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الرئيسية | مجتمع | حموشي يستضيف سفير السعودية في مكتبه بالرباط

حموشي يستضيف سفير السعودية في مكتبه بالرباط

حموشي يستضيف سفير السعودية في مكتبه بالرباط
هسبريس من الرباط
السبت 11 ماي 2019 - 00:40

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، عبدالله بن سعد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب، في مكتبه بالرباط.

واستعرض الجانبان العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، كما تباحثا حول سبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصا المجال الأمني.

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