24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5005:2812:2916:0819:2120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هيئة المسلمين في بلجيكا تشيد بمرشدي المغرب (5.00)

  2. باحثون يطالبون الحكومة بزيادة عاجلة في الأجور (5.00)

  3. سلطات ورزازات تُتلف أطنان مواد غذائية فاسدة (5.00)

  4. المغرب يستخدم الطاقة النووية في إنتاج "اليود المشعّ" لعلاج السرطان (5.00)

  5. إقبال كثيف على بطائق "المقاول الذاتي" ينعش مداخيل شباب مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طلبة يخوضون احتجاجا لتأجيل الامتحانات بالبيضاء

طلبة يخوضون احتجاجا لتأجيل الامتحانات بالبيضاء

طلبة يخوضون احتجاجا لتأجيل الامتحانات بالبيضاء
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 09 ماي 2019 - 10:17

دخل طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بمدينة الدار البيضاء في اعتصام واحتجاجات للمطالبة بتأجيل موعد الامتحانات الذي أعلنته إدارة الكلية.

ورفض طلبة سلك الإجازة قرار إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية تنظيم امتحانات الدورة الربيعية في منتصف الشهر الجاري، مؤكدين أنها لم تراع وضعيتهم، خاصة أنهم لم يستعدوا بعد لإجراء الامتحانات.

وأكد العديد من الطلبة في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، ممن دخلوا في اعتصام منذ أيام، أن عددا من المواد لم يتم استكمال دروسها، بينما الإدارة تتحدث عن إجراء الامتحانات ابتداء من الرابع عشر من الشهر الجاري.

ولفت الطلبة إلى أن ما يؤكد ضرورة تأخير الامتحانات إلى وقت لاحق كون العديد من الطلبة اجتازوا الدورة الاستدراكية في الأسدس السابق، وتأخر موعد الإعلان عن نتائجهم، الأمر الذي جعلهم يعيشون حالة التباس، ما يجعل المدة الزمنية للاستعداد الجيد للامتحان غير كافية.

ولَم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق طالبوا بضرورة تسريع الإعلان عن نتائج الأسدس السادس النهائي؛ وذلك من أجل حفاظ الطلبة على حظوظ وافرة لولوج سلك الماستر.

واعتبر هؤلاء الطلبة أن تأخير الإعلان عن النتائج، على غرار ما جرى في الدورة الماضية، من شأنه أن يحرم العديد منهم من فرص ولوج الماستر بجامعات أخرى.

ولَم يجد طلبة كلية عين الشق بدا من الدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية؛ وذلك بعدما فشلت كل الوساطات والحلول التي تم اقتراحها من طرف منسقي تعاضدية الطلبة وإدارة الكلية، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام بعدما تبين لهم أن الإدارة سائرة في البرمجة التي اتخذتها، والتي أعلنت من خلالها أن الامتحانات ستنطلق يوم 14 ماي الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.