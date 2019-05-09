"الجماعة" تتهم أمزازي بانتهاك "استقلالية الجامعة"

هسبريس - أمال كنين

انتقد القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان ما أسماه بـ "التطاول على استقلالية الجامعة وعلى صلاحيات مؤسساتها على مستوى الشكل والمضمون، والتعسف على الحرم الجامعي"، في إشارة إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن تنظيم التظاهرات الجامعية.

وضمن بيان لها، وصفت الجماعة مراسلة الوزارة بـ "المشؤومة"، قائلة إنها "أثارت استغراب وامتعاض وغضب كل مكونات الجامعة في مضمونها وتأويلها"، داعية إلى ضرورة سحبها "حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع، وعدم المس باستقلالية الجامعة وبحقوق وصلاحيات المجالس الجامعية ومجالس المؤسسات والشعب".

واعتبرت الجماعة أن الأمر يتعلق بـ "قرار خاطئ"، قالت إنه "يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية المتمثلة في الأنشطة المنظمة من قبل مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، من أساتذة باحثين وطلبتهم بكل أسلاكهم، وفي إطار هياكلهم الأكاديمية والعلمية والنقابية والثقافية".

وكان سعيد أمزازي قد وجّه مذكرة إلى رؤساء الجامعات المغربية طلب منهم فيها عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستغلال مرافق الجامعة أو المرافق التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات "كيفما كان نوعها". كما اشترط الوزير ضرورة الحصول على الترخيص من طرف رؤساء الجامعات بالنسبة إلى التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية التي يشرفون على تسيير شؤونها.

وجاء قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي غداة "نسْف" محاضرة للناشط أحمد ويحمان من طرف طلبة أمازيغ في كلية بني ملال، ومنع طلبة يساريين أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من إلقاء محاضرة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.