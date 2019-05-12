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الرئيسية | مجتمع | وئام خليلي .. شابة تنشد ارتقاء "المقام الرفيع" بحفظ القرآن الكريم

وئام خليلي .. شابة تنشد ارتقاء "المقام الرفيع" بحفظ القرآن الكريم

وئام خليلي .. شابة تنشد ارتقاء "المقام الرفيع" بحفظ القرآن الكريم
هسبريس - أمال كنين (صور: يوسف صدور)
الأحد 12 ماي 2019 - 21:00

في سن صغيرة استطاعت وئام خليلي، من مدينة الدار البيضاء، أن تحفظ القرآن الكريم وتتمكن من قواعد تلاوته وتجويده، كما توجت بعدد من الجوائز الوطنية والدولية، الأمر الذي زادها طموحا لحصد المزيد من الجوائز.

وئام، 18 سنة، التي تتابع دراستها في سنة ثانية باكالوريا علوم اقتصادية، بدأت مسيرة القرآن في سن الثالثة من عمرها، تقول: "قامت والدتي بإدخالي المسيد وهناك بدأت أتعلم الكتابة والقراءة، وواصلت الدراسة إلى أن ختمت القرآن سنة 2017".

على غرار عدد من حفظة أمثالها، كان لوالديْ وئام، وخاصة أمها، الفضل الكبير في تمكنها من حفظ القرآن، وتقول: "والداي كان لهما الفضل الكبير في تعلمي القرآن الكريم وحفظه، وخاصة والدتي التي ثعبت في هذا المسار كثيرا، فغالبا كنت لا أرغب في الذهاب إلى المسجد وأتكاسل قليلا لكن والدتي كانت تلح علي، فيما والدي كان يشجعني دائما".

تقول والدة وئام: "أخذت مني ابنتي هذا العلم ومن شيوخها، أتمنى أن تواصل مسارها إلى أن تصبح محفظة للقرآن الكريم".

وواصلت وئام ضمن لقائها مع هسبريس قائلة: "درست على يد عدد من الشيوخ لاكتساب قواعد القراءة وتعلم المقامات لكي أتمكن من قراءة القرآن بأحسن تلاوة"، وذكرت من بينهم سعيد مسلم، ومحمد الشاعري، ومصطفى فاتي، وعادل مسلم.

لم يقتصر مسار وئام، على الرغم من صغر سنها، على حفظ القرآن فقط، بل تمكنت من المشاركة في عدد من المسابقات الوطنية والدولية، وتأهلت إلى النهائيات في مسابقة "مواهب في تجويد القرآن الكريم" التي تنظمها القناة الثانية، ومسابقة "محمد السادس لتجويد القرآن الكريم وحفظه"، كما حصلت على الرتبة الأولى ضمن مسابقة للقرآن الكريم تبث على إذاعة "ميد راديو"، ومسابقة "المهرجان الدولي لتجويد القرآن الكريم"، المنظم بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أما على الصعيد الدولي، فقد توجت وئام بالرتبة الأولى ضمن مسابقة "محمد الفاتح" المنظمة بتركيا.

تأمل وئام في المشاركة في مسابقات عديدة، وتقول: "القرآن قدم لي الشيء الكثير وأضاف لي العديد من الأمور، ويجعلني أحس بالراحة والطمأنينة والسعادة، كما لو أن الله يرافقك دائما".

وتابعت: "مسيرتي مكنتني من لقاء أناس كثر من أهل القرآن تعلمت منهم الشيء الكثير، كما أن القرآن ينهاني عن الخطأ، فهو كتاب يرفع به الله تعالى أقواما ويضع به أقواما، وبالتالي من يريد أن يرفع من مقامه عليه السير في مساره".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - lazaret الأحد 12 ماي 2019 - 21:19
بارك الله فيك يا أختي و أكثر من أمثالك.
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14
2 - الحبيب الأحد 12 ماي 2019 - 21:19
جميل ان الشباب و الشابات يهتمون بحفظ كتاب الله و قراءته و لكن ان الاوان لنصل مرحلة فهمه وتنزيل مابه في سلوكياتنا ..يجب ان نتطور و ننتقل من مرحلة القراءة و الحفظ الى مرحلة الفهم والتطبيق ..احداث مسابقة (فهم و تطبيق القران الكريم .. ) لتوعية المجتمع و النهوض بحاضرته و ليس فقط ان الركود والجمود في القراءة و الحفظ كالببغاء ..ولكم واسع التعليق والنظر .
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20
3 - عبد الرحيم الأحد 12 ماي 2019 - 21:43
ما شاء الله
هنيئا لك
والله تعالى نسال
ان يكون القران الكريم شفيعا لك يوم القيامة
خير الناس من تعلم القران الكريم وعلمه
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7
4 - مرتد مسلم الأحد 12 ماي 2019 - 21:56
تعلمو العلوم راه عالم محتاج العلوم
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-17
5 - مواطنة 1 الأحد 12 ماي 2019 - 22:01
الحبيب : صحيح ، الكثيرون حفظوا القرآن وختموه ، لكن ما الفائدة من ذلك ؟ يجب أن نعمل على تغيير وضعنا المزري من تفشي السلوكات اللاخلاقية - السرقة ،الغش ، الكذب ...- نريد جيلا يمتتل للقوانين ويحترمها ، جيل يحترم الناس ويعمل بجد من أجل ضمان مستقبله ، نريد التقدم في البحث العلمي والرقي بمستوى التعليم ....
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0
6 - كريم بوزبيطة تطاون صحراوي الأحد 12 ماي 2019 - 22:14
من حفظ كناب الله حفظه الله ورعاه الا بذكر الله تطمءن القلوب صدق الله العظيم انك مفخرة لهذا الوطن وفقك الله وسدد خطاك انا جد مسرور بك بنيتي الفاضلة واشكر اسرتك الطيبة التي ساعدتك على التمكن من حفظ كتاب الله العظيم اللهم اهدي كل ابناء المسلمين الى حفظ كتابك الكريم امين
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0
7 - مسلم كاعي الأحد 12 ماي 2019 - 22:15
انا مسلم و سابقى مسلم ما حييت لكني اقتنعت للاسف ان الحل الوحيد لاجثتات الفقر و اللاتنمية و الكوارث الاجتماعية في المغرب هو السماح للبعثات المسيحية للدخول الى المغرب لانقاد الطبقات المسحوقة و مئاة الآلاف من اليتامى و اطفال الشوارع و المرضى الفقراء و الارامل و الشيوخ و انا واثق و الله ما يبقى عندنا هادشي فالمغرب لان للأسف لا يمكن التعويل على خوتنا المسلمين المنشغلين بجمع الاموال و الديور و الشراوط و الحلي و المجوهرات و السيارات و بان عليا نبان عليك ! و لا ثقة حتى في فقهائنا الذين شغلهم الشاغل هو تفقه في الغيبيات و الاحاديث و غير مكثرتين للواقع و لا يحثوا الناس على الاحسان و لم يفهم مسلمين هذا الزمان اصلا معنى الاحسان ! و الله ان ما تقوم به جمعيات خيرية خارجية معدودة اوربية اكثر و اهم بكثير مما يفعله المغاربة مجتمعين ! اين هو الاحسان يا مسلمين !!!! هل الاحسان هو حفظ القرآن ! هل الاحسان هو طلق اللحية او التمظهر بالحجاب و التدين و الذهاب الى المساجد فرمضان و غير رمضان ! هل الاحسان هو التغلاق و اللهطة على الاكل ! بلا الاحسان هو ان تنفقوا مما تحبون و تكسبون و تتنافسون فيه من اموال و كنائز!
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8 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأحد 12 ماي 2019 - 22:17
التربية وما ادراكم ما التربية . آآآآآه كم تمنيت لو كانت ابنتي مثلها لكن الله غالب . بارك الله لك وجعلك ممن يحفظونه ويعملون به اناء الليل واطراف النهار . موفقة باذن الله في الدراسة مع التبوء الدرجات العلا في طلب العلم والمعرفة .
كل الشكر للوالدة والوالد والشيوخ الافاضل ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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9 - Haytam الأحد 12 ماي 2019 - 22:22
ان الأطفال النوابغ الاستثنائيين الذين لديهم القدرة علي حفظ القرآن بأكمله في سن مبكر للغاية - 6 : 8 سنوات – الأجدر بنا أن نملأ عقولهم بجرعات مناسبة ومحسوبة من العلوم المفيدة العصرية الحديثة المتنوعة .. لتخرج منهم عبقريات مثقفة علي مستوي علمي وانساني راقي .– لا عقليات محدودة التعبئة والتخزين ! -
فما هي دواعي تحفيظ الأطفال الصغار بالضرب والزجر وارهاب تعليمي .. هل لكون ذلك قد أضحي سبوبة .. مؤسسات ومدارس ومعاهد ومدرسون يكتسبون الرزق من وراء تلك ارتكاب الجريمة ! ورؤساء دول – كالمغرب– يسلمون جوائزا بعشرات الملايين لببغاوات صغار نظير حفظ غير واعي .! وميزانيات وجهات تتبرع طمعا في ثواب وحسنات من وراء اعتداء علي الطفولة بزعم تحفيظهم كلام جاء من عند الله ! ؟؟؟!!
وليدرك القراء أبعاد تلك الجريمة التي ترتكب في حق الطفولة
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