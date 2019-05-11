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كُتّاب وآراء
مبادرة "فاعل خير" تنتظر دعم المحسنين برمضان
تسعى مبادرة "فاعل خير" إلى تنظيم عدد من الأنشطة الإحسانية خلال شهر رمضان الكريم، تتنوع ما بين تنظيف المساجد، وتقديم كسوة العيد للأيتام، وأيضا تقديم "قفة رمضان" للأسر المعوزة؛ ناهيك عن المساهمة في إفطار عابري السبيل، وهي الأنشطة التي تحتاج دعما من قبل المحسنين من أجل إنجاحها.
وفي هذا الإطار يقول عبد اللطيف بوريان، رئيس جمعية مبادرة فاعل خير بالرباط، إن "هناك أناسا في أمس الحاجة إلى هذه المبادرة، فهناك من لا يجدون المال الكافي لقضاء هذا الشهر، وهناك من لهم أيتام ولا يستطيعون اقتناء ثياب العيد لهم، إضافة إلى وجود أناس يتزامن وقت الإفطار مع وجودهم على الطريق".
ويوضح بوريان أن مبادرة "فاعل خير" ستحاول خلال شهر رمضان الجاري توفير مجموعة من القفف على قدر الاستطاعة، إضافة إلى توفير كسوة العيد للأيتام الذين لا يستطيعون شراءها، مضيفا: "من أجل تنفيذ هذا البرنامج نحتاج إلى دعم المحسنين ومساعدة المتعاطفين مع جمعية مبادرة فاعل خير بالرباط".
وكهدف أولي، وضعت المبادرة برنامجا يروم توزيع 250 قفة للأسر المعوزة، تبلغ قيمة الواحدة منها 500 درهم، وتوزيع 600 وجبة إفطار لعابري السبيل بقيمة 15 درهما للوجبة، إضافة إلى 150 "كسوة عيد" بمبلغ 400 درهم للواحدة.