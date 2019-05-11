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شعب الدراسات الإسلامية تنادي بالإصلاح الجامعي

شعب الدراسات الإسلامية تنادي بالإصلاح الجامعي
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 11 ماي 2019 - 05:32

أكد رؤساء شعب الدراسات الإسلامية أن "الشعبة مكسب علمي وحضاري للجامعة والمجتمع المغربي، بحيث تسهم في ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية للمملكة ودعم قيم الوسطية والاعتدال، ومن مصلحة البلاد استمرارها في الجامعة لأداء رسالتها".

وأوضح رؤساء الشعب ذاتها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها "منخرطة بشكل إيجابي في ورش الإصلاح البيداغوجي للجامعة المغربية"، داعين "الأساتذة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الانخراط"؛ وشددوا خلال لقائهم السنوي على ضرورة "اعتماد العلوم الإسلامية حقلا معرفيا عاما مستقلا ومنفتحا جنبا إلى جنب مع باقي الحقول المعرفية العامة، ثم احترام الاستقلالية البيداغوجية للجامعة؛ وذلك بإشراك الشعب وتوسيع دائرة الخبراء في وضع معايير بناء المسالك والتخصصات والوحدات لبلورة مشروع الهندسة البيداغوجية الجديدة".

وطالب الأساتذة ذاتهم بـ"دعم وتعزيز الشعب باعتبارها محاضن الخبرة العلمية والبيداغوجية بالجامعة، وتمتيعها بكل الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لأداء وظائفها التربوية والعلمية، وكذلك تنويع العرض التربوي في ظل المحافظة على جوهر التخصصات العلمية وتطوير مناهج التدريس، وتدبير الزمن الجامعي، بما يحقق التمكن من التخصص".

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