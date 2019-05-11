رمضان يعيد إلى الواجهة جدل "الإفطار العلني" .. عصيد: تدين فلكلوري

هسبريس - نور الدين إكجان

مثل المتلازمة التي يأبى القانون والمجتمع المغربيان تجاوزها، يرفض موضوع "الإفطار العلني في رمضان" أن يسلك طريقه نحو حل نهائي يضع حدا للجدل القائم بين تيارات المجتمع، التي تنقسم إلى مرحب بقرار المنع تحت ذريعة "احترام مشاعر المسلمين"، ومطالب بضرورة تدارك قانون "رجعي" لا يحترم المواطن ويحاسبه على معتقداته الدينية التي تبقى مسألة حميمية.

وعلى امتداد السنوات الماضية، سجلت العديد من حالات المتابعة القضائية بسبب الإفطار العلني في يوم رمضان، وهو ما خلف موجة استنكار حقوقية كبيرة طالبت بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يقضي في حق مفطر رمضان دون عذر شرعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم"، فيما يتجه تيار مجتمعي آخر إلى ضرورة استحضار طبيعة المجتمع التي ماتزال محافظة وتحتاج إلى تراكم كبير لتجاوز منطق "الجماعة".

وسبق لوزير العدل، محمد أوجار، أن دخل على خط المطالب المتكررة بضرورة تعديل القانون الجنائي، حيث شدد على أن "من يُريد أن يفطر رمضان فذلك شأنه مع الله، ولكن لا يجب أن يستفز مشاعر الناس، ومن يريد ممارسة حريته فذلك شأنه، لكن عليه أن يحترم الآخرين"، معتبرا أن قراءته هذه "منفتحة وإيجابية؛ فلكل الحق في حياته الخاصة وأن يفعل ما يشاء، فقط يجب احترام الآخرين؛ لأننا في النهاية أمام ممارسات لا تحظى بإجماع المجتمع".

وفي هذا الصدد، قال الفاعل الحقوقي أحمد عصيد إن "استمرار القانون بالشكل الحالي غير مقبول، والدليل على ذلك هو النقاش الموجود داخل المجتمع"، مشددا على "تكون جيل جديد من المغاربة لم يعد يتقبل نمط التدين القائم، المبني على مظاهر تدين فلكلورية مفروضة كنظام اجتماعي مراقب"، معتبرا أن "المجتمع ليس محافظا، بل الدولة عبر سياساتها العمومية هي من جعلته كذلك".

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة تستطيع خلال 5 سنوات تغيير تفكير المجتمع، وذلك من خلال تسخير الإعلام والتعليم والإرشاد وغيره"، مشيرا إلى أن "الدولة لا تريد ذلك لأنها تستمر في اكتساب الشرعية من الدين"، مؤكدا أن "الأمر يتجاوز المجتمع ويصل إلى نسق سياسي معقد".

وأردف المتحدث أن "الفصل 222 من القانون الجنائي كان قد جاء به المقيم العام ليوطي، واستهدف المواطنين الفرنسين المقيمين في المغرب، وذلك بغرض تجنب الاستفزازات والمواجهات. أما الآن، فلا مستعمر هنا والجميع مغاربة".

ولفت عصيد إلى أن "الناس عليهم أن يدركوا معاني الحرية والاختلاف، فالمغربي في سويسرا على سبيل المثال يرى مسلما يفطر نهار رمضان ولا يستطيع التعليق لأن الدولة لا تجرم الأمر، بينما الشخص نفسه في المغرب يسرع إلى مخفر الشرطة للإبلاغ".

وأوضح عصيد أن "الحركات الشبابية جاءت كرد فعل على السلطوية التي تشيع في رمضان"، وطالب بمعالجة النظام التربوي المغربي، واستدراك وسائل الإعلام لأدوارها، معتبرا أنه "من غير المعقول العمل على استضافة فقهاء ظلاميين فقط من أجل رفع عدد المشاهدات ونسب الاستماع".