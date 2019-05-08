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الملك يطلق من حي القامرة بالرباط عملية "الدعم الغذائي لرمضان"

الملك يطلق من حي القامرة بالرباط عملية "الدعم الغذائي لرمضان"
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:20

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بحي القامرة بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وسيستفيد هذه السنة من عملية "رمضان 1440"، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 70,242 مليون درهم، أكثر من 2,5 مليون شخص، يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 500 ألف و300 أسرة، منها 402 ألف و238 أسرة بالوسط القروي.

وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ20، موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تنسجم، مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، والنهوض بثقافة التضامن..

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، ومتطوعون من بينهم طلبة. ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية.

كما تقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال المساهمة في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية، فيما يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبه، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.

وتأتي عملية "رمضان 1440" لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، تماشيا مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - منير الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:31
هل بسلة فيها قنينة زيت و سكر و طحين لاتكفي حتى لمدة أسبوع واحد، سيتم القضاء على الفقر و الفاقة ..
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7
2 - مواطن قنيطري الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:32
حفظكم الله و نصركم يا ملك الفقراء
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-6
3 - رشيد الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:32
اريد حقي في الثروة كي اشتري القفة لا اريد ان يتصدق علي أحد نريد التشغيل وليس الصدقات
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6
4 - جون بولتون الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:33
الله ينصر ملكنا
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-4
5 - AMINA الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:37
باختصار شديد لا يمكن علاج الفقر والتهميش في رمضان بتوزيع قفة تحتوي على مساعدات غدائية بسيطة لكن نريد تنمية بشرية حقيية تتمثل في الاهتمام لا متناهي لقطاع التعليم و الصحة والتكوين ومحاربة الفساد و التوزيع العادل للثروة اما هذه المساعدات لا تزيد الفقر والتهميش والجوع والمرض الا الانتشار للقضاء على ما تبقى من امل.........للاسف الشديد....
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5
6 - سماء الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:40
الفقراء يحتاجون إلى رعاية طبية ومساعدة مالية طول السنة وليس إلى قفة رمضانية قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا "
أي إذا قدمتم دعما من صدقة وزكاة للفقراء فيجب أن يكون الغرض من ذالك إغناء الفقير حتى لا يتسول ويبقى محتاجا.
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3
7 - Mohammed الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:41
نتمنى من أصحاب القرار بأن تكون هده المبادرة على طول السنة بمشاركة كل من القطاع العام والخاص متل شركات اﻷغدية و المتاجرة الكبيرة
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0
8 - Amir الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:43
من المفروض الدولة توفر مناصب شغل للشعب كي يوفر احتياجاته وليس العكس. دايما نفس الموال يأتي شهر رمضان و يخرجو يفرقوً الصدقة
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