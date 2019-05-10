الدعم الغذائي الرمضاني يشمل 8350 أسرة بتزنيت

مصطفى بكار من تزنيت

بلغ عدد المستفيدين بالجماعات الترابية لإقليم تزنيت من عملية توزيع الدعم الغذائي بمناسبة شهر رمضان ما مجموعه 8350 أسرة، موزعة على الوسطين القروي والحضري.

وتهدف المبادرة، التي أعطى انطلاقتها حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، صباح اليوم الجمعة، من جماعة سيدي أحمد أوموسى تازورالت وبونعمان وتزنيت المدينة، وتشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى تقديم الدعم لفائدة الفئات الهشة؛ بما فيها الأسر المعوزة، الأرامل والمسنون، وذوو الاحتياجات الخاصة.

ويتوزع عدد المستفيدين، حسب قيادات الإقليم، ما بين 350 أسرة بباشوية تزنيت، و400 أسرة بقيادة أولاد جرار، و400 أسرة بقيادة بونعمان، و400 أسرة بقيادة أكلو، و800 أسرة بقيادة رسموكة، و730 أسرة بقيادة أنزي، و800 أسرة بقيادة آيت أحمد، إضافة إلى 800 أسرة بقيادة سيدي أحمد أوموسى، و570 أسرة بقيادة تيغمي، و700 أسرة بقيادة إداكوكمار، و2400 أسرة في قيادات أملن وتهالة وأفلا إغير.

وتتكون الحصة الواحدة لهذه المساعدات الإنسانية من مواد غذائية تضم 250 غراما من الشاي، و4 كيلوغرامات من السكر، و5 لترات من الزيت، و10 كيلوغرامات من الدقيق، وكليوغراما من العجائن، وكيلوغراما من العدس، و880 غراما من مادة الطماطم المعلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مراسيم حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لقفة رمضان 1440 بتزنيت حضرها، إلى جانب عامل الإقليم، كل من المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثلي المصالح الخارجية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.