فاطمة الزهراء .. شابة "بنصف جسد" تنثر الأمل في حياة الآخرين

هسبريس - مصطفى شاكري

"لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة"، هي الجملة المُلهمة التي تفوّه بها الموسيقار الشهير بيتهوفن الذي لم يمنعه الصمم من صنع المستحيل. هم أشخاص انتصروا على الإعاقة، لم يقفوا عاجزين أمامها، بل حداهم الأمل لتحقيق طموحاتهم بفضل إرادتهم الاستثنائية التي هزمت المستحيل.

أبصروا الحياة بشكل أفضل لأنهم لم يضعوا خطاً للنهاية.. هذه هي حياتهم كما يرونها، صبروا طويلا على شظف العيش وقساوة الحياة، لم تمنعهم الإعاقة من تحقيق الطموح، ولم تسلب منهم أحلامهم، رغم نظرات العطف التي تلاحقهم في أحايين كثيرة، رافضين بذلك مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

قصص إنسانية لها سحر خاص تبقى عالقة في الذاكرة والوجدان، سيكون القراء الكرام على موعد معها طوال رمضان.. "مُتشائلون" بطبعهم، على حد تعبير الأديب الفلسطيني إميل حبيبي، بعدما صاروا قابعين في منطقة وسطى بين التفاؤل والتشاؤم. إنها لحظات بوح يسترجعون فيها الإخفاقات والنجاحات التي واجهت مسارهم.

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"الإعاقة ليست في الجسد، وإنما في الروح والفكر"، هي كلمات فاطمة الزهراء، الشابة العشرينية المتحدرة من "عاصمة البوغاز" (طنجة)، المُصابة بهشاشة العظام التي أجبرتها على لزوم البيت، لكنها رغم ذلك لم تستلم للأمر الواقع، تحدوها بارقة أمل نحو حياة أفضل، ما دفعها إلى المثابرة بجد للتعريف بقصتها، ومجابهة مختلف العراقيل التي تصادفها في حياتها اليومية.

خليط من الألم والأمل

"أجلس 24 ساعة في المنزل، هذه هي طبيعة حياتي"، تقول بنبرة ملؤها الأمل والتفاؤل المصحوب بالرغبة في التغيير، قبل أن تضيف: "ازددت هكذا، منذ طفولتي، بحيث أعاني من هشاشة شديدة في العظام تصعب معها الحركة، لأنه يمكن أن يتفكك أي عضو بجسدي في حالة قيامي بمجهود عضلي كبير".

هكذا وجدت فاطمة الزهراء نفسها، إنها حتمية الواقع، لكنها بحثت عن ذاتها من جديد في الأعماق وأطلقت العنان لخيالها وقدراتها من نافذة الأمل، ليُنير ضوء الشمس قلوب المحيطين بها، بعدما اكتشفت لغز الحياة وتناست سلبياتها، لتتنفس بذلك الحياة مرة أخرى.

حياة الشابة العشرينية خليط من الألم والأمل، تمزج بين المحنة والمنحة، ورغم ذلك يرافقها التفاؤل ويملؤها الإحساس بلا ندم، حيث تقبلت الأمر الواقع وشرعت في البحث عن حل واقعي يجعلها تستمتع بالحياة ويسكنها اليقين بالمستقبل الأفضل، ليهمس لها بصوت رنّان: "تنتظرك أيام جميلة".

تحدي شظف العيش

أم فاطمة الزهراء استقبلت إعاقة ابنتها بصدر رحب، مرجحة بذلك كفة الواقعية على البكاء والنحيب، مستندة في ذلك إلى التجارب الناجحة التي تحدت الإعاقة واستطاعت عيش حياة مثلى.

وعن مكانتها داخل العائلة والمحيط الأسري، تجيبنا الأم بالقول: "تحظى بمكانة كبيرة داخل الأسرة برمتها، وكذلك وسط الأصدقاء، فحينما تذهب إلى الفراش تغيب أجواء الضحك داخل البيت".

وتابعت: "تتميز بصفات إنسانية منقطعة النظير، وعلى الرغم من أنني أمها إلا أنها تحاول ما أمكن عدم إزعاجي، ما يجعلني أحترمها بشدة في الحقيقة. أتمنى أن تنال كل ما تريده، لاسيما أنها أضحت مشهورة نسبيا في الآونة الأخيرة، بعدما كسبت احترام الجميع بفضل شجاعتها وإرادتها القوية".

تُمضي فاطمة الزهراء يومها بشكل عاد داخل البيت؛ بحيث تُبحر في أغلبية الوقت داخل مواقع التواصل الاجتماعي، التي ترتمي في أحضانها لأنها الملاذ الوحيد للحصول على شحنات التفاؤل، بفعل التشجيعات المستمرة للأصدقاء والمتابعين في الشبكات الاجتماعية، لكنها تخرج إلى الشارع بين الفينة والأخرى، ضاربة نظرة العطف والإحسان عرض الحائط.

أسرى النظرة الدونية

تشتكي المتحدثة من المقاربة الإحسانية المتجذرة في عقول المغاربة، القائمة أساسا على العطف من منطلق ديني تجاه كل شخص مُخالف للعادات الاجتماعية، وترى أن "المجتمع يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الخروج إلى الشارع باعتزاز وثقة في النفس، بسبب نظرة التحقير التي تسم تصرفاتهم اتجاهنا، بينما نتوفر أيضا على أحاسيس".

وبخصوص نمط عيشها اليومي، تبرز فاطمة الزهراء أنها تستيقظ صباحا لتناول وجبة الإفطار، ثم تقضي كامل وقتها وهاتفها النقال بين يديها، لتعود لتناول وجبة الغذاء، ثم استئناف أنشطتها على الشبكات الاجتماعي، وهكذا دواليك إلى حين موعد نومها، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي تغيير في نمط حياتي".

ومضت قائلة، واليأس هذه المرة بادٍ على ملامح وجهها، "لا توجد أي سيارة للتجول في شوارع المدينة بين الفينة والأخرى، أعاني من صعوبات جمة في التجول، ورغم ذلك أفتخر بنفسي، ولن أسمح لأي شخص بأن يحطم معنوياتي العالية، ذلك أنني أطمح لإنشاء مشروع ذاتي يدر عليَّ مدخولا شهريا، حتى أتمكن من الشعور بقيمتي داخل المجتمع".

انقطعت عن الدراسة في السنة الثالثة ابتدائي نتيجة ظروفها الصحية التي لم تسمح لها بمتابعة دراستها، لكن الدولة "لا تقوم بدورها من أجل تقديم يد العون والمساعدة لتحقيق أحلامنا، ما يجعلني أستغرب من ذلك مرارا وتكرارا. من الواجب على السلطات أن تقدم لنا دفعة إيجابية، حتى نتمكن من تحقيق طموحاتنا المشروعة"، تقول المتحدثة.