المصلّون يقبلون على التبرع بالدم في المساجد مع حلول شهر رمضان

هسبريس - أمال كنين

تختلف أوقات وأماكن التبرع بالدم خلال شهر رمضان الكريم. وعلى خلاف السنوات السابقة أعلن مركز تحاقن الدم انطلاقة جيدة في مستوى مخزون الدم بالمملكة، ويرجع الفضل في ذلك إلى إقدام المواطنين على التبرع بالمساجد خلال موعد صلاة العشاء.

ويقول محمد بنعجبية، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط، إن بداية رمضان كانت جيدة، إذ حقق المخزون الوطني لأكياس الدم مستوى جيدا وصل إلى ثمانية أيام، مع وجود تفاوتات كبيرة ما بين المدن الكبرى والصغرى.

وأوضح بنعجيبة، في تصريح لهسبريس، أن الاحتياطي في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء وفاس ومكناس، ينخفض إلى أربعة أيام، في حين يرتفع إلى خمسة أيام في الرباط، ويصل إلى ما بين 14 يوما و3 أسابيع في بعض المدن الصغرى.

ويؤكد المتحدث أن الشراكة التي سبق أن تم إبرامها مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين استطاعت أن تساهم في الحد من النقص الذي كان يعرفه مركز تحاقن الدم خلال شهر رمضان.

ويضيف بنعجيبة: "دائما ما يكون لدينا مشكل في شهر رمضان، لأن الناس لا يتبرعون في النهار، نظرا للصيام، فيما يكونون بالليل مشغولين، لكن الوضع اختلف الآن، خاصة أننا نوفر وسائل التبرع بالقرب من المساجد"، ويواصل: "الشراكة التي قمنا بعقدها مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين آتت أكلها، إذ بدأنا نتوجه إلى المساجد، وهناك يتم التبرع بالدم، سواء ضمن خيمة نقوم بوضعها أمام بعض المساجد أو في إحدى القاعات الداخلية".

ويتخوف كثيرون من التبرع بدمهم، على اعتبار أن الدم الذين يمنحونه بشكل مجاني يتم بيعه، إلا أن المركز الوطني لتحاقن الدم ينفي كل ذلك ويؤكد أن ما يتم دفعه هو ثمن رمزي بسيط، الغاية منه تغطية تكاليف الأدوات التي تستخدم في التبرع، من قبيل الكيس الفارغ المعقم ذي الاستعمال الوحيد، وأيضا التحليلات المخبرية التي يتم إجراؤها؛ ناهيك عن أثمان المطبوعات وبطاقة الصنف الدموي ومصاريف التجزئة والتخزين.

وإن كان البعض يتخوفون من بيع دمهم فهناك آخرون يعتبرون أن الأدوات المستعملة في التبرع من الممكن أن تنقل لهم مرضا ما، وهو الأمر الذي تنفيه بشكل قاطع إكرام شهبون، وهي طبيبة بمركز تحاقن الدم، قائلة إن "الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، فالأدوات المستخدمة هي أحادية الاستعمال، وإبرة الوخز يتم استخدامها هي الأخرى مرة واحدة، ولا يعاد استعمالها مجددا".

شهبون، وفي تصريح لهسبريس، عددت فوائد التبرع بالدم على الصحة، قائلة إن "الشخص يصبح أقل عرضة للنوبات القلبية، إذ إن دمه يتجدد بصفة مستمرة، كما أن الكريات الحمراء تظل شابة، وبالتالي تتمكن من حمل أوكسجين أكثر للأعضاء، وهو ما يحافظ على انتعاشة الجسم ونشاطه وحيويته".

وأكدت المتحدثة أن الكيس الذي يتبرع به شخص واحد، والذي يضم 450 مليلترا من الدم، يمكن من إنقاذ ثلاثة أرواح، إذ تؤكد المعطيات العلمية أنه يمكن التبرع بكمية تتراوح بين 540 و500 مليلترا من الدم، وهو ما يمثل من 7 إلى 8 بالمائة من الكتلة الدموية لكل شخص.