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أساتذة "الزنزانة 9" يقتربون من إنهاء الإضراب والعودة إلى الأقسام

أساتذة "الزنزانة 9" يقتربون من إنهاء الإضراب والعودة إلى الأقسام
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 10 ماي 2019 - 23:55

بعد أن خاضوا كل سبل التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، يسير أساتذة "الزنزانة 9" نحو وقف الإضراب والاعتصام الذي يجسدونه في العاصمة الرباط، عقب وساطة اقترحها الاتحاد العام للشغالين والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، لحل المشكل؛ لكن بعد إبداء حسن النية والعودة إلى فصول الدراسة.

وجاء القرار بعد اجتماع عقدته تنسيقية "الزنزانة 9"، مساء الجمعة، حيث وافق الأساتذة على منح الوزارة مدة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين لحل المشكل، مقابل عودة الأساتذة إلى أقسامهم ورفعهم للإضراب المعلن، حسب ما كشفته مصادر هسبريس، والتي أضافت أن "الفريق الاستقلالي سبق أن فتح الملف مع وزارة المالية، وسيطرحه مع وزارة التربية الوطنية".

وأوضحت مصادر هسبريس أن "الاجتماع، الذي دام أزيد من ثلاث ساعات، استعرض خلاله الأساتذة آراءهم، وتناولت بالأساس إمكانية نجاح الوساطة"، مشددة على أن "العودة إلى التصعيد مطروحة على الدوام، وترتبط بخطوات الوزارة ورغبتها في حل الملف الذي عمر لمدة طويلة".

إلى ذلك، من المنتظر أن "يعود الأساتذة حاملو الشهادات إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 ماي 2019، مع تنظيم أشكال احتجاجية يتقدمها اعتصام وإفطار ممركز أمام مبنى البرلمان المغربي يوم الاثنين 13 ماي، معيدة ذلك إلى التعاطي اللامسؤول للحكومة المغربية مع النضالات السلمية الحضارية للشغيلة التعليمية، عبر شن هجمات قمعية شرسة على مختلف التنسيقيات".

وأشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد إلى أن "الوزارة بدل فتح حوار جدي ومسؤول، تتمادى في نهج سياسة الآذان الصماء، بل واختلاق أزمات إضافية، وإشعال فتيل التوتر، عبر التضييق على ممارسة الحق في الإضراب لكل فئات الشغيلة التعليمية، ومباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل التعسفية وغير القانونية، فضلا عن تبني سياسات الترهيب، والوعيد، والاستفسارات، والاقتطاعات اللاقانونية من الأجور".

وطالبت التنسيقية "الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية الإسراع برفع الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع والمتمثل في الترقية وتغيير الإطار بدون قيد أو شرط على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015"، مشددة على أن "سلوكات الوزارة لن تزيد الأساتذة سوى إصرارا وصمودا وعزيمة على مواصلة دربهم النضالي، حتى استرجاع جميع الحقوق المسلوبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - هم......هم السبت 11 ماي 2019 - 00:12
الصرامة أتت اكلها مع المتعاقدين ، و هاهي ثمار الطرد اعطى مدلوله.....يا سادة : الوطن ابتلي برجال ينعمون باحسن زمن وظيفي على الاطلاق : 16 ساعة في الأسبوع و قرابة نصف سنة عطل و رواتب الأطر العليا تبتدئ بالسلم 10 و تنتهي بخارج السلم اي بين 10000 الى 22000 درهم....و الله إن الصرامة هي الحل الوحيد مع الفئة المدلعة من طرف عبد الرحمان اليوسفي و كذا حصانة النقابات ضد كل متابعة قانونية
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-20
2 - merty السبت 11 ماي 2019 - 00:13
للاسف اصبح الكل يبحث عن الترقية.والتلاميذ هم الضحايا.ولماذا الان قررتم العودة.لقد خفتم من الطرد.
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-11
3 - الملاحظ السبت 11 ماي 2019 - 00:16
صراحة،لا ٱحد يفهم تعنت السيد وزير التربية الوطنية في مواجهة العديد من الملفات و تصريحاته المستفزة!!؟! كثيرة هي الخرجات التي حدثت مؤخرا بالقطاع و مع ذلك لم نسمع عن ٱية مبادرة من الوزارة المعنية!!!!؟ هل هذا مقصود؟ هل هو تكبر و هناك مقصود!!!؟؟؟ كل المؤشرات تدل على عدم اكتراث السيد الوزير بعواقب هذه الحركات الاحتجاجية و تصريحاته حول لغة التدريس و تدريس ٱبناءه و ما رافق ذلك من تحقير للمدرسة العمومية و غير ذلك من الاجراءات. ٱلم يكن بالإمكان التشاور قبل الاقدام على التصريح ٱو تفعيل الاجراءات؟؟؟؟ إن في الامر سرا يتفصح عنه الايام. فلا يمكن التعامل مع كل هذه الملفات بنفس المنهجية الإقصاءية. نعم في الامر لغز،كيف يسكن رءيس الحكومة ٱيضا عن مثل هذه المعالجة المستفزة!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ ٱسءلة كثيرة تنتظر الاجابة عنها.
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5
4 - ذ متقاعد السبت 11 ماي 2019 - 00:19
لا اظن ان الوساطة هي سبب عودةاساتذة الزنزانة9 الى العمل ووقف الاضراب .بل قرات كما قرا الجميع على صفحة هسبريس ان الوزارة شرعت في طرد والتشطيب على اامخالفين والرافضين لوقف الاضراب .اليس هذا هو الراذع الحقيقي ..بلى هو .والخوف من الطرد ...لهذا وجب ااحزم والضرب بيد من حديد على المتعاقدين وحاملي الشهادات الطامعين في الترقي من دبلوم لا يخول لهم ذلك . الكلام كثير والسكات احسن .
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-13
5 - زنزانة زورا و بهتانا السبت 11 ماي 2019 - 00:20
في هذه البلاد السعيدة، لا تنتظر احدا ان يعطيك حقك او ان يفكر فيك، ان لم يكن لك صوت مسموع وحنجرة قوية لتوصل تظلمك للرأي العام فاعلم انك ستبقى في مكانك مهمش مظلوم ومحقور في هذه البلاد، من هم مسؤولون ما طلبو مسؤوليتهم الا لتحقيق مأربهم الشخصية ومنافعهم الخاصة، ولمثال على هذا طوابير عديدة لمواطنين فقراء في عدة مناطق مختلفة مهمشة تنتظر الحصول على وجبة الافطار المجانية المتكونة من الحريرة وبعض الاساسيات، لا يعقل ان يكون بلد أنعم عليه الله بشتى الخيرات ان لا تكون فيه عدالة اجتماعية بين مواطنيه وعدالة مجالية بين أقاليمه، انه الظلم بأم عينيه، لذى احيي هذه الفئة من الاساتذة التي تطلب حقها الطبيعي، وأتأسف لفئة ضباط صف الجيش المهضومي الحق من ناحية الأجرة مقارنة بقارنائهم من الفئات الاخرى، هذا لأن صوتهم غير مسموع، لا يعقل لشخص يحصل على البكالوريا ويدرس بعدها ثلاث سنوات وله مسؤوليات جسام في الحفظ على أمن البلد ان يتقاضى 4000 درهم ليصل بعد 35 سنة خدمة الى راتب 6000 درهم.
انه لشيء يحز في القلب.
ان لم تستحي فاصنع ما شئت.
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7
6 - حسن السبت 11 ماي 2019 - 00:24
سنعود إلى الأقسام على أمل الرجوع في حالة عدم الإستجابة إلى مطلبنا المشروع ،الترقية بالاثرين الإداري والمالي مند موسم 2012/2013
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1
7 - علي السبت 11 ماي 2019 - 00:28
بالنسبة لأصحاب السلم 9 الترقية حتمية بحكم العدد القليل ، لكن بالنسبة لأصحاب الشهادات ، فإني و بحكم أني خضت تجربة متابعة الدراسة الجامعية خلال العمل ، فإني أعرف أن الشهادة تكون في الغالب على حساب العمل في القسم ، ذلك أن مجهود الدراسة يأخذ بشكل كبير تركيز الأستاذ مع التلاميذ ، مع أن علامات استفهام كبيرة تطرح حول مصداقية هذه الشهادة مع تدني مستوى الطلبة في الجامعات خاصة في الشعب الأدبية . ستجد عددا كبيرا من الموظفين يقول لك : نلت الشهادة بأقل مجهود و بالاكتفاء بالمطبوعات التي ترسل لي عبر بعض الطلبة أو في الكروبات في الفيسبوك و لا أراجعها إلا في أيام الامتحانات و "جاب" ربي التيسير . أي مصداقية لهكذا شهادات ؟و أي ترقية تُرجى من ورائها ؟ بربي هنيونا من هذه الأسطوانة المشروخة ؟
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0
8 - المزابي السبت 11 ماي 2019 - 00:33
اللهم لا حسد، واي استاذ اخد الشهادة العليا بعد الدخول الى الوظيفة فهي على حساب التلميذ وهذا تحدي .
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-4
9 - اين الشجاعة ؟ السبت 11 ماي 2019 - 00:34
نفس الحلقة تماما مثل الأساتذة المتعاقدين لما لجأت الوزارة إلى استبدالهم عادوا فوراً إلى عملهم . هؤلاء ايضا بدأت المديريات بتطبيق مسطرة العزل فقرروا العودة . مع الاسف اصبح البعض يطالب بما ليس له حق .
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-4
10 - Adil السبت 11 ماي 2019 - 00:35
التعليم مفتاح تقدم الشعوب فالتعليم هو أساس تكوين الرأسمال اللامادي لذا يجب العناية بمثلت التعليم والمتمثل في العناية بالتلميذوالأستاد والمادة التعليمية فعدم توفير الظروف الملائمة للعمل لجميع أطراف التعليمية التعلمية سيؤظي إلى التخلف والتقهقر المجتمعي
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3
11 - عبدالله السبت 11 ماي 2019 - 00:41
اللهم في هذه الليالي الرمضانية المباركة أن تيسر عودتهم وتشافيهم وتهدي يا ربنا المسؤولين لبدل قصارى جهدهم لحل مثل هذه المشاكل المتعلقة بالترقية والحد من الفوارق الأجرية الكبيرة بين السلاليم في الوظيفة العمومية وكدا مساعدة الشباب وحاملي الشهادات لإيجاد عمل ينقدهم من البطالة
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0
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