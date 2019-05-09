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الرئيسية | مجتمع | جمعية تدعو إلى دستور "ديمقراطي علماني" وتحرير سبتة ومليلية

جمعية تدعو إلى دستور "ديمقراطي علماني" وتحرير سبتة ومليلية

جمعية تدعو إلى دستور "ديمقراطي علماني" وتحرير سبتة ومليلية
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
الخميس 09 ماي 2019 - 20:00

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في المغرب من نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف وجرادة، والنشطاء الحقوقيين والنقابيين والعمال والطلبة والمعطلين والصحافيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين والنشطاء الصحراويين.

وشدّدت الجمعية في تصريح قرأه رئيسها عزيز غالي، في ندوة صحافية قدّمت فيها نتائج مؤتمرها الثاني عشر، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا وإرجاعها للمغرب، كما عبّرت عن استيائها من "استمرار النزاع في المنطقة، مع ما نتج عنه من مآسٍ إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة"، مؤكّدة في هذا السياق موقفها "بشأن الحل الديمقراطي والفوري للنزاع، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عنه مهما كان مصدرها".

واستنكر مؤتمر الجمعية الحقوقية الأخير، وفق ندوة تقديم نتائجه، تماطل الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغية، والتلكؤ في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بذلك، وعدم إدماج الأمازيغية كلغة وثقافة في كافة مناحي الحياة. كما دعا إلى "ضمان حرية المعتقد ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية، وضمان حق الاختيار بالنسبة للتجنيد".

وأكدت الجمعية ضرورة النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، وطالبت بإقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وعلى فصل حقيقي بين السلط، بما في ذلك فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين، والمساواة التامة بين النساء والرجال بدون قيد أو شرط، وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان كافة الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة وعدم إفلات المنتهكين من العقاب، كما تحدّثت على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب، مع التأكيد على "إدانتها المطلقة لأي عمل إرهابي وتضامنها مع ضحاياه"، حاثّة الدولة على وضع التدابير الكفيلة باجتثاث جذوره.

وجدّدت الجمعية تأكيدها أن الحل العادل والشامل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتم إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصِّلة المرتكزة على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف، وحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلَني للدولة، مع تأمين متطلّبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات.

كما عبّرت الجمعية الحقوقية عن استنكارها استمرار المسِّ بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، وجعل حد للتعذيب والعنف الممارَس خاصة من طرف مختلف الأجهزة، وتفعيل الآلية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز بما يتماشى مع البرتوكول الاختياري الملحَق باتّفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطّة بالكرامة، مع ضمان احترام تام لصلاحياتها واستقلاليتها عن كافة المؤسسات الرسمية، وتعديل قانون المسطرة الجنائية.

وجدّدت الجمعية مطالبتها بتعديل قانون حصانة العسكريين بما يتلاءم ومتطلبات دولة الحق والقانون والحكامة الأمنية، وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحياتها، والضمان الفعلي والعملي لاستقلال السلطة القضائية والحد من سلطة النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرة ومراقبة السلطات القضائية.

وذكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الثاني عشر توقف عند مسألة تراجع الدستور المغربي عن المكتسبات السابقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى تطرق المؤتمر لوقوع "التفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق، وفشل مشروعها التنموي الذي أغرق البلاد في المديونية، ورهنَ اقتصاد البلاد بالدوائر المالية العالمية"، ودعا إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

كما سجلت الجمعية، حَسَبَ ما ذكره غالي، كون المغرب ما يزال بعيدا عن إعمال مبدأ المساواة التامة في كل المجالات بين النساء والرجال، وطالبت بضرورة تسييد المساواة والكرامة للمرأة وحمايتها من العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب، وضمان المساواة في الشغل، واحترام الحق في الأمومة، وحق المرأة في الولوج للعلاج والصحة، بما فيها الصحة الجنسية.

وطالب مؤتمر الجمعية، وفق ما جاء في ندوتها الصحافية، بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، ومحاربة السياحة الجنسية والعنف الممارس ضد الأطفال، ووضع حد لتشغيل الطفلات والأطفال وحرمانهم من التعليم، ودعا إلى ضرورة احترام السلطات الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب دون تمييز، ووضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج.

وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدراكها حجم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي والإكراهات المحيطة به في سياقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وقيمية متقلبة، تستبطن العديد من التهديدات التي ستفضي في حال تحققها إلى تقويض المبادئ والأسس التي تنبني عليها حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وأكدت مواجهتها لهذه التهديدات "والوقوف في وجه كل أشكال التقييد التي تسعى إلى التقليص من مساحات الحقوق والحريات ورسم الحدود لها ضدا على المرجعية الكونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - حنضلة الخميس 09 ماي 2019 - 20:06
مشيتو بعيد باقي هادشي خاص بزاف باش يتحقق المهم راحنا وصلنا لمثلت بيرمودا
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7
2 - م المصطفى الخميس 09 ماي 2019 - 20:09
دستور ديمقراطي نعم. طلب تحرير سبتة ومليلية نعم.
لكن طلب دستور علماني.فهذا طلب وأسلوب لا يصح التفكير فيه ونحن في هذا الشهر الفضيل. فهو طلب لا يتلاءم وقيمنا الدينية الإسلامية.فنحن دولة إسلامية أحب من أحب وكره من كره.
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11
3 - toto الخميس 09 ماي 2019 - 20:11
كلام فارغ لمجموعة لا تتعدى 20ديال الناس.
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18
4 - Kimkim الخميس 09 ماي 2019 - 20:12
كيف يعقل لأهل الريف أن يصوتوا لصالح استقلال مليلية التي هي بالنسبة لهم رئة الريفيين للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .فهل يعقل أن يكررو غلط الخمسينات.لاأعتقد ذلك.
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9
5 - جواد الخميس 09 ماي 2019 - 20:13
هذه الجمعية تدعوا الى ضرب الهوية الاسلامية ..نحن مسلمون ..وتأتي جماعة محسوبة على رؤوس الاصابيع و تدعوا الى تغيير الدستور ...وجعل الدولة علمانية..لا حول ولا قوة إلا بالله...
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11
6 - Sam.. italy الخميس 09 ماي 2019 - 20:16
بدون نفاق وهل المغرب دستوره اسلامي ومحلات الخمور في كل مدينة وحي وازقة وقرى وو يجب تحرير الشعب اولا قبل مليلية وسبتة منذ ان فتحنا اعيننا وما نراه الا شعب سجييين . . .
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14
7 - انور الخميس 09 ماي 2019 - 20:18
المهم هاد الجمعية طلبات بتحقيق جميع الحقوق ؛ولكن نتمنى منها مبادرة اولية لتحقيق ولو جزء يسير من هده الحقوق.
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-6
8 - البرودي الخميس 09 ماي 2019 - 20:26
جمعية حقوق الانسان هي اول من يتاجر في حقوق العباد يتركون النهب والسرقة لثروات البلاد ويناضلون من أجل شخص سقط سرواله
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9
9 - العثماني الخميس 09 ماي 2019 - 20:27
هذا الموضوع يوفقكم و يفوق صلاحياتكم و كفاءاتكم و باسم من تتحدثون...? اخلدوا إلى موائدكم و استمتعوا بما لذ و طاب و كفاكم "حريرة" فإن الإكثار منها يصيب المرء بالهراء و الفتور
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13
10 - عبو ولد حدو الخميس 09 ماي 2019 - 20:28
.على كل ديمقراطي تعني الحكم للناس لا لرب الناس و علماني يعني لا ديني حتى تفهم المصطلحات جيدا و اما تحرير سبتة ومليلية فهي دس العسل في السم .
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10
11 - massi الخميس 09 ماي 2019 - 20:28
العلمانية هي اساس الديمقراطية و هي التي تضمن حق حرية العقيدة في كل المجتمعات الحرة انظروا ابى صلاعم اروبا و امريكا الشمالية كيف يمارسون عقيدتهم في بكل حرية اما المجتمعات الاسلامية المتخلفة بين قوسين لا هي فعلا اسلامية تطبق شرع نبيها و لا هي ديمقراطية هي في الحقيقة مجتمعات منافقة, ادا ارادت هذه الشعوب الديمقراطية الحق و احترام حقوق الانسان النبيلة فعليها فصل الدين من السياسة كاول فصل في دساتيرها
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-9
12 - عادل الخميس 09 ماي 2019 - 20:29
واش اشبعتو خبز راه المغرب دولة اسلامية منذ ازيد من 14 قرن.اذا اردتم انشاء دولة علمانية فلتذهبو الى اثيوبيا او الصومال او الى الجحيم للانشائها يا ظلاميون.وياخبثاء.
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4
13 - الخليل الخميس 09 ماي 2019 - 20:29
سبحان الله أكبر جمعية حقوقية مجهولة عند كل المغاربة، من هم هؤلاء الأشخاص المجهولين والذين يسمون أنفسهم بأكبر جمعية حقوقية غير معروفة ومحاولة.
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9
14 - Ahmed الخميس 09 ماي 2019 - 20:30
A Ssi c est qui vous adorez que les habitants de Ceuta et Melilla veulent l'indépendance. Ceuta et Melilla sont Espagnols. Et le Maroc doit demander d être membre à l union européenne. Car tout simplement géographiquement parlant on fait partie de l'Europe.
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-4
15 - جلال الخميس 09 ماي 2019 - 20:31
و الله حتا عيينا من القوانين الدينية فهاد البلاد. متى سننحو منحى الكبار و نصبح دولة علمانية تسير بالعقل بدل العاطفة الدينية و تمنح جميع المغاربة حرية المعتقد و كل واحد يديها فراسو.
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-10
16 - الغالي الخميس 09 ماي 2019 - 20:31
هده الجمعية تريد ردتنا عن الإسلام واعتناقنا لدين أجدادهم ،زيادة على أنها موجهة صوب التحريض والكذب لالحاق الوطن بالبلدان المذمرة مثل ليبيا وسوريا واليمن والسودان وهلم جرا
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1
17 - البيضاوي الخميس 09 ماي 2019 - 20:31
في السبعينات كان المغرب يطالب بإسترجاع المدينتين في كل المحافل الدولية وكانت إسبانيا تطالب بإسترجاع جبل الطارق من الإنجليز !!! هل تعلمون ماذا حصل !!! الضغوط الإسبانيا دفعت الإنجليز الى وجود الحل و ما هو الحل ؟؟؟ الإستفتاء ساكنة جبل طارق هل تعلمون النتيجة ؟؟ أغلبيت الإسبانيين القاطنين في جبل طارق إنتخبوا لصالح الإنجليز وضاع جبل طارق للإسبان الى يوم دين !!! حنائد فهم الدوس الملك الحسن بأن مطالبات المدينتين ستدفع الإسبان الى نفس الشيئ الإستفتاء وتضيع المدينتين الى الأبد .
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7
18 - عبدو الخميس 09 ماي 2019 - 20:34
وافينك احمزة الحزين وشوف معنا هد الجمعيات اش طالبو عود تاني باغين الموساوات ودولة علمانية والحرب مع السبليون والحماق هدا
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4
19 - Amazigh amaynu الخميس 09 ماي 2019 - 20:36
Une vraie démocratie ne peut être que laique. Séparer les croyances de la politique et reconnaître le droit au culte. Une croyance imposée n'est plus une croyance, elle est une loi à suivre
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1
20 - سعيد المقدم-بلباو الخميس 09 ماي 2019 - 20:39
لا تزال شروط تحول المجتمع المغربي الى العلمانية مستحيلة التحقق.اعتقد ان المدافعين عن الفكر العلماني لا يمتلكون منهجا لفهم العقل المغربي الذي بني على ثقافة دينية لن تقبل اطلاقا العلمانية.المغاربة يحميهم الدين الاسلامي الذي يناقض العلمانية لانها في نظر المسلمين ذخيلة عليهم و مهددة لهويتهم و ثقافتهم.
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0
21 - عبده من سلا الخميس 09 ماي 2019 - 20:40
الدين الإسلامي اهم مصدر للتشريع بالمغرب؛ وهو دين الدولة. وما دامت إمارة المؤمن حامية للملة فلن تفوزوا بأمانيكم.
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-1
22 - مغربي الخميس 09 ماي 2019 - 20:41
«دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية» غريب أمر هذه الجمعية، اعلموا جيدا أن سياسة دس السم في العسل لن تنفع مع المغاربة و نحن نشك في وطنيتكم أصلا
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1
23 - موحند الخميس 09 ماي 2019 - 20:41
مضمون المقال جد قيم وعلى اساس ما ذكر يجب قيام دولة الحرية والكرامة والعدالة والحق والقانون. ولكن من اكبر العواءق التي تقف في وجه قيام هذه الدولة هم العياشة والعبيد باختلاف مراتبهم في دولة المخزن. قبل تحرير سبتة ومليلية والجزر وباقي الاراضي يجب تحرير العياشة والعبيد لانهم يحافظون على منظومة العبودية والاستبداد والفساد ومختلف اشكال الريع والعهر والقوادة والنهب والافتراس لحقوق وممتلكات الشعب وسجن كل من يطالب بحقوقه المشروعة ويفضح الفساد والمفسدون.
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1
24 - النسر الفضي الخميس 09 ماي 2019 - 20:41
كثر المسترزقون بهموم الوطن تارة بغطاء حزبي وتارة بغطاء جمعوي وتارة بغطاء نقابي، الهدف واحد هو ابتزاز الدولة حتى ينال اليسار الفاشل حصته من المقاعد والمناصب. حين تيقنوا بأن الشعب يرفضهم ولا يثق فيهم ولن يصوت عليهم لجؤوا إلى الركوب على المشاكل الفئوية واستخدام الورقة الحقوقية بتآمر مع الجمعيات الحقوقية الدولية التي تنفث سمها من أجل تفتتيت وحدة هذا الوطن وهي ورقة ستفشل بإذن الله.
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0
25 - حكاية الخميس 09 ماي 2019 - 20:49
هذه الجمعية نكرة في المجتمع ولا ينصت لها أحد
لأنها ضد كل قيم المجتمع التي جاء بها ديننا الحنيف فالعلمانية التي تتشدقون بها بها يحكم المسلمون في سائر الدول العربية والإسلامية فهي سبب التخلف والتبعية التي نعاني منها.
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26 - ههههههههههههههههههه الخميس 09 ماي 2019 - 20:51
بغاو يزيدو يهمشو حتى سبتة ومليلية
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1
27 - momo الخميس 09 ماي 2019 - 20:55
ces revendications doivent être faites par les partis qui saccagent les richesses de l'état contre leur silence.le plus important en tt ça ces que les richesses de l'état doivent être surveillées et personne n'a le droit de les dilapider comme il fait le roi et ses prochespourquoi ces élus ne parlent pas quand des journausx, mondialers parlent des voles qui sont détournés ici et là ,qu'aujourd'hui des kilos 'or sont interceptés au soudan .l'interressé doit s'expliquer et rendre tous ces fortunes volées.si l'état a une surveillence probe et juste même ces charlatans et ces boutiques qu'on appelle des partis ne vont pas s'interresser à la politique ,elle serait non-rapportant.pourquoi le roi a ttes ces décisions ;il n'est pas un dieu il donne à ceux qui le soutiennent et aux peuples africains et autres et les propriétaires de ce pays souffrent. impossible qu'on continue comme ça il faut mettre un terme à ce régime moyenâgeux .que le budget des palais coute des fortunes colossalesc trop.
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0
28 - غيور الخميس 09 ماي 2019 - 21:01
الى كانت هدي هي حقوق الانسان عندكم ..حنا غير خليونا عليكم ف التيقار..
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0
29 - Bouhssin الخميس 09 ماي 2019 - 21:06
Est ce que c est normal un pays comme le maroc qui compte de plus 70% de sa population qui est amazigh et on l appel pays arab en plus les amazighs n ont pas le droit d appeler leurs fils des noms amazighs
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0
30 - عدي الخميس 09 ماي 2019 - 21:11
كلامكم على صواب في كل شيء يجب عليكم أن تشكل حزبا . هناك من لم يعجبه كلامي والجواب هو مند الاستقلال لم نتقدم في شيء فقر تهميش لا البنية تحتية لا تعليم لا صحة رشوة في كل المجالات ........ وخاصة درعة تافيلالت الاطلاس الكبير والصغير أنا كامازيغي مغربي اوريد العلمانية كدوال الأوربية فالدين في القلب ليس في القول والقانون فوق كل شيء مثل دوال الأوربية تحترم جميع الجاليات والجواب فتح مساجد مغربية في عدت دوال هل المغرب سيترك المسيحيين بفتح الكنائس لمادا المخزن يسجن من يأكل في رمضان يجب أن تكون حرية الفرد والاحترام
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31 - علماني الخميس 09 ماي 2019 - 21:11
لا ديمقراطية بدون علمانية
هاد الجمعية تهرف بما لا تعرف
العلمانية تحتاج إلى شعوب ذكية
ياسادة انتم تطلبون المستحيل.
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32 - مرمضن الخميس 09 ماي 2019 - 21:16
مشي نفرنسا و عيش بالعلمانية ديالك و هنينا. حنا بغينا نبقاو ظلاميين على حد تعبيركم، آش ضاركم؟ حنا شعب مسلم و راضي بالتخلف و الدكتاتورية و كل ما بغيتو من مظاهر التأخر و ما باغينش العلمانية وخا تنطبق السما مع الأرض. و سيرو قلبولكم على شي بلاد أخرا تفتنو فيها..
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