المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة توزع "قفة رمضان" في الرباط

هسبريس من الرباط (صور: سهيل الرميدي)

انخرطت المصالح الاجتماعية في العملية الوطنية للدعم الغذائي خلال شهر رمضان الجاري، بعدما أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس قبل أيام.

وتسهر المصالح الاجتماعية في مختلف المناطق على هذه العملية، إذ قدمت بدار الشباب الأمل في حي يعقوب المنصور بالرباط عدداً من الإعانات والدعم كمساهمة في الحملة التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وتؤكد المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أنها "تقدم هذا الدعم والإعانات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي في إطار مساهمتها الفعلية في العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان"، وقالت إن هذه المساعدات تسعى إلى "تعزيز قيم الإنسانية والتآزر، والتي يوليها صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عناية خاصة في هذا الشهر الفضيل"، وزادت: "كما تعكس المبادرة العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة وقيم التضامن".

ولإنجاح هذه العملية تقوم مندوبية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط بالاشتراك في الاجتماعات التحضيرية في كل من عمالتي الرباط سلا تمارة وعين عتيق، وكذا عمليات استلام المواد الغذائية وتخزينها تم تلفيفها بحضور لجنة.

كما تسهر المندوبية على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، مع تعبئة مساعدات اجتماعيات في مختلف مراكز التوزيع.

وأكد مسؤولو المندوبية أن "هذه العملية أضحت موعداً سنوياً هاما ًيتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنون وذوو الإعاقة، وتحرص المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية على إنجازها في ظروف جيدة".

وتأتي عملية "رمضان 1440" لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، تماشياً مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.