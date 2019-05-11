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الرئيسية | مجتمع | ملتمس يطلب عفو الملك محمد السادس عن معتقلي الريف وجرادة

ملتمس يطلب عفو الملك محمد السادس عن معتقلي الريف وجرادة

ملتمس يطلب عفو الملك محمد السادس عن معتقلي الريف وجرادة
هسبريس- عبد الإله شبل
السبت 11 ماي 2019 - 16:00

وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، ملتمسا إلى الملك محمد السادس قصد الإفراج عن معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به.

وطلبت الجمعية من الملك محمد السادس، بشكل منفرد، "العفو الشامل عن جميع معتقلي الحراك وطنيا وعن الصحافي حميد المهدوي في أقرب فرصة ممكنة، وإلغاء كل مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم بسبب الحراك".

وأشارت الجمعية إلى أنه "لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف هذه المعاناة وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة حسب مواردها وما تتطلبه، والمصالحة معها جذريا، وإزالة ما ترسب تاريخيا".

وأكد الإطار الجمعوي للمحامي الحبيب حاجي، الذي كان ضمن أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "التدخل الملكي أصبح ملحا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية".

ودعت الهيئة الحقوقية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى "تشكيل كتلة سياسية وحقوقية ومدنية واسعة لطلب استفادة جميع المعتقلين الحراكيين بالريف وزاكورة وجرادة من العفو الملكي في أقرب فرصة".

وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بـ"التأسيس لمصالحة شاملة وعميقة ومتجذرة مع منطقة الريف تنمويا وحفظا للذاكرة التاريخية كما جاء في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع كل المناطق المهمشة، وتمتيع كافة المواطنات والمواطنين بحرياتهم وحقوقهم الأساسية وحقوقهم المجالية".

ودعت الهيئة نفسها، بشكل استعجالي، إلى "تجميع كافة معتقلي حراك الريف في سجن واحد بناء على طبيعة الملف السياسية وتحسين وجبات الأكل والزيادة في مدة الزيارة وتحسين ظروفها وتوحيد تواريخها رحمة بالعائلات".

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام على إطلاق نشطاء عريضة إلكترونية، بالموقع العالمي "أفاز"، لجمع مليون توقيع، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف والمهدوي، مؤكدين أن هذا الأمر يحمل مصلحة للدولة والصورة الحقوقية للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Hamid السبت 11 ماي 2019 - 16:12
لماذا طلب العفو. هل هؤلاء الشرفاء و الأبرياء ارتكبوا جريمة. هل طالب الحق سلميا يعتبر مجرما. الذي يجب أن يطلب العفو من هؤلاء الأبرياء هو المخزن و تعويضم عن الضرر النفسى و الجسماني و التعذيب في السجون و تعويضهم ماديا عن الضلم الذي لحق بهم. الدولة المغربية هي المسؤولة عن تعطل المشاريع في الحسيمة و هي التي تتحمل المسؤولية كاملة على ذالك.
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-15
2 - ابو انس ج- السبت 11 ماي 2019 - 16:13
اطلقوا سراح شباب الريف و عوض حبس اهل الريف في السجون يجب على الدولة ان تتهلى في شباب و نساء الريف و الله ناس مغاربة يستحقون الكرم و الجود و الخير و الاحسان و الحقوق و الحرية و العزة...ما لهم؟ اية جرائم قاموا بها؟ لماذا احتج شباب الريف؟ عند مقتل محسن فكري في الحسيمة..و كيف مات محسن فكري الله يجدد عليه الرحمة كيف؟ تم طحنه بلا شفقة في شاحنة للنفايات- كيف؟ جرد من صندوق سمك كان يريد بيعه من طرف مخازنية و تبع الله يرحمه (مثل اي مغربي او بشر) جاريا وراء الشاحنة لاسترداد رزقه و عيشه البسيط فكان ما كان من موته المأساوي...هذه الحادثة التراجيدية دفعت بشباب الريف العاطل و الذي يعيش كما يعيش محسن فكري الى الانتفاضة اذ رأوا مصدر رزقهم في خطر الخ الخ..علينا الا ننسا اصل المشكل...اصل المشكل في وزارة الصيد..قبل كل شيئ ..اتى الزفزافي و هو ابن فقيه ابن فقيه من عائلة ريفية متدينة كان جده سكرتير المجاهد عبد الكريم الخطابي الذي هو بنفسه كان مقربا من المخزن بخلاف ما يقال من اساطير..الزفزفي الشاب الفقير نهض و قال كلمة حق..فاعتدى عليه المخزن بضربة في الراس و اقتادوه الى السجن بالدار البيضاء..الحرية لناصر ووو
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-1
3 - مغربي قح السبت 11 ماي 2019 - 16:14
لم اعد افهم شيئا!!هل انفصالي الجنوب أقل خطورة من انفصالي الشمال ؟؟؟البارحة عرفت جامعة أكادير فوضى كان وراءها انفصاليو الجنوب وامام مراى ومسمع السلطات ولم يتم القبض على احد .يجب الضرب بحديد انفصالي الجنوب كذلك.
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52
4 - hassan السبت 11 ماي 2019 - 16:15
و ماذا عن الضحايا من افراد الامن و الاشخاص الابرياء اللذين لا ذنب لهم ؟ اللذين فارقوا الحياة منهم.. و اولائك اللذين اصيبوا بعاهات مستديمة هذا ان لم نحتسب جل الخسائر المادية في سيارات المصالح المختلفة اللتي اضرمت فيها النيران. لعمري هم اقرب الى الوحوش منهم الى البشر. العقوبات الحالية قليلة في حقهم. لا عفو عن المجرمين.. حثالة المجتمع.
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-34
5 - amaghrabi السبت 11 ماي 2019 - 16:17
انا كذلك أتمنى اطلاق صراح هؤلاء المحتجين رغم تجاوزهم حدود الاحتجاج لأننا والحمد لله مغرابة الخير ويحبون العفو والمسامحة والتسامح وثانيا هذا العفو الملكي المنشود فيه مصلحة للوطن وللمواطن وللدولة المغربية التي لها كثير من المجالات الصعبة التي تحتاج الى تركيز وجهود وطاقة كبيرة لتسجيل تطورات إيجابية لصالح شعبنا,فعفى الله عما سلف والوطن فوق الجميع وفتح ان شاء الله صفحة جديدة من اجل ترسيخ الوحدة الوطنية وخدمة الشعب المغربي بكل صدق وتفان.فالنصر والتمكين والعزة لامير المؤمنين ونتمنى الفرج عما قريب ان شاء الله
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-9
6 - الدكتور سعيد بوزوبع السبت 11 ماي 2019 - 16:18
اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا ....
لي يقين والحمد الله الذي جل علاه على أن جلالة الملك محمد السادس سوف يعفو على المجموعة لأن هذا الطبع والخصال الطيب تمتاز به شخصية محمد السادس جعله الله ذخرا لهذا الوطن الحبيب .....
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-3
7 - المتتبع السبت 11 ماي 2019 - 16:20
هذا هو عين الصواب اما المسيرات والوقفات لا تجدي شييا المعتقلون اصبحوا مدانون نهاييا من حقهم او من حق ذويهم تقديم ملتمس العفو لملك البلاد وخصوصا ان ذكرى عيد العرش المجيد على الابواب وهي الذكرى العشرون التي لا بد ان شاء الله سيستفيذ من العفو فيها عدد كمير من المعتقلين
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-14
8 - المصطفى السبت 11 ماي 2019 - 16:21
فلسفة العفو تنبي على شروط بارزة من ضمنها اعتراف من يرجو العفو الاعتراف باخطائه والاعتذار لمن اساء اليه . لا شك ان الزفزافي ومن حالفه ووالاه راجع تصرفاته الخاطئة في حق المغاربة ومؤسسات البلاد الدينية والامنية ... يبدو ان الزفزافي ووالده ومن معهما لا يزالون متعنتين ومستكبرين مما يجعل امر العفو شيئ مستبعد المنال والا سادت الفوضى في البلاد
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6
9 - ☆☆☆ ناقدة ☆☆☆ السبت 11 ماي 2019 - 16:23
هذا هو الأمل الأخير والرجاء من الله سبحانه وتعالى في شهر التسامح والغفران. إن الله يغفر الذنوب جميعا فكيف لا يكون التسامح والتصالح والعفو بين البشر؟؟؟
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-10
10 - قيدوم المعطلين في مغرب الحقوق السبت 11 ماي 2019 - 16:23
الوطن كله في حاجة الى مصالحة . سياسة التهميش والحكرة وزراعة الياس تعاني منها فئات الشعب . يريدون ان ان يجعلوا منك قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة . ويدفعوا بك للغضب والسخط حتى تفقد صوابك وتتجاوز خطوطهم .وهنا ياتي دور القضاء . اللهم الطف بنا وعجل بالفرج . واجعل في بلدنا مسؤولون يتجاوبون وينصتون لكل هموم الوطن .. اللهم من اراد بوطننا سوءا او كيدا فاجعل كيده في نحره ..اللهم امين .
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19
11 - الوطن قبل كل قزم السبت 11 ماي 2019 - 16:26
الحرية
الكرامة
العدالة الاجتماعية
هي
الشغل
السكن
التطبيب
التعليم
حب الوطن
حب الآخر
إيقاف رواتب البرلمان
إيقاف الرواتب السمينة
الريع




وليست
في خيانة الوطن
وبيع الوطن
وشرويطة البربرية العنصرية العرقية القبلية
برمز نجمة داوود الصهيونية
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-14
12 - Tarragona السبت 11 ماي 2019 - 16:27
الله اطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين فهد عواشر يارب امين
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8
13 - morabi السبت 11 ماي 2019 - 16:30
جمعية حقوق انسان تطلب عفو ملكي .هده ليست جمعية حقوق انسان .
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9
14 - الوكيلي السبت 11 ماي 2019 - 16:45
العفو عنهم يعتبرونه إنتصار، لا يختلف اثنان علي أن مافعله الزفزافي ورفاقه خيانة للوطن فعليهم طلب العفو فلن ينفعهم لاريافا المهجر ولا منضمة حقوق الإنسان
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-6
15 - ضمير متصل السبت 11 ماي 2019 - 16:52
نعم يجب إطلاق سراح المعتقلين والعفو عمن كانوا السبب في إعتقالهم ألا وهم ناهبوا المال العام وهذا ما أعتقده وما أراه منطقيا وعدلا، وادخلوا في السلم كافة.
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1
16 - مول النضاضر السبت 11 ماي 2019 - 16:56
العفو الملكي لمعتقلي الريف وللانفصالية امينتو حيدر الوطن غفور رحيم ماهذا المنطق ؟!
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6
17 - دو الناب الازرق السبت 11 ماي 2019 - 17:04
هدا هو التكلبين .....لمادا سيطلبون العفو ....باراكا من التكلبين لملك متكبر ولا يخجل وغيير متواضع على الاطلاق ....اطلبوا ان يكيف من العجرفة ونفيخ الحناك على والو قولوا له راك طلعت في الراس
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