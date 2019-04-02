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كُتّاب وآراء
عملية دعم "رمضان 1440" تنطلق بإقليم أزيلال
أعطى محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، ظهر اليوم الجمعة، بالجماعة الترابية تامدة نومرصيد، الانطلاقة الرسمية لعملية الدعم الغذائي "رمضان 1440"، المنظمة من لدن مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية بإقليم أزيلال 13250 مستفيدا ومستفيدة من الذين تتوفر فيهم الهشاشة، موزعين بين الوسط القروي بـ12769 حصة والوسط الحضري بـ481 حصة.
ويتكون بيان المواد الغذائية المخصصة لإقليم أزيلال من السكر(طن) 53، والشاي (كلغ) 3312.5، وزيت المائدة (لتر) 66250، والدقيق الممتاز (طن) 132.5، والعدس (كلغ) 13250، والعجائن (كلغ) 13250، ومركز الطماطم (كلغ) 13250، والأكياس (وحدة) 13250.
ويمتد برنامج استقبال وتخزين المواد الغذائية بالمستودع الإقليمي لأزيلال من 02/04/2019 إلى غاية 15/04/2019، أما برنامج توزيع المواد على المخازن المحلية بمركز القيادات فيمتد من 18/04/2019 إلى غاية 28/04/2019.
وبالنظر إلى طبيعة الإقليم، ترتقب العشرات من الأسر بإقليم أزيلال هذه المساعدات التي تدخل في إطار العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس يوم الأربعاء، الهادفة إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن محمد عطفاوي كان مرفوقا بكل من محمد باري الكاتب العام للعمالة، ومحمد القرشي رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس العلمي بالنيابة ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية ومنتخبين وأعضاء اللجان المحلية والإقليمية.
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