائما سعيدا ومبتسما. ابتسم باستمرار. بل يمكنك الضحك بصوت مسموع أمام الناس في الشوارع.. وأنا مستعد لزيارتك في مستشفى الأمراض العقلية في أقرب فرصة.

خذ ورقة واكتب عليها قائمة أحلامك ثم انقعها في كأس ماء واشرب هنيئا مريئا. هذه هي الوصفة الفعالة للتخلص من الكوابيس.