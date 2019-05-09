طلبة يخوضون احتجاجا لتأجيل الامتحانات بالبيضاء

هسبريس- عبد الإله شبل

دخل طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بمدينة الدار البيضاء في اعتصام واحتجاجات للمطالبة بتأجيل موعد الامتحانات الذي أعلنته إدارة الكلية.

ورفض طلبة سلك الإجازة قرار إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية تنظيم امتحانات الدورة الربيعية في منتصف الشهر الجاري، مؤكدين أنها لم تراع وضعيتهم، خاصة أنهم لم يستعدوا بعد لإجراء الامتحانات.

وأكد العديد من الطلبة في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، ممن دخلوا في اعتصام منذ أيام، أن عددا من المواد لم يتم استكمال دروسها، بينما الإدارة تتحدث عن إجراء الامتحانات ابتداء من الرابع عشر من الشهر الجاري.

ولفت الطلبة إلى أن ما يؤكد ضرورة تأخير الامتحانات إلى وقت لاحق كون العديد من الطلبة اجتازوا الدورة الاستدراكية في الأسدس السابق، وتأخر موعد الإعلان عن نتائجهم، الأمر الذي جعلهم يعيشون حالة التباس، ما يجعل المدة الزمنية للاستعداد الجيد للامتحان غير كافية.

ولَم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق طالبوا بضرورة تسريع الإعلان عن نتائج الأسدس السادس النهائي؛ وذلك من أجل حفاظ الطلبة على حظوظ وافرة لولوج سلك الماستر.

واعتبر هؤلاء الطلبة أن تأخير الإعلان عن النتائج، على غرار ما جرى في الدورة الماضية، من شأنه أن يحرم العديد منهم من فرص ولوج الماستر بجامعات أخرى.

ولَم يجد طلبة كلية عين الشق بدا من الدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية؛ وذلك بعدما فشلت كل الوساطات والحلول التي تم اقتراحها من طرف منسقي تعاضدية الطلبة وإدارة الكلية، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام بعدما تبين لهم أن الإدارة سائرة في البرمجة التي اتخذتها، والتي أعلنت من خلالها أن الامتحانات ستنطلق يوم 14 ماي الجاري.