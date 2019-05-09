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كُتّاب وآراء
"الإغاثة والرحمة" تواصلان توزيع "قفة رمضان"
تواصل منظمة الإغاثة الوطنية المغرب، بشراكة مع جمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية بالناظور، حملاتها الخيرية، حيث أعلنت عن شروعها في توزيع 9600 قفة رمضان على الصعيد الوطني، ستستفيد منها الأسر المعوزة، خصوصا أسر الأيتام والأرامل والمعاقين وكبار السن والمطلقات.
"تتكون هذه القفف من السكر والشاي والدقيق والطماطم المركزة والشعرية والزيت والقهوة، حيث تهدف هذه العملية التي يتم تنظيمها في كل شهر رمضان إلى مساعدة المساكين والمحتاجين وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين مكونات المجتمع"، يقول المنظمون.
وتستهدف هذه الحملة حوالي 9600 أسرة على الصعيد الوطني، بحيث سيتم توزيع 4100 قفة بالناظور، وميدلت 800 ومرموشة 650، وكلميمة 800 وطنجة 1550، والخميسات 200 وتيفلت 200، وسوق الأربعاء 200 وسيدي قاسم 200، ومشرع بلقصيري 200 وتندرارة 744.
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تعليقات الزوّار (3)
و ان لا تهينوهم امام الملاء.
واما موادكم فهي سامة و ضارة اكثر مما هي نافعة . اين الخضر ؟ اين الفواكه ؟ اين حقهم ؟
نتمنى ان القبول.